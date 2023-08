Niestety, ustawodawca zamiast wspierać opakowania wielorazowe, postanowił zniechęcać do ich używania, co oceniam jako porażkę tej ustawy - powiedział nam Bartłomiej Morzycki, dyrektor generalny Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie, komentując ustawę o systemie kaucyjnym w Polsce.

Bartłomiej Morzycki, dyrektor generalny ZPPP – Browary Polskie, w rozmowie z nami ocenił obecny projekt systemu kaucyjnego w Polsce. / fot. KUBA

Branża piwowarska o systemie kaucyjnym: Decyzja Sejmu rozczarowująca

Jakub Szymanek: W miniony czwartek Sejm odrzucił wszystkie poprawki zgłoszone przez Senat do ustawy o systemie kaucyjnym. Ustawa w takiej formie trafi teraz do prezydenta. Jak branża piwowarska ocenia tę decyzję?

Bartłomiej Morzycki, dyrektor generalny ZPPP – Browary Polskie: Decyzję Sejmu oceniamy bardzo negatywnie, jest ona tym bardziej rozczarowująca, że odrzucono wszystkie 3 poprawki Senatu - jedyne, które na tym ostatnim etapie legislacyjnym zostały wprowadzone. Miały one mocne uzasadnienie merytoryczne i dawały szansę na chociaż częściowe naprawienie tej ustawy. Były popierane przez bardzo szeroką koalicję producentów oraz związków zawodowych. Naprawdę trudno zrozumieć, dlaczego większość sejmowa nie pozwoliła chociażby na stworzenie w 2025 roku alternatywy w sytuacji, gdyby system kaucyjny nie zdążył powstać. Ten dodatkowy rok dałby nieco więcej czasu na przygotowanie i uruchomienie systemu. A tak mamy bardzo mało czasu i widmo wielomiliardowych kar dla producentów. Ustawa w uchwalonej wersji zawiera tak wiele wad i błędnych zapisów, że należy zastanowić się czy system kaucyjny w ogóle będzie miał szanse w Polsce powstać? Mamy co do tego poważne wątpliwości. Niezbędna będzie pilna nowelizacja przepisów w nowej kadencji parlamentu.

Czy ustawodawca konsultował z branżą piwowarską kwestie związane z wprowadzeniem systemu kaucyjnego w Polsce?

Oczywiście uczestniczyliśmy w konsultacjach publicznych oraz w każdym późniejszym etapie legislacyjnym, przedstawiając nasze stanowiska i pożądane poprawki do projektu. Wielokrotnie braliśmy udział w komisjach sejmowych czy debatach, gdzie słuchaliśmy przedstawicieli Ministerstwa Klimatu i Środowiska, w tym osobiście pana ministra Jacka Ozdoby, którzy zapewniali, że system będzie probiznesowy, bezparagonowy, że będzie uwzględniał dorobek producentów posiadających już systemy kaucyjne, takie jak w przypadku piwa. Niestety, te zapowiedzi i obietnice okazały się puste, gdyż w momencie ostatecznej decyzji rząd nie zgodził się na jakiekolwiek odstępstwo od przyjętej przez siebie koncepcji i trwał w błędnych założeniach do końca, zaklinając rzeczywistość, bo przecież wszyscy doskonale wiedzą, że powstanie systemu kaucyjnego w niewiele ponad rok jest po prostu niemożliwe.

System kaucyjny rozmontuje dobrze działające systemy obiegu zamkniętego stworzone przez browary

Zatem co oznacza dla branży piwowarskiej wejście w życie systemu kaucyjnego w takiej formie?

W naszym przypadku dostrzegamy dwa kluczowe problemy. Po pierwsze, ustawa demontuje nasze dotychczasowe systemy kaucyjne dla butelki zwrotnej. Zostały ona potraktowane tak jak inne odpady, mimo, że odpadami nie są. Dobrze działające systemy obiegu zamkniętego będą rozmontowane i na nowo będą musiały zaistnieć w warunkach nowych zapisów ustawowych. Widzimy tu wiele problemów praktycznych oraz ryzyko ponoszenia dodatkowych, niepotrzebnych kosztów. Co więcej, jeśli system nie zdąży powstać w 2025 roku, wszystkie butelki zwrotne będą obciążone gigantyczną karą przewidzianą obecnie w wysokości ok. 8 złotych od każdej sztuki, co zniechęca do używania tego typu opakowań. Jak już sygnalizowaliśmy, ratunkiem dla branży byłoby zastąpienie butelek wielorazowych butelką jednorazową, co byłoby niekorzystne środowiskowo i również rodziło wyższe koszty. Niestety, ustawodawca zamiast wspierać opakowania wielorazowe, postanowił zniechęcać do ich używania, co oceniam jako porażkę tej ustawy.

Po drugie, mając duży udział puszki aluminiowej w opakowaniach piwa, będziemy podlegać wszystkim tym problemom w realizacji zapisów ustawy jak pozostali producenci. Przede wszystkim wielką niewiadomą jest eksperyment z dopuszczeniem wielu operatorów, dla których nie stworzono żadnych zasad wzajemnej współpracy ani sankcji za brak takiej współpracy. Nie wiadomo np. jak ci operatorzy mieliby się rozliczać z zebranej i wypłaconej kaucji zarówno między sobą jak i ze sklepami, które zgodnie z prawem będą mogły zostać poza systemem. Grozi to poważnym chaosem na rynku. Chaos szykuje się także w rozliczeniu podatku VAT, gdyż przyjęte przepisy są niespójne z założonym funkcjonowaniem systemu i obiegiem pieniądza w jego ramach. Pomijam już wątpliwości, czy są zgodne z Dyrektywą UE dot. VAT. Niestety, tu również większość sejmowa odrzuciła poprawkę, która zwalniała wartość kaucji z VAT, co wydaje się słuszne i logiczne. W takich warunkach, jak już wspomniałem, wątpliwe jest, czy w ogóle powszechny i efektywny system kaucyjny w Polsce zafunkcjonuje.

Dziękuję za rozmowę.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl