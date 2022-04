Warszawski Ratusz nie chce stałego zakazu picia alkoholu na bulwarach

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski skarży wyrok WSA przywracający stały zakaz picia alkoholu na Bulwarach Wiślanych. Ratusz nie zgadza się z zakazem i chce, aby picie alkoholu nad Wisłą - po zniesieniu stanu epidemii - było legalne.

Autor: PAP

Data: 14-04-2022, 16:31

Warszawski Ratusz nie chce stałego zakazu picia alkoholu na bulwarach /fot. UM Warszawa

WSA stwierdził w lutym nieważność uchwały Rady Warszawy zezwalającej na spożywanie napojów alkoholowych na bulwarach. W pisemnym uzasadnieniu WSA ocenił, że "w rozpoznawanej sprawie brak informacji, by organ gminy przeprowadził analizę wpływu projektowanej uchwały na kształtowanie polityki społecznej gminy w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi".

Miasto przekazało w czwartek, że Trzaskowski nie zgadza się z uzasadnieniem WSA i zdecydował o wniesieniu na wyrok skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Oczekiwania użytkowników bulwarów

Według dyrektorki koordynatorki ds. przedsiębiorczości i dialogu społecznego Karoliny Zdrodowskiej, cytowanej w miejskim komunikacie, uchwała Rady Warszawy "wychodziła naprzeciw oczekiwaniom użytkowników bulwarów".

"Bulwary Wiślane to jedno z najbardziej atrakcyjnych miejsc stolicy. Chętnie spędzają tu wolny czas nie tylko warszawiacy i warszawianki, ale także odwiedzający stolicę turyści i turystki. Bulwary są dostępne dla wszystkich, rodzin z dziećmi, młodzieży i dorosłych. Rzeka, zieleń oraz odpowiednia infrastruktura pozwalają odpocząć i zrelaksować się - powiedziała.

Ratusz przypomniał, że w tej chwili obowiązuje stan epidemii i spożywanie alkoholu na bulwarach jest zakazane. Uchwała w tej sprawie obowiązuje od marca 2020 roku. Jak zapowiedział, po zniesieniu stanu epidemii "spożywanie alkoholu na tym terenie będzie możliwe - pod warunkiem jednak, że sąd nie zdecyduje inaczej".

Problemy bulwarów warszawskich

"Wyborcza" pisała w kwietniu, że do WSA o uchylenie uchwały znoszącej zakaz i o przywrócenie prohibicji na bulwarach zwrócili się zarządca pobliskiego budynku The Tides i Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie na początku 2020 roku.

"Cieszę się, że sąd dał nam wiarę. Gdyby tu chodziło o wypicie przysłowiowego piwa, to pewnie nikt by się nie kłócił. Natomiast burdy, które tam się działy, były nie do przyjęcia" - powiedział cytowany w "GW" Dariusz Gardener, inwestor The Tides i przedstawiciel mieszkańców.

Rada Warszawy uchwałę, na mocy której bulwary i plaże nad Wisłą były wyłączone z zakazu spożywania alkoholu, przyjęła w 2018 roku.