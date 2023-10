Powstało stowarzyszenie Inicjatywa 7/4/3 jako platforma i forum wymiany myśli, do propagowania wiedzy oraz prowadzenia badań na temat redefinicji dotychczasowego systemu czasu pracy w tym testowania modelu 4-dniowego tygodnia pracy.

Stowarzyszenie Inicjatywa 7/4/3 powstało w celu transferu wiedzy dla pracodawców i organizacji biznesowych poprzez prowadzenia badań i wdrożeń oraz komunikację promowania samej idei 4 dniowego tygodnia pracy zarówno w kontekście korzyści dla pracodawców jak i pracowników z uwzględnieniem potrzeb nowoczesnej gospodarki i biznesu oraz z poszanowaniem środowiska naturalnego, a także wobec wyzwań dynamicznie zmieniającego się rynku pracy. fot. shutterstock

4 dniowy tydzień pracy – Czy nam się to wszystkim opłaca?

Dzisiaj - ponad 100 lat od rozpoczęcia ruchu uwalniania pracownikom czasu wolnego - wraca jak bumerang idea dalszej redukcji tygodniowych norm czasu pracy, tym razem do 32h i 4 dni w tygodniu. Zupełnie tak jak 100 lat temu, idea ograniczania czasu pracy ma tyle samo zwolenników co przeciwników. Zupełnie tak jak 100 lat temu niewielu wierzy, że może się to odbyć bez wpływu na produktywność i zyskowność przedsiębiorstw. Czy tak rzeczywiście musi być?

Stowarzyszenie Inicjatywa 7/4/3 powstało w celu transferu wiedzy dla pracodawców i organizacji biznesowych poprzez prowadzenia badań i wdrożeń oraz komunikację promowania samej idei 4 dniowego tygodnia pracy zarówno w kontekście korzyści dla pracodawców jak i pracowników z uwzględnieniem potrzeb nowoczesnej gospodarki i biznesu oraz z poszanowaniem środowiska naturalnego, a także wobec wyzwań dynamicznie zmieniającego się rynku pracy.

„W Polsce, póki co temat 4 dniowego tygodnia pracy, żyje głownie na forach dyskusyjnych i w grupach profesjonalistów od zarządzania. Nie istnieją na wyższym szczeblu żadne prace nad chociażby analizą możliwości testowania takiego rozwiązania. Być może, głównym powodem jest brak szeroko zakrojonej debaty publicznej na ten temat. Wydaje się jednak, że w najbliższym czasie trudno będzie uciec od tego zagadnienia. Polscy pracownicy bardzo dobrze orientują się, jeśli chodzi o sytuację na rynkach pracy w Europie. Być może warto zatem pochylić się nad tym zagadnieniem już teraz, zanim będzie za późno - komentuje Łukasz Chodkowski zawodowo związany z firmą doradczą, Déhora, Prezes Stowarzyszenia i członek założyciel Inicjatywa 7/4/3.

Czego brakuje w dyskusji o 4-dniowym tygodniu pracy?

Obecne przemiany zachodzące na rynku pracy w Polsce oraz kwestie pokoleniowe i demograficzne a co najważniejsze redefiniowanie czasu pracy w organizacjach poprzez wprowadzenie hybrydowego i zdalnego modelu pracy wymagają wprowadzenia gruntownych zmian systemowych i legislacyjnych zarówno wewnątrz przedsiębiorstw jak i samego myślenia o zrównoważonym modelu pracy w gospodarce opartej o nowoczesne technologie i cyfryzację. Transfer wiedzy poparty badaniami i wdrożeniami pozwoli na merytoryczną dyskusję i być może skuteczną implementację 4 dniowego tygodnia pracy w organizacjach a także pozwoli zmienić dotychczasowe podejście do systemu czasu pracy z korzyścią dla pracodawców i pracowników.

„Niezależnie od tego, jak bardzo sceptycznie podchodzilibyśmy do tego projektu, warto przełamać swoje bariery i spróbować przygotować się zawczasu na zmieniające się czasy, chociażby przeprowadzając u siebie mały test - czy 4 dniowy tydzień pracy będzie czymś odpowiednio dopasowanym pod nasze potrzeby. W najgorszym wypadku potwierdzą się nasze przypuszczenia - w najlepszym, wyjdziemy naprzeciw potrzebom naszych pracowników, nic na tym nie tracąc.” - dodaje mecenas Michał Kibil – z Kancelarii DGTL i członek założyciel Inicjatywa 7/4/3.

Celem inicjatywy jest wywołanie dyskusji co do nowego podejścia do samej pracy jak i czasu pracy. Inicjatywa 7/4/3 swoje działania pragnie prowadzić poprzez stworzenie platformy do transferu wiedzy, prowadzenia badan, zmian legislacyjnych i wdrożeń w organizacjach w oparciu o wiedzę i doświadczenie ekspertów. Zbadanie efektywności tego modelu oraz wprowadzenie wytycznych do stworzenia przestrzeni, gdzie pracownicy mają więcej czasu na spędzanie wolnych chwil z rodziną, na aktywności poza miejscem pracy i realizację swoich marzeń i pasji a pracodawcy korzystają z większej efektowności załogi w miejscu pracy.

Czy 4-dniowy tydzień pracy to najlepsze rozwiązanie?

Kwestia 4-dniowego tygodnia pracy stanowi jeden z głównych obszarów omawianych zmian w obrębie HR w temacie szeroko rozumianej redefinicji systemu i czasu pracy, na którego badaniu chcielibyśmy się skupić. Nazwę Inicjatywa 7/4/3 odnieśliśmy do siedmiu dni w tygodniu, czterech dni pracy i trzech dni wolnego.

- Nie twierdzimy, że idea 4-dniowego tygodnia pracy, jest najlepszym rozwiązaniem, jednak zdecydowanie uznajemy, że powinna być ona gruntownie przebadana, jako jeden ze znaczących trendów, wprowadzający pewien nowy rytm w nasze życie prywatne i zawodowe, który pozostaje w wyraźnym kontraście do tradycyjnego modelu pięciodniowego tygodnia pracy w podstawowym dotychczasowym systemie czasu pracy - wskazują autorzy.

Autorzy Inicjatywy wskazują, że obecnie w Polsce dyskusja o idei 4-dniowego tygodnia pracy jest spolaryzowana.