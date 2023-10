- Udział w wyborach to prawo, ale też obowiązek każdego obywatela - mówi Maciej Włodarczyk, prezes zarządu Iglotex.

Maciej Włodarczyk, prezes zarządu Grupy Iglotex/ fot. materiały prasowe

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej zarządził na niedzielę, 15 października 2023 roku wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

W głosowaniu wybranych zostanie 460 posłów oraz 100 senatorów do dwuizbowego parlamentu - Sejmu i Senatu.

A my pytamy przedstawicieli branży spożywczej które wyzwania dokuczają sektorowi najmocniej i czy warto brać udział w wyborach?

Maciej Włodarczyk, prezes zarządu Iglotex mówi nam dlaczego warto wziąć udział w wyborach parlamentarnych 2023:

- To realny wpływ na to, jak będzie wyglądała przyszłość naszego kraju. Pokolenia wiele ryzykowały, traciły zdrowie, a nawet życie, by Polska była wolnym, demokratycznym krajem - dodaje.

Wybory do Sejmu i Senatu RP odbędą się 15 października 2023 r. W tym samym terminie odbędzie się również ogólnokrajowe referendum. W głosowaniu wybranych zostanie 460 posłów oraz 100 senatorów do dwuizbowego parlamentu - Sejmu i Senatu.

Organizacją wyborów zajmuje się Państwowa Komisja Wyborcza oraz jej organ wykonawczy, czyli Krajowe Biuro Wyborcze. Głosowanie będzie odbywało się osobiście, w siedzibie obwodowej komisji wyborczej między godziną 7.00 a 21.00.