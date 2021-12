Żywiec zebrał tysiące opakowań do recyklingu

Marka Żywiec zakończyła trzecią edycję akcji edukacyjnej promującej oddawanie butelek i recykling puszek. W tym roku specjalny bus Świątecznej Zwrotki odwiedził w grudniu 6 miast: Żywiec, Warszawę, Leżajsk, Namysłów, Elbląg i Warkę.

Autor: oprac. Jakub Szymanek

Data: 29-12-2021, 16:38

Marka Żywiec zakończyła trzecią edycję akcji edukacyjnej promującej oddawanie butelek i recykling puszek / fot. materiały prasowe

Akcja zorganizowana została już po raz trzeci, jednak w tym roku po raz pierwszy dotarła do 6 miast w Polsce. Mechanizm Świątecznej Zwrotki opiera się na prostej zasadzie – można oddać bez paragonu wszystkie butelki oraz puszki po piwie, niezależnie od marki. Za przekazane opakowania zwracający otrzymują specjalnie na tę okazję przygotowany grzaniec 0,0%, zimne piwo 0.0%, kawę lub herbatę. Za zwrot do 4 butelek lub puszek dostaniemy napój o pojemności 0,2l. Za 5 i więcej butelek lub puszek – napój o pojemności 0,4l.

Podczas Świątecznej Zwrotki Ż zebrano tysiące opakowań do recyklingu

W strefach zwrotu na uczestników akcji czekało także wiele edukacyjnych ciekawostek dotyczących recyklingu oraz popularne retro gry w kapsle i zośkę, które zachęcały przechodniów do zwolnienia tempa i oderwania się choć na chwilę od przedświątecznych obowiązków.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Podczas wszystkich trzech edycji zostało zebranych łącznie kilkadziesiąt tysięcy opakowań. Akcja skierowana jest do osób pełnoletnich.

Butelka zwrotna to najbardziej przyjazne dla środowiska opakowanie, w którym dostępne jest piwo. Przy wykorzystaniu tego typu opakowania śmiecenie ograniczone zostaje do minimum, nie powstają żadne odpady, które trzeba byłoby segregować czy składować, a butelkę można po prostu umyć i napełnić ponownie. Butelka zwrotna może krążyć między browarem a konsumentem nawet 25 razy bez żadnej straty dla swojej jakości, co zajmuje jej średnio około 5 lat.