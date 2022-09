To już ostatnie dni na zgłoszenia najciekawszych i najlepszych produktów spożywczych, które wyróżniają się jakością, innowacyjnością, ale także tradycyjną oraz regionalną recepturą i są przeznaczone na rynek detaliczny oraz HoReCa. Czekamy na zgłoszenia Waszych produktów do plebiscytu Certyfikat Dobry Produkt 2022.

Certyfikat Dobry Produkt. Do 16 września czekamy na zgłoszenia/fot. PTWP

Certyfikat Dobry Produkt 2022: Ostatnie dni na zgłoszenie

Zgłoś to, co na polskim rynku jest unikatowe, tworzone z pasją przez ludzi stawiających na doskonałość smaku i dbających o kulinarne gusta. By wskazać swój Dobry Produkt wystarczy wypełnić formularz online.

Wyboru 15 nagrodzonych firm i produktów dokonuje co roku grono uznanych ekspertów, szefów kuchni, influencerów kulinarnych oraz dziennikarzy zajmujących się tematyką spożywczą, handlową i gastronomiczną. W tym roku do obrad zasiądą:



● Magdalena Brzózka, redaktor prowadząca horecatrends.pl

● Krzysztof Cybruch, organizator Targu Śniadaniowego

● Agata Jakóbczyk-Zielińska, dyrektor Departamentu Bankowości Korporacyjnej, Credit Agricole Bank Polska

● Honorata Jarocka, analityk Mintel

● Urszula Kłosiewicz-Górecka, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur

● Edyta Kochlewska, redaktor naczelna dlahandlu.pl

● Ola Lazar, ekspertka rynku foodtech

● Szymon Mordasiewicz, Commercial Director Panelu Gospodarstw Domowych, GfK

● Magdalena Twardokęs, manager sektora spożywczego w Grupie PTWP

● Andrzej Wojciechowicz, szef firmy doradczej FMCG Business Consulting

Certyfikat Dobry Produkt

„Decyzja ekspertów o tym, która marka otrzyma Certyfikat Dobry Produkt, to sprawdzian dla firm, weryfikujący czy oferowany przez nie asortyment jest w zgodzie z popytem i prezentuje cechy pożądane przez konsumentów. Uważamy, że właściwie poprowadzona komunikacja wokół certyfikatu pozwala na wzrost zainteresowania konsumentów zwycięskim produktem, co miało miejsce także w naszym przypadku." – przyznaje Magdalena Mioduszewska, Dyrektor Marketingu w firmie Bakalland, komentując dwa razy przyznany certyfikat Dobry Produkt dla Purelli (w 2019 roku, za linię ciasteczek probiotycznych ProbioticCookie marki BeRAW oraz w 2020 roku za linię napojów na bazie imbiru SuperSHOTS marki Purella Superfoods).

W ciągu kilkunastu lat trwania konkursu nagrodzono już 230 produktów! Tegoroczni zwycięzcy zostaną nagrodzeni podczas uroczystej wieczornej gali, która odbędzie się pierwszego dnia 15. edycji Forum Rynku Spożywczego i Handlu (7-8 listopada 2022, Hotel Sheraton Grand Warsaw). Organizatorem konkursu jest Grupa PTWP, wydawca serwisów portalspozywczy.pl, dlahandlu.pl oraz horecatrends.pl.

Zapraszamy do przesyłania zgłoszeń!

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie.