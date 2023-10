Celem Konkursu Dobry Produkt jest wyłonienie najciekawszych i najlepszych produktów spożywczych, które wyróżniają się jakością, innowacyjnością, ale także tradycyjną i regionalną recepturą, przeznaczonych na rynek detaliczny i HoReCa. Logo Certyfikatu Dobry Produkt ma być drogowskazem w gąszczu propozycji i pomagać w dokonaniu jakościowego wyboru konsumentom.





Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2023 zgromadzi czołowych producentów, dostawców oraz liderów branży handlowej, spożywczej i HoReCa, a także ważnych przedstawicieli organizacji branżowych i otoczenia biznesowego tego sektora.

XVI edycja FRSiH odbędzie się pod hasłem "TrendsTalks", uczestnicy skupią się na analizie kluczowych trendów oraz zmian społecznych, ekonomicznych i technologicznych, które mają wpływ na funkcjonowanie i rozwój biznesów.

6 i 7 listopada zapraszamy do hotelu Sheraton Grand Warsaw na 18 sesji i łącznie 24 godziny merytorycznych dyskusji podczas forum, które mogą cię zainspirować do zawodowych zmian i nowych biznesowych decyzji.

Forum towarzyszyć będą wydarzenia specjalne: podczas wieczornej gali przyznane zostaną nagrody Food&Retail Awards, których laureatami są firmy wspierające przemiany zachodzące w przemyśle i handlu spożywczym oraz w gastronomii. Poznamy także laureatów konkursu Dobry Produkt.

Certyfikat Dobry Produkt 2023

Wyboru 15 nagrodzonych firm i produktów dokona grono uznanych ekspertów, szefów kuchni, influencerów kulinarnych oraz dziennikarzy zajmujących się tematyką spożywczą i kulinarną. Obrady jury odbywają się 10 października 2023 r.

Niezależnie, spośród nagrodzonych produktów, internauci dokonają wyboru swojego faworyta, któremu przyznany zostanie "Certyfikat Dobry Produkt - wybór Internautów.

Innowacyjne, tradycyjne, wysokiej jakości - takie produkty nagradzamy w konkursie Dobry Produkt, którego organizatorem jest Grupa PTWP, wydawca serwisów portalspozywczy.pl, dlahandlu.pl oraz horecatrends.pl.

Certyfikat Dobry Produkt pomógł wielu nagrodzonym firmom w nawiązaniu współpracy z sieciami handlowymi i zbudowaniu rozpoznawalności marki. Teraz może wesprzeć także produkty Twojej firmy!

Przyznając Certyfikaty Dobry Produkt, Jury nagradza i tym samym wskazuje najciekawsze produkty spożywcze, wyróżniające się jakością, innowacyjnością, ale także tradycyjną i regionalną recepturą, przeznaczone na rynek detaliczny i HoReCa.

Do grona Jury plebiscytu Dobry Produkt 2023 należą:

Magdalena Brzózka, redaktor prowadząca horecatrends.pl

Krzysztof Cybruch, CEO Food Hall Poland

Agata Jakóbczyk-Zielińska, dyrektor Departamentu Bankowości Korporacyjnej, Credit Agricole Bank Polska S.A.

Honorata Jarocka, analityk Mintel

Urszula Kłosiewicz-Górecka, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur

Edyta Kochlewska, redaktor naczelna dlahandlu.pl

Marcin Rudzik, CEO LokalnyRolnik.pl

Ola Lazar, ekspertka rynku foodtech

Szymon Mordasiewicz, Managing Director Consumer Panel Services GfK

Paulina Piwowarek, redaktor prowadząca, portalspozywczy.pl

Magdalena Twardokęs, dyrektor sektora Spożywczego i Agro w grupie PTWP

Andrzej Wojciechowicz, szef firmy doradczej FMCG Business Consulting

Selekcja ekspertów obejmuje produkty zgłoszone do konkursu w pięciu kategoriach:

Produkt wysokiej jakości - kategoria, w której eksperci oceniają zgodność produktu z dobrymi normami jakości handlowej i pełną przejrzystość w informowaniu konsumenta o składzie i jego wartości odżywczej.

Innowacyjny produkt - ocenie podlega nowatorski charakter rozwiązań dotyczący procesu produkcji, zastosowanych składników albo dobroczynnego wpływu na organizm ludzki.

Produkt tradycyjny i regionalny - kategoria, która daje szansę pokazania się produktom niszowym, ale o tradycyjnym i wyrazistym charakterze. Obejmuje produkty, które dzięki wprowadzeniu do szerszej produkcji, przy zachowaniu wysokiej jakości są dostępne dla większej liczby polskich konsumentów.

Produkt marki własnej - dynamicznie rosnąca kategoria obejmująca towary, produkowane na zlecenie sieci handlowych, pod ich własnym logo.

Produkt HorecaTrends - kategoria produktów odpowiadających aktualnym trendom kulinarnym i skierowana do odbiorców HoReCa

Forum Rynku Spożywczego i Handlu. Cele i misja

Naszym celem jest wspólna dyskusja o najważniejszych zagadnieniach, wyzwaniach i trendach w branży. Wstępny zakres tematyczny Forum obejmuje m.in.: scenariusze przyszłości dotyczące wpływu sztucznej inteligencji, zmian klimatycznych i regulacji prawnych na biznes spożywczy, handlowy i HoReCa. Zmierzymy się z pytaniami o ESG, GOZ, dobrostan, rynek pracy, automatyzację, cyfryzację, konsolidację, eksport, żywność roślinną, a także oczekiwania konsumenta 2030, zdigitalizowaną przyszłość handlu oraz branży HoReCa.

Forum stwarza okazję do otwartej wymiany myśli i inspiracji, bo od lat gromadzi wizjonerów i ekspertów, ale także praktyków, którzy długofalowe tendencje umieją sprowadzić do konkretów dotyczących produktu, opakowania, logistyki, ceny i smaku.

Forum było i jest nie tylko wspólną przestrzenią do wymiany myśli. Ważnym obszarem jest dla nas sieciowanie liderów, ekspertów i osób opiniotwórczych, by w przyszłości działali wspólnie i wzajemnie się inspirowali. Co roku spotykamy się także, by ułatwić networking, budować partnerstwa biznesowe i cenne relacje międzyludzkie. To także okazja do rozmów z naszymi redaktorami i dziennikarzami, którzy przez cały rok w portalach branżowych i na łamach czasopism komentują i relacjonują najważniejsze zagadnienia branży FMCG. Spotkajmy się, by wspólnie porozmawiać o tym, co wpływa na naszą teraźniejszość i pomoże zbudować lepszą przyszłość dla branży spożywczej, handlu i konsumentów. Stańmy się dla siebie wzajemną inspiracją!