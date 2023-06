Marek Maślanka, jeden z inwestorów Manufaktury Piwa Wódki i Wina poinformował o powołaniu Zespołu Nadzorującego, który we współpracy z Januszem Palikotem podjął się koordynacji procesów biznesowych na rzecz rentowności Grupy MPWiW oraz spłaty istniejących zobowiązań w terminie 6 do 8 tygodni.

Grupa Palikota - inwestorzy zapowiadają zmiany

29 czerwca Marek Maślanka, właściciel mdm Holding wydał oświadczenie, w którym poinformował:

Reprezentuję grupę Inwestorów, którzy powierzyli spółkom Manufaktury Piwa Wódki i Wina znaczące środki. Analiza obecnych wyników finansowych oraz stanu, w jakim znajdują się spółki grupy Manufaktura Piwa Wódki i Wina wskazują na konieczność zmian i reorganizacji, by zapewnić zdolność do odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku na nasze produkty, zwiększeniu ich produkcji oraz sprzedaży, a także regulowania istniejących i nadchodzących zobowiązań. W wyniku rozmów, grupa Inwestorów zdecydowała o zawiązaniu Zespołu Nadzorującego, który w porozumieniu i współpracy z Zarządem przygotowuje i niezwłocznie wdroży program niezbędnych zmian organizacyjnych i osobowych, gwarantujących rentowność i płynność finansową. Zespół tworzą Inwestorzy, którzy powierzyli Spółce środki przekraczające 100 mln złotych. Wyrazili swoją gotowość do dalszego wsparcia finansowego Grupy, pod warunkiem przeznaczenia nowych funduszy na zapewnienie rentowności.

Jak twierdzi Maślanka, dzisiaj sytuacja Grupy Manufaktura Piwa Wódki i Wina jest trudna i bez szybkich, głębokich zmian może zakończyć się poważnymi problemami oznaczającymi straty dla wszystkich, które powierzyli Grupie swoje pieniądze, bez względu na to czy jest to tysiąc złotych czy kilka milionów. Apeluję do wszystkich Inwestorów i Wierzycieli o zachowanie spokoju i danie szansy na działania odbudowujące pozycję Spółek.

Manufaktura Piwa Wódki i Wina - walka o rentowność

- Zlecony został przegląd wszystkich aktywności Grupy, by w oparciu o jego wyniki wdrożyć zmiany organizacyjne i osobowe, które zapewnią osiągnięcie celu głównego, czyli rentowności. Posiadany majątek, materiały produkcyjne oraz zapasy gotowych produktów w magazynach pozwalają mieć nadzieję na szybki powrót do regulowania wszystkich istniejących dzisiaj zobowiązań. W pierwszej kolejności spłacone zostaną zobowiązania wobec pracowników i dostawców, następnie mniejszych Inwestorów. By plan niezbędnych zmian zakończył się powodzeniem konieczna jest współpraca i spokój wokół Grupy Manufaktury Piwa Wódki i Wina. Najbliższe 6-8 tygodni będzie czasem wytężonej pracy. Proszę o wyrozumiałość i cierpliwość. Ja i pozostali Inwestorzy wierzymy w projekt, mamy ku temu podstawy i z całym swoim zaangażowaniem finansowym pomożemy przejść mu do skali, którą jest w stanie osiągnąć - napisał w oświadczeniu Marek Maślanka.

Zapowiedział, że o kolejnych krokach i podejmowanych przez Zespół Nadzorujący działaniach będzie informować na bieżąco, z wykorzystaniem istniejących kanałów komunikacji Spółki z Inwestorami oraz poprzez profile w mediach społecznościowych.

- Proszę o racjonalne podejście do obecnej sytuacji i współpracę. Cel jest jasny – rentowność, spłata istniejących zobowiązań, dopracowanie modelu działalności, który zapewni możliwość kontynuowania biznesu w kolejnych miesiącach i latach. Mimo wszelkich istniejących dzisiaj zagrożeń i obaw, wierzę w powodzenie tego planu - dodał.

Manufaktura Piwa Wódki i Wina - webinar

Marek Maślanka zaprosił wszystkich zainteresowanych przyszłością firmy na webinar, który odbędzie się 30 czerwca o godz. 9.00 - na Facebooku. Link do wydarzenia: https://www.facebook.com/events/6345536058874704/

W trakcie webinaru będzie można zadawać pytania.

Janusz Palikot: będę blisko współpracował z Zespołem Nadzorującym

Komentując obecną sytuację Janusz Palikot, prezes Zarządu Manufaktury Piwa Wódki i Wina powiedział:

Powstała seria zdarzeń, które zaburzyły możliwość normalnego prowadzenia biznesu według wcześniej przyjętego planu. Dzięki grupie naszych Inwestorów mamy dzisiaj realną szansę poradzić sobie z tym wyzwaniem. W najbliższym czasie będę blisko współpracował z Zespołem Nadzorującym z Markiem Maślanką na czele. Powstanie Zespołu nie oznacza mojej rezygnacji. Mam świadomość swojej odpowiedzialności wobec wszystkich Inwestorów i pracowników. Wiem, że doświadczeni biznesowo ludzie, którzy powierzyli nam swoje środki, a którzy zgodzili się wejść do Zespołu, zapewnią nam dodatkowe wsparcie. Daje to pewność, że uda nam się spłacić wszystkie zaległości. Chcemy, by wszystko odbyło się maksymalnie transparentnie, a czas opóźnień w regulowaniu naszych zobowiązań był jak najkrótszy.

