Zmiany na rynku piwa. Jak wygląda browar przyszłości?

Autor: Jakub Szymanek

Data: 05-08-2022, 12:59

Zmiany na rynku piwa oraz rozwój technologii sprawiają, że browary inwestują w rozwój swoich zakładów produkcyjnych. O innowacjach i automatyzacji w produkcji piwa rozmawiamy z Krzysztofem Żyrkiem, dyrektorem browaru w Warce.

O innowacjach, automatyzacji i robotyzacji w produkcji piwa rozmawiamy z Krzysztofem Żyrkiem, dyrektorem browaru w Warce. / fot. materiały prasowe

Browar w Warce jest drugim co do wielkości zakładem produkcyjnym w Grupie Żywiec, a zarazem jednym z najbardziej nowoczesnych zakładów w Polsce. Co go wyróżnia na tle innych?

Obecnie miarą efektywności są nie tylko wskaźniki browaru, a efektywność mierzona na poziomie całego łańcucha dostaw, włączając dostawców i obiorców. Do tego potrzebna jest organizacja nastawiona na rozwój, ciągłe doskonalenie i tym samym tworzenie nowych kompetencji, budujących model „responsive”, który jest otwarty na aktualne potrzeby naszych klientów i konsumentów.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Myślę, że w Browarze Warka posiadamy odpowiednie kompetencje i infrastrukturę, które pozwalają nam na realizowanie naszych celów. Kilka lat temu rozpoczęliśmy transformację naszej organizacji ukierunkowanej na budowanie zespołów autonomicznych na poziomie operacyjnym, wykorzystując system zarządzania TPM. Dzięki temu poprawiliśmy znacząco wyniki i zbudowaliśmy potencjał do dalszego rozwoju w obszarze całego łańcucha dostaw przy dużym wsparciu cyfryzacji.

Co było kluczowe w rozbudowie i rozwoju browaru w Warce?

Od samego początku stawiałem na rozwój umiejętności i kompetencji pracowników. Opracowaliśmy i realizujemy szyte na miarę programy szkoleniowe, które wspierają rozwój naszych pracowników operacyjnych. Rozwijamy kompetencje liderskie. Myśląc o przyszłości, planujemy ścieżki kariery i awansu dla pracowników z wysokim potencjałem. Zmiany wprowadzamy w porozumieniu z pracownikami i z ich udziałem.

Zainwestowaliśmy dekadę temu w system zarządzania TPM, którego celem jest optymalizacja kosztów i redukcja strat w procesach produkcyjnych. Pod względem zaawansowania wdrożenia, otrzymaliśmy Brązową oraz Srebrną nagrodę na poziomie Heinekena. Jeżeli pyta Pan o kluczowe aspekty, to na pewno jasna i ambitna strategia rozwoju, potencjał pracowników i ich zaangażowanie, odwaga w podejmowaniu decyzji, dobry klimat w zespole.

Cyfryzacja i innowacje w produkcji piwa

Czy można powiedzieć o browarze w Warce, że jest to browar przyszłości, czy może już są pomysły i nowe potrzeby inwestycyjne w zakresie np. automatyzacji czy robotyzacji? Jeżeli tak, to jakie?

Myślę, że w ostatnim czasie zrobiliśmy ogromny postęp w budowaniu browaru przyszłości. W związku z tym, że nasz browar jest jednym z najbardziej zaawansowanych pod względem autonomii i wysokiego stopnia automatyzacji, zostaliśmy „Cyfrową Latarnią” w Heinekenie. Oznacza to, że jako pierwsi rozwijajmy, wdrażamy, testujemy narzędzia digitalowe, które następnie są wprowadzane w innych browarach. Jesteśmy poligonem najnowszych rozwiązań cyfrowych wspierających pracowników w ich codziennej pracy. Systemy zbierają dane, generują inteligentne raporty i dają rekomendacje w celu optymalizacji procesów.

Czy wszystkie potrzeby browaru zostały już zaspokojone, czy jednak jest to kwestia przyszłych inwestycji?

Przede wszystkim patrzymy z perspektywy naszego konsumenta i klienta, dlatego też inwestycje są ukierunkowane na realizację tych potrzeb, mam na myśli nowe produkty, nowe opakowania itd. Drugim ważnym obszarem są inwestycje w kompetencje pracowników, infrastrukturę i cyfryzację. Modna ostatnio cyfryzacja zwana także digitalizacją daje nowe możliwości rozwojowe. Są to między innymi systemy sztucznej inteligencji, które zbierają dane, dostarczają odpowiednie analizy i rekomendacje w celu optymalizacji procesów produkcyjnych.

Czytaj więcej w Strefie Premium: Cyfryzacja i innowacje w produkcji piwa. W co inwestują browary? (WYWIAD)