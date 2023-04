W całych Niemczech nadal istnieje około 1500 browarów, a ich działalność poza UE była ostatnio słaba ze względu na kryzys związany z pandemią koronawirusa i wzrostem cen energii. W perspektywie średnioterminowej rozwój wygląda jednak bardziej pozytywnie - pisze "Der Spiegel".

W całych Niemczech nadal istnieje około 1500 browarów; fot. unsplash.com

Eksport piwa i spożycie w Niemczech

Konsekwencje pandemii koronawirusa i kryzysu energetycznego odbijają się na niemieckich browarach. Eksport do krajów spoza UE spadł w 2022 roku o 12 procent do 715,9 mln litrów w porównaniu z rokiem poprzednim, jak poinformował Federalny Urząd Statystyczny. Ale to było o dwie trzecie więcej niż dziesięć lat wcześniej.



Z kolei sprzedaż piwa z niemieckich browarów do krajów UE spadła o ponad jedną czwartą w latach 2012-2022 do około 805 mln litrów. Sprzedaż opodatkowanego piwa w Niemczech również spadła o 11 procent w ciągu tych dziesięciu lat. Jednak przy dobrych 7,2 miliardach litrów stanowiło to lwią część (83 procent) całkowitej sprzedaży piwa wynoszącej prawie 8,8 miliarda litrów.

Kryzys na rynku piwa w Niemczech. Coraz mniej browarów

Pandemia i skutki wojny w Ukrainie obniżają sprzedaż i zyski branży piwowarskiej.

Zdaniem ekspertów, należy założyć, że w ciągu najbliższych dwóch lat liczba zamknięć browarów w Niemczech wzrośnie ze względu na wzrost kosztów i inflację. Możliwa jest także fala konsolidacji, która może szczególnie dotyczyć przedsiębiorstw średniej wielkości.

W 2022 roku w całym kraju funkcjonowało jeszcze 1507 browarów. Było to wprawdzie o 166 firm więcej niż w 2012 r., ale o 45 mniej niż w przedkryzysowym 2019 r. Liczba firm piwowarskich spadała zatem przez ostatnie trzy lata z rzędu. W ubiegłym roku najwięcej browarów znajdowało się jeszcze w Bawarii (41 proc.), następnie w Badenii-Wirtembergii (14 proc.) i Nadrenii Północnej-Westfalii (10 proc.).

