Piwa browaru Profesja, którego właścicielem jest Mazurska Manufaktura S.A., będą warzone we współpracy z Browarem Stu Mostów. Ze względów lokalowych Profesja musiała opuścić swoją dotychczasową siedzibę, ale dzięki tej współpracy jej piwa będą nadal powstawały we Wrocławiu. Współpraca z Browarem Stu Mostów, poza kwestiami związanymi z produkcją, obejmie także wzajemną dystrybucję piw.

Profesja to założony w 2015 r. wrocławski browar rzemieślniczy, który przez lata funkcjonowania wyrobił sobie znaną i cenioną, zwłaszcza wśród miłośników piw kraftowych, markę. Pod koniec 2021 r. browar trafił pod skrzydła Mazurskiej Manufaktury S.A., a jego właściciele stali się udziałowcami spółki ze Szczytna. Jeden z założycieli pełni obecnie rolę głównego technologa Mazurskiej Manufaktury, czuwając m.in. nad recepturami i jakością piw Profesji. Ze względu na problemy z dotychczasowym lokalem, który był regularnie zalewany przez wodę opadową, w listopadzie br. zdecydowano o przeniesieniu części produkcji do browaru w Szczytnie. Część pozostanie jednak Wrocławiu, a piwa Profesji będą warzone we współpracy z Browarem Stu Mostów.

– Browar Profesja to ceniona wśród miłośników piwowarstwa rzemieślniczego marka, kojarząca się z Wrocławiem, dlatego chcieliśmy, by jej piwa nadal były tutaj warzone. Opuszczenie dotychczasowej siedziby nie było przez nas planowane, ale stało się koniecznością. Z pomocną dłonią przyszedł Browar Stu Mostów, który wykazał się prawdziwą piwowarską solidarnością i zaprosił nas do współpracy. Zatrudnienie w Browarze Stu Mostów znajdzie również część naszej piwowarskiej ekipy. Nadal będziemy rozwijać dystrybucję piw Profesji, do której teraz trafią również piwa Browaru Stu Mostów – informuje Jakub Gromek, prezes zarządu Mazurska Manufaktura S.A.

Gdzie kupić piwa browary Profesja?

Obecnie piwa marki Profesja można znaleźć w sieciach takich jak: Carrefour, Auchan, Kaufland, Duży Ben, Al Capone, a od niedawna także Netto. Ich sprzedaż będzie nadal odbywać się również w prestiżowej, wrocławskiej lokalizacji jaką jest Hala Stulecia, a konkretnie znajdująca się w niej restauracja oraz stojący nieopodal Beertruck. Dystrybucja piw Profesji, od momentu dołączenia browaru do struktur Mazurskiej Manufaktury, znacznie się rozwinęła, osiągając skalę ogólnopolską. Jak zapowiada prezes spółki, jej kanały handlowe będą teraz służyły również sprzedaży piw Browaru Stu Mostów. Ten wrocławski browar funkcjonuje na rynku od roku 2014, a jego marka podobnie, jak Profesji jest mocno rozpoznawalna wśród miłośników piw kraftowych.

– Naszą wiodącą ideą jest budowanie mostów i tak też podeszliśmy do propozycji współpracy z Mazurską Manufakturą. Wszystko co wrocławskie jest nam bliskie, a ze szczególną troską podchodzimy do wrocławskich tradycji piwowarskich. Nie bez znaczenia jest fakt, że pomimo teoretycznej rywalizacji z Browarem Profesja, zawsze darzyliśmy się obustronnym szacunkiem i nierzadko wspieraliśmy się nawzajem. Obecne czasy niosą dla całej branży piwnej poważne wyzwania, więc wartościowe partnerstwa są tym bardziej pożądane. Współpraca między różnymi podmiotami to rozwiązanie korzystne dla każdej ze stron. W ramach porozumienia z Mazurską Manufakturą ustaliliśmy, że piwa Browaru Profesja będą dystrybuowane w naszych kanałach sprzedaży poprzez hurtownie b2b.piwnemosty.pl, którą szczególnie mocno rozwijamy na terenie Dolnego Śląska. Piwa całoroczne Browaru Stu Mostów trafią natomiast do ogólnopolskiej dystrybucji kanałami Mazurskiej Manufaktury – mówi Grzegorz Ziemian, prezes zarządu Browaru Stu Mostów.

Nawiązana współpraca to kolejny krok Mazurskiej Manufaktury do skrócenia łańcucha dostaw, usprawnienia kwestii logistycznych, a w konsekwencji do redukcji kosztów operacyjnych. Strategia ta ma przebiegać na linii: lokalny producent - lokalny hurtownik.

Mazurska Manufaktura to założona w 2019 r. rodzinna spółka specjalizująca się w produkcji mocnych alkoholi segmentu premium, ale też aktywnie działająca na rynku piw regionalnych i rzemieślniczych. Głośnym dokonaniem firmy jest rewitalizacja zabytkowego browaru w Szczytnie na Mazurach, do którego wkrótce powróci produkcja lokalnej marki Jurand. To jedna z wielu reaktywowanych przez Mazurską Manufakturę historycznych marek piwa, które po latach nieobecności ponownie trafią na rynek. Spółka rozwija także swoje portfolio piw rzemieślniczych, do których należy wrocławska marka Profesja.

