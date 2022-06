Żabka dołącza do Męskiego Grania. "Zestaw na bifor" i bilety do wygrania

Żabka nawiązała współpracę z marką Żywiec w związku z nadchodzącą trasą Męskie Granie. Z tej okazji powstała kreacja marketingowa z udziałem związanego z muzycznym projektem Vito Bambino.

Vito śpiewa z kasjerką Żabki

W jednym ze spotów reklamowych, który pojawił się w social mediach, Vito śpiewa z kasjerką z Żabki fragment piosenki „Maj”. Sieć zachęca swoich klientów, będących użytkownikami Żappki, do udziału w loterii, w ramach której mogą wygrać bilety na kultową już trasę koncertową Męskie Granie. Żabka przygotowała także „Zestaw na Bifor”, czyli nowe panini z gyrosem roślinnym oraz piwem Żywiec dostępne w cenie 10 zł za zestaw.

Reklamy z Vito Bambino pojawią się w telewizji i na kanale YouTube. Spot towarzyszy przygotowanej przez sieć Żabka we współpracy z Grupą Żywiec promocji – „Zestaw na Bifor” – czyli do wyboru piwo Żywiec w butelce zwrotnej 0,5l (piwo Żywiec Premium lub Żywiec 0,0%) oraz panini z gyrosem roślinnym.

Limitowana edycja panini powstała wspólnie z Vito Bambino. Opakowanie nawiązuje tematycznie do Męskiego Grania, a skład jest 100% roślinny (bułka, wegańskie kawałki-gyros, sos czosnkowy na bazie vege majo, ogórek konserwowy). Zestaw jest dostępny w cenie 10 zł. Promocja obowiązuje do 5 lipca br. lub do wyczerpania zapasów.

Użytkownicy aplikacji mobilnej Żappka będą mogli wziąć udział w trwającej od 22 czerwca do 2 sierpnia br. loterii, w której do wygrania są tak poszukiwane bilety na Męskie Granie.