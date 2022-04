Co dalej z epidemią? Wkrótce będzie decyzja

Jeszcze w kwietniu zostanie podjęta decyzja, czy stan epidemii w Polsce zostanie zamieniony na stan zagrożenia epidemicznego - poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski. Obecnie prowadzone są analizy prawne.

Autor: PAP

Data: 19-04-2022, 11:34

Minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiada, że w kwietniu zostanie podjęta decyzja, czy stan epidemii w Polsce zostanie zamieniony na stan zagrożenia epidemicznego/ fot. PAP/Karol Zienkiewicz

- Mamy obecnie zdecydowanie lepszą sytuację epidemiczną. Ona wynika przede wszystkim z tego, że nie patrzymy tylko na procenty zaszczepień, ale na ogólną odporność w polskim społeczeństwie i według naszych badań to jest powyżej 95 proc. - zapewnia Adam Niedzielski.

Co dalej z epidemią? Wkrótce będą decyzje

- My bardzo często popełniamy taki błąd, że patrzymy na parametry dotyczące wyszczepień, a jednak skala zachorowania w Polsce była bardzo duża i w tym sensie jest większa odporność populacyjna niż w tych krajach, to naturalna konsekwencja - wskazał.

I dodał, że: Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej mają możliwość zamawiania w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych darmowych testów. My te testy cały czas uzupełniamy, to nie jest tak, że one się wyczerpują (...) i dostarczamy je do lekarzy rodzinnych" - powiedział Niedzielski. "Co więcej zmieniliśmy tzw. koszyk zdrowotny. Nie ma więc już wątpliwości, że samo testowanie - mówię o czynności - ona powinna być odpłatna, ona również mieści się w pakiecie" - wyjaśnił.

Szef MZ wskazał, że jeśli chodzi o sytuację epidemiczną, to sytuacja zmieniła się wobec tej z początku pandemii, gdy można było tylko nosić maseczki i dezynfekować ręce. Wymienił szczepienia i leki. Mówił też o odporności w wyniku przechorowania. "To jest sytuacja, w której możemy się czuć o wiele bardziej komfortowo, bo mamy realne narzędzia walki" - dodał.

Jak długo w Polsce będzie obowiązywał stan epidemii, ogłoszony na początku 2020 r.?

- Stan epidemii, to rzeczywiście tutaj prowadzimy bardziej analizy prawne, bo bardzo dużo legislacji zostało wprowadzonej w nawiązaniu do stanu epidemii. Chcemy wykonać taki krok, żeby ten stan epidemii zmienić na stan zagrożenia epidemicznego - informuje minister zdrowia.