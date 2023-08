Koncern Duvel Moortgat próbuje walczyć ze skutkami inflacji podnosząc ceny swoich piw. Czy ten biznesowy manewr pozwoli zrekompensować straty?

Inflacja daje się we znaki belgijskiemu browarowi/Fot. Duvel

Duvel: rekordowe obroty w 2022 roku i koniec dobrej passy

Belgijski koncern piwny Duvel Moortgat odnotował w ubiegłym roku rekordową sprzedaż. Niestety rosnące koszty energii i coraz wyższe ceny produktów spożywczych sprawiły, że dobra passa się skończyła, a zyski browaru z Antwerpii zaczęły spadać. Analitycy sugerują, że negatywne skutki inflacji mogą się odbić na kondycji finansowej Duvela także w kolejnych latach – czytamy w portalu Retail Detail.

W 2022 roku Duvel Moortgat odnotował rekordowy wzrost obrotów o 15,3% i zarobił 582,9 milionów euro. Był to najlepszy wynik finansowy w historii koncernu. Udało się go wypracować głównie dzięki podwyższeniu cen piwa i korzystnemu kursowi dolara – sugerował dziennik biznesowy DE Tijd.

Belgijski browar zarobił mniej. Są co najmniej dwa powody tej sytuacji

Mimo tak znacznego wzrostu obrotów zysk operacyjny belgijskiego potentata piwnego spadł o 3,7% do 100,1 mln dolarów. Natomiast zysk netto spadł o 2,3% do 76,2 mln euro. Na tę sytuację wpływ miały dwa czynniki: rosnące ceny energii i wyższe koszty produktów spożywczych niezbędnych do wytwarzania piwa, takich jak słód – czytamy w Retail Detail.

W odpowiedzi na te tendencje rynkowe browary takie jak Duvel, Vedett i La Chouffe podniosły ceny swoich piw. Choć klienci musieli zapłacić więcej za ulubione trunki, piwnym koncernom nie udało się w ten sposób zrekompensować rosnących kosztów produkcji.

Duvel Moortgat to flamandzki rodzinny browar, który powstał w 1871 roku w prowincji Antwerpia w Belgii. Jedną z najpopularniejszych marek koncernu jest mocne piwo Ale eksportowane do ponad 40 krajów.







