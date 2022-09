Dalszego spadku bezrobocia nie będzie ze względu na czynniki sezonowe, ale także ze względu na pogarszającą się koniunkturę wśród firm – powiedział ekonomista Banku Pekao Karol Pogorzelski.

Zdaniem ekonomisty Banku Pekao Karola Pogorzelskiego polski rynek pracy jest zaskakująco mocny i odporny na spowolnienie. fot. / PAP/Tytus Żmijewski

Spadek bezrobocia w Polsce

Jak podał GUS w piątek, stopa bezrobocia w sierpniu wyniosła 4,8 proc. wobec 4,9 proc. w lipcu. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w sierpniu 806,9 tys. wobec 810,2 tys. w lipcu.

Prognozowaliśmy spadek bezrobocia do 4,8 proc. w sierpniu, ale dalszego spadku już nie będzie, choćby z powodów czysto sezonowych. Kończy się lato, które jest zwykle okresem najniższego bezrobocia, a zimą ten wskaźnik jest zwykle o 0,5 pkt. proc. wyższy. Więc można się spodziewać, że do końca roku bezrobocie będzie rosło mniej więcej do 5,3-5,4 proc. - powiedział ekonomista Banku Pekao Karol Pogorzelski.

Ekspert: polski rynek pracy zaskakująco mocny i odporny na spowolnienie

Dodał, że na ten sezonowy wzrost bezrobocia może się jeszcze nałożyć pogorszenie koniunktury wśród firm, które widać w badaniach GUS. Firmy deklarują mniejszą chęć zatrudniania i większą gotowość do zwalniania.

- Ten wpływ nie będzie głęboki, bo polski rynek pracy jest zaskakująco mocny i odporny na spowolnienie, ale taki efekt zapewne się pojawi. Zwłaszcza, kiedy firmy dostaną nowe cenniki, dotyczące np. energii elektrycznej, i pojawi się zagrożenie utratą rentowości. Wtedy może dojść do zwolnień, choć nie będzie to duży efekt. Nie ma mowy o powrocie do początku XXI wieku, jak w przypadku inflacji czy stóp procentowych, tylko raczej można oczekiwać wzrostu bezrobocia do ok. 6 proc. na jesieni przyszłego roku. Choć istnieje ryzyko, że może być ono wyższe - stwierdził Karol Pogorzelski.