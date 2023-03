Browar Zamkowy w Cieszynie ma nowego właściciela. Nie jest nim już Adam Leda, który w 2020 roku wraz z synem odkupił zakład od Grupy Żywiec. Nowi właściciele tną wydatki i argumentują, że browar musi skupić się na warzeniu piwa jeśli ma przetrwać.

Browar Zamkowy w Cieszynie zmienił właściciela. fot. Shutterstock

Do kogo należy dziś Browar Zamkowy Cieszyn?

Najnowsza historia Browaru Zamkowego w Cieszynie jest zawiła. Jak donoszą lokalne media, właścicielem browaru jest obecnie Mirosław Gruszka, współwłaściciel Cisowianki. Na fotel prezesa powrócił za to Michał Peschak.

Przypomnijmy, że w 2020 roku Grupa Żywiec zrezygnowała z produkcji w Cieszynie i chciała zamknąć obiekt. Udało się go uratować rodzinie Ledów, która zajęła się browarem i zainwestowała w niego. Prezesem zarządu został Adam Leda, a większościowym udziałowcem jego syn Michał.

Nową "twarzą" Browaru Zamkowego był Adam Leda, który o filozofii swojego biznesu opowiadał nam jesienią 2022 roku na Forum Rynku Spożywczego i Handlu:

Browar Zamkowy w Cieszynie. Adam Leda poza zarządem

Najnowsze doniesienia z Cieszyna wskazują na to, że Adam i Michał Leda nie są już właścicielami Browaru Zamkowego.

Jak donosi dobrze zorientowany w realiach Śląska Cieszyńskiego serwis ox.pl, Adam Leda oraz jego rodzina od 1 lutego 2023 roku nie posiadają już żadnych udziałów w spółce. Ponadto, 22 lutego Adama Ledę odwołano z zarządu browaru.

Współwłaściciel Cisowianki właścicielem Browaru Zamkowego

Obecnie wszystkie udziały Browaru Zamkowego znajdują się w rękach Mirosława Gruszki, współwłaściciela Cisowianki. Prezesem został Michał Peschak, który w ostatnim czasie zajmował się w browarze promocją i marketingiem, ale był już prezesem Browaru Zamkowego w latach 2017-20, a więc jeszcze w czasach gdy należał on do Grupy Żywiec.

Adam Leda o finansach Browaru Zamkowego w Cieszynie

Sam Adam Leda w mediach grzmi o "wrogim przejęciu" i odpiera zarzuty, że źle zarządzał cieszyńskim zakładem. Jak podaje, przychody browaru wzrosły z 270 tys. zł w styczniu 2021 r. do ponad 1,6 mln zł w styczniu 2023.

- W momencie przejęcia założyliśmy, że Browar zarobi swoją pierwszą złotówkę nie wcześniej niż po dwóch latach działalności, czyli na koniec 2022 roku. Takie mieliśmy założenia przed wojną, inflacją i całym obecnym kryzysem, w którym masowo upadają firmy z ugruntowaną pozycją na rynku. Stopy procentowe uderzyły w nas chyba najbardziej, bo zmusiły do gwałtownego przekształcenia całego portfela kredytów. Wszystko to doprowadziło mnie do wniosku, że będziemy potrzebować kolejnych dwóch lat na resuscytację, czyli że Browar zarobi pierwszą złotówkę najwcześniej na koniec 2024 roku - mówi przedsiębiorca w rozmowie z ox.pl

Dobrze zorientowany w realiach rzemieślniczego browarnictwa serwis "Chmielnik Jakubowy" podał, że udziały Adama Ledy w Browarze Zamkowym Cieszyn były zabezpieczone pożyczką i umową.

- To właśnie niedotrzymanie tej ostatniej było powodem pozbawienia właściciela Felix Investment jego udziałów. W obliczu trudnej sytuacji na rynku piwowarskim i rosnących kosztów obsługi kredytów browar musi oszczędzać, co jest widoczne choćby w okrojonym portfolio produkowanych obecnie piw - czytamy w serwisie.

Browar Zamkowy: Chcemy skupić się na warzeniu piwa

10 marca facebookowy profil Browaru Zamkowego poinformował o zawieszeniu możliwości zwiedzania Browaru, a także wstrzymaniu do odwołania działalności Browaru Zamkowego Cieszyn i ogródka piwnego.

W odpowiedzi na liczne pytania i wątpliwości miłośników browaru, administrator profilu wyjaśnił, że powyższe decyzje podyktowane są koniecznością poprawy sytuacji ekonomicznej browaru.

- Zdajemy sobie sprawę, że inicjowane w ostatnich latach przedsięwzięcia są ważne dla mieszkańców regionu i naszych sympatyków. Znajdujemy się niestety w bardzo trudnym dla branży czasie. Gwałtownie rosną koszty produkcji, energii, surowców. Browary upadają niezależnie od tego, jak długą mają historię. Musimy przede wszystkim skupić się na działalności piwowarskiej i krytycznie podejść do przedsięwzięć, które generują znaczne koszty. Zapewniamy, że zarówno dotychczasowym, jak i aktualnym zarządcom Browaru leży na sercu jego los. Poprawa sytuacji ekonomicznej to w tym momencie priorytet, jeżeli chcemy kontynuować naszą piękną, prawie 200-letnią tradycję. (...) Potrzebujemy chwili, żeby uporządkować pewne sprawy i przede wszystkim ustabilizować sytuację ekonomiczną - czytamy na profilu browaru.

Historia Browaru Zamkowego Cieszyn

Browar w Cieszynie powstał w 1846 z inicjatywy rodziny Habsburgów w dawnej rezydencji należącej do arystokratów. Lokalizacja ta uznawana jest za miejsce założenia Cieszyna – jednego z najstarszych miast na Śląsku.

Jeszcze przed I wojną światową browar połączono z Fabryką Win i Likierów w Błogocicach. Na początku lat 90. XX wieku browar sprywatyzowano. Przejął go holenderski Heineken wraz z browarem w Żywcu.

Browar Zamkowy w Cieszynie był najbardziej tradycyjnym browarem Grupy Żywiec. Działał jako oddzielna jednostka organizacyjna. Przy produkcji piwa stosowano tam otwarte kadzie fermentacyjne. Flagową marką zakładu było piwo Cieszyńskie, Brackie oraz Żywiec Porter.

Historia Cieszyna przestrogą dla Browaru Leżajsk?

Niektóre aspekty najnowszej historii Browaru Zamkowego Cieszyn do złudzenia przypominają to, co dziś dzieje się wokół Browaru Leżajsk.

Losy obu browarów łączy przede wszystkim Grupa Żywiec, która po zamknięciu Cieszyna w 2020 roku obecnie przymierza się do podobnego ruchu wobec Leżajska.

Kolejne podobieństwo to potencjalni nabywcy. Podobnie jak Leżajsk, cieszyński browar chciał odkupić m.in. Janusz Palikot, choć wśród chętnych przewijało się także nazwisko Marka Jakubiaka. Padł nawet pomysł...upaństwowienia browaru. Poseł Lewicy proponuje upaństwowienie Browaru Zamkowego w Cieszynie

Kto kupił Browar Zamkowy w Cieszynie od Grupy Żywiec?

Ostatecznie jesienią 2020 roku Grupa Żywiec sprzedała 100 proc. udziałów w Browarze Zamkowym spółce Felix Investments Sp. z o.o. należącej do rodziny Ledów.

Felix Investments sp. z o.o. to jedna ze spółek wchodzących w skład firm rodzinnych Państwa Leda, grupy lokalnych przedsiębiorców, działających intensywnie między innymi na terenie Powiatu Cieszyńskiego. Rodzina Leda prowadzi kilka restauracji na Śląsku, a także zakłady mięsne w Bielsku-Białej.

