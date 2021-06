Znamy wyniki Mistrzostw Polski Piwowarów Domowych 2021

W miniony weekend ogłoszono wyniki Mistrzostw Polski Piwowarów Domowych 2021 – konkursu dla hobbystów, zorganizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Piwowarów Domowych. Jury, spośród 848 nadesłanych domowych piw wybrało najlepsze, które zostało Grand Championem 2021.

Autor: BW / informacja prasowa

Data: 14-06-2021, 16:51

Jury Mistrzostw Polski Piwowarów Domowych spośród 848 nadesłanych domowych piw wybrało najlepsze, które zostało Grand Championem 2021. fot. materiały prasowe

Pierwsza edycja największego i najstarszego Konkursu Piw Domowych sięga 2003 roku i festiwalu Birofilia. Jest to także prawdopodobnie największa tego typu impreza w Europie. W Wielkiej Brytanii, która jest kolebką współczesnego piwowarstwa domowego w Europie, największe konkursy mają po około 500-600 zgłoszeń.

Do polskich mistrzostw prawie 400 piwowarów-hobbystów zgłosiło 848 piw, a na Wzgórze Zamkowe w Cieszynie trafiło 3500 butelek z całego kraju, a także z Czech, Słowacji, Litwy, Niemiec, i nawet Szkocji.

W 2021 roku uczestnicy mogli zgłaszać piwa w aż 16 kategoriach: od klasycznych lekkich czeskich lagerów, przez piwo ciemne niskoalkoholowe i historyczne piwo z wyspy Gotlandii, aż po piwa z owocami, sowicie chmielone amerykańskie IPA oraz ciemne i ekstraktywne leżakowane w beczkach po mocnych alkoholach.

Browar Zamkowy Cieszyn już od 2009 roku warzy rok rocznie piwa Grand Champion, czyli zanim jeszcze piwa kraftowe stały się modne. Od 3 lat współpraca z Polskim Stowarzyszeniem Piwowarów Domowych rozszerzyła się - stworzono serię na podstawie receptur piwowarów domowych.

Mistrzostwa Polski Piwowarów Domowych 2021

Autorami receptury są Paweł Tokarski i Grzegorz Szymecki z Warszawy – zdobywcy tytułu Mistrzów Polski Piwowarów Domowych 2021, którzy w nagrodę odtworzą swoje piwo w skali komercyjnej w Browarze Zamkowym Cieszyn, które dostępne będzie w sklepach w całym kraju.

Wyniki Mistrzostw Polski Piwowarów Domowych 2021

Przy organizacji konkursu pracowało kilkunastu wolontariuszy z Cieszyna, a oceny piw dokonało 40-osobowe jury składające się z najbardziej doświadczonych sędziów w Polsce – certyfikowanych przez Polskie Stowarzyszenie Piwowarów Domowych, jak i amerykańską organizację sędziowską Beer Judge Certification Program.

Spośród zwycięzców wszystkich kategorii Grand Jury wybrało wyjątkowe i bezbłędne techniczne piwo, które otrzymało tytuł Grand Champion 2021. Browar Zamkowy Cieszyn ufundował główną nagrodę dla jego autorów – 5000 zł oraz warzenie piwa wg zwycięskiej, domowej receptury, które dostępne będzie na półkach sklepowych w całym kraju. Ponadto zwycięzcy, czyli duet Paweł Tokarski i Grzegorz Szymecki z Warszawy, otrzymali tytuł Mistrzów Polski Piwowarów Domowych 2021 oraz wielki szacunek pośród kolegów hobbystów.

Wielu uczestników konkursu potwierdza, że to niesamowite uczucie móc walczyć z setkami kolegów i koleżanek, którzy podzielają to samo hobby. Konkurs jest najbardziej prestiżowy w Polsce, także nagrody i splendor w gronie domowych piwowarów są nieocenione. Lecz tylko wspomniany duet mógł unieść statuetkę Grand Championa w geście zwycięstwa i spełnić swoje marzenie – uwarzyć piwo wg własnej receptury, które będzie dostępne na półkach sklepowych w całej Polsce.

- To coś niesamowitego! Byliśmy w szoku, gdy wyczytano nasze piwo i nazwiska. Bardziej liczyliśmy na drugi trunek, który był w finale kategorii Rauch Doppelbock, a tu takie zaskoczenie. Nasz Wee Heavy, czyli mocne, słodowe i deserowe piwo zostało najlepszym w Polsce, Grand Championem! Bardzo fajnie, że ogłoszenie było podczas Cieszyńskiego Święta Piwa Domowego. Mięliśmy ze sobą ostatnie butelki warki i wszyscy goście mogli spróbować oryginały, a to się zdarza bardzo rzadko – powiedział po ogłoszeniu wyników jeden z mistrzowskiego duetu, Paweł Tokarski.

- Zwycięskie piwo uwarzyliśmy pół roku temu. Po fermentacji i butelkowaniu umieściliśmy je na leżakowanie w specjalnie zaklejonym pudle, które trafiło w czeluści naszej piwnicy. Dopiero w tym roku sprawdziliśmy jego jakość. Okazało się, że efekt był zadowalający i zgłosiliśmy je do Mistrzostw, ale zupełnie nie spodziewaliśmy się sukcesu, chociaż sam medal na tym konkursie to było nasze marzenie. Tym bardziej że konkurencja była w tym roku ogromna! A tu nie dość, że złoty medal za kategorię, to jeszcze Grand Champion!– dodał Grzegorz Szymecki, współtwórca Grand Championa 2021.

Konkurs w Browarze Zamkowym Cieszyn

Browar Zamkowy Cieszyn już kilkukrotnie gościł konkurs w swoich progach. Od samego początku piwa spod znaku Grand Champion, czyli od 2009 roku, są warzone w cieszyńskim browarze pod okiem głównego piwowara Dominika Szczodrego.

- Przyznam, że bardzo lubię klasyczne brytyjskie style. Bardzo ucieszyliśmy się wraz z kierownictwem Browaru Zamkowego Cieszyn, że wraz z Pawłem i Grzegorzem uwarzymy niedługo piwo w stylu Wee Heavy. Mocne, słodowe, deserowe i historyczne piwo rodem ze Szkocji. Smaczku dodaje fakt, że trunków w takim stylu próżno szukać na polskim rynku. Nasza współpraca z Polskim Stowarzyszeniem Piwowarów Domowych da przede wszystkim efekt edukacyjny dla konsumentów, ale jesteśmy przekonani, że także wizerunkowy i finansowy. My w Browarze Zamkowym Cieszyn poszerzamy stopniowo nasze portfolio np. o piwa tworzone we współpracy z piwowarami hobbystami, ale mamy też znakomite tradycyjne style w naszym autorskim portfolio. Możemy powiedzieć, że wspólnie tworzymy „nowe”, ale nie zapominamy o historii. Cieszę się, że tę historię w wielu aspektach będziemy kontynuowali – podsumował Dominik Szczodry, główny piwowar Browaru Zamkowego Cieszyn.

Teraz wspomnianą trójkę piwowarów czeka dostosowanie receptury domowej piwa, aby zwycięskie piwo wiernie odwzorować na profesjonalnym sprzęcie w browarze, przekładając recepturę na skalę przemysłową. Warzenie odbędzie się w ciągu kilku tygodni, a premiera w momencie, gdy piwo będzie odpowiednio wyleżakowane i zbalansowane.

Browar Zamkowy Cieszyn już od 2009 roku warzy rok rocznie piwa Grand Champion, czyli zanim jeszcze piwa kraftowe stały się modne. Od 3 lat współpraca z Polskim Stowarzyszeniem Piwowarów Domowych rozszerzyła się - stworzono serię na podstawie receptur piwowarów domowych: „Kiedyś w garze teraz w browarze”. Zwycięskie Wee Heavy Tokarskiego i Szymeckiego będzie kolejnym piwem w ramach tej serii.

Browar Zamkowy Cieszyn to najstarszy polski browar, w którym od 1846 roku, kiedy został wybudowany przez arcyksięcia Albrechta Fryderyka Habsburga, nieprzerwanie warzy się piwo metodami tradycyjnymi. Browar w swoim portfolio ma ponad 50 piw, które łączą tradycję z nowofalowym podejściem: od jasnych i ciemnych lagerów, przez piwa górnej fermentacji z dodatkami i mocno chmielone, na stylach leżakowanych w baczkach po mocnych alkoholach kończąc. Kompleks Browaru Zamkowego Cieszyn jest włączony w śląski Szlak Zabytków Techniki.

Polskie Stowarzyszenie Piwowarów Domowych zostało założone w 2010 roku w Browarze Zamkowym Cieszyn. Jest jednym z największych i najprężniej działających stowarzyszeń hobbystycznych w Polsce, skupiające prawie 1500 członków. Stowarzyszenie promuje piwowarstwo, organizuje konkursy piwa i szkolenia z warzenia, zajmuje się szkoleniem i certyfikowaniem sędziów piwa, a także zbiera i publikuje wiedzę dotyczącą piwa w jedyny w kraju profesjonalnym magazynie dotyczący piwowarstwa „Piwowar”.