Co branża winiarska sądzi o projekcie ustawy winiarskiej? (wywiad)

Oceniając projekt ustawy winiarskiej, branża pozytywnie ocenia uporządkowanie definicji i wprowadzenie nowych kategorii produktów pożądanych przez rynek i zaproponowane znaczne ułatwienia dla małych producentów wina i napojów fermentowanych. Jednak niepokoi brak harmonizacji projektu ustawy z przepisami akcyzowymi, co może zaowocować rezygnacją z wykorzystania rodzimych owoców i zmiany surowca na importowany – mówi w wywiadzie dla serwisu portalspozywczy.pl Magdalena Zielińska, prezes Związku Pracodawców Polska Rada Winiarstwa.

Autor: Barbara Woźniak

Data: 10-06-2021, 10:20

Magdalena Zielińska: Wielka szkoda, że w trakcie pisania nowych przepisów nie zadbano o zharmonizowanie prawa i nie wykorzystano możliwości stworzenia spójnego środowiska prawnego dla funkcjonujących w nim przedsiębiorstw.fot. ZP PRW

Rada Ministrów przyjęła w tym tygodniu projekt ustawy o wyrobach winiarskich. Uproszczenie i ujednolicenie wymagań dotyczących wpisu do rejestru działalności związanej z wyrobem lub rozlewem wyrobów winiarskich oraz zwiększenie limitu produkcji wyrobów winiarskich do 100 tys. litrów - zakłada projekt ustawy o wyrobach winiarskich.

Do tej pory w Polsce można było wytwarzać jedynie cydry o smaku jabłka, a aktualnie na świecie właśnie te o smakach innych owoców cieszą się rosnącą popularnością. Warto zauważyć, że w Europie stanowią już niemal 20% rynku. Teraz krajowi producenci będą mogli przygotować szerszą ofertę odpowiadającą oczekiwaniom konsumentów.

Branżę niepokoi brak harmonizacji projektu ustawy z przepisami akcyzowymi i nie widać poprawy w tym względzie. Ten ogromny problem branży nie został rozwiązany, a branzą liczyła, że nowa ustawa zostanie opracowana w taki sposób, że wytwarzający fermentowane napoje winiarskie w Polsce - w zgodzie z projektowaną ustawą - będą mogli mieć pewność, że zakwalifikowane zostaną one do napojów fermentowanych również pod względem akcyzowym.

Ciągły brak jasności co do prawidłowej klasyfikacji i duże ryzyko fiskalne z tym związane, zmuszą przedsiębiorstwa do rezygnacji z użycia rodzimych owoców i zmiany surowca na importowaną bazę winogronową, gdyż w tym przypadku klasyfikacja jest prosta i nie wiąże się z problemami. Przedstawiony projekt nie rozwiązuje tego problemu.

W projekcie zaproponowano znaczne ułatwienia dla małych producentów wina i napojów fermentowanych. Uproszczono zasady rozpoczynania, a także później prowadzenia działalności, co pozwoli na rozwój produkcji lokalnej.

Pozytywny początek zmian dotyczących rynku cydru

Jak branża ocenia ten projekt? Jakie aspekty projektu są pozytywne dla przedsiębiorców, a co jest niepokojącego w projekcie? Jak to może wpłynąć na rozwój biznesu winiarskiego w Polsce i na rynek wina, a także cydru i innych wyrobów winiarskich?

- Bardzo pozytywnie oceniamy uporządkowanie definicji i wprowadzenie nowych kategorii produktów pożądanych przez rynek. Szczególnie niecierpliwie oczekiwaliśmy na zamiany dotyczące cydrów. Apelowaliśmy o nie już od dłuższego czasu. Zależało nam na tym, żeby wyodrębnić grupę cydrów jakościowych, a także uzyskać zgodę na produkcję cydrów aromatyzowanych.

Do tej pory w Polsce można było wytwarzać jedynie cydry o smaku jabłka, a aktualnie na świecie właśnie te o smakach innych owoców cieszą się rosnącą popularnością. Warto zauważyć, że w Europie stanowią już niemal 20% rynku. Teraz krajowi producenci będą mogli przygotować szerszą ofertę odpowiadającą oczekiwaniom konsumentów.

Cydr boryka się jednak z kilkoma innymi problemami i liczymy, że zmiana ustawy to pierwszy krok, jaki w tym kierunku wykonuje rząd. Docelowo zależy nam bardzo na zrównaniu środowiska prawnego, w jakim funkcjonuje cydr, z warunkami, którymi cieszy się piwo, które można chociażby reklamować.

Niepokoi nas brak harmonizacji projektu ustawy z przepisami akcyzowymi. Nie widzimy poprawy w tym względzie. Ten ogromny problem branży nie został rozwiązany, a liczyliśmy na to, że nowa ustawa zostanie opracowana w taki sposób, że wytwarzający fermentowane napoje winiarskie w Polsce, dodajmy - w zgodzie z projektowaną ustawą - będą mogli mieć pewność, że zakwalifikowane zostaną one do napojów fermentowanych również pod względem akcyzowym.

Ciągły brak jasności co do prawidłowej klasyfikacji i duże ryzyko fiskalne z tym związane, zmuszą przedsiębiorstwa do rezygnacji z użycia rodzimych owoców i zmiany surowca na importowaną bazę winogronową, gdyż w tym przypadku klasyfikacja jest prosta i nie wiąże się z problemami. Przedstawiony projekt nie rozwiązuje tego problemu.

Ułatwienia dla małych producentów wina i napojów fermentowanych

Czy i jakie są ułatwienia w projekcie dla przedsiębiorców do rozpoczęcia działalności winiarskiej?

- W projekcie zaproponowano znaczne ułatwienia dla małych producentów wina i napojów fermentowanych. Uproszczono zasady rozpoczynania, a także później prowadzenia działalności. Wierzymy, że pozwoli to na rozwój produkcji lokalnej. Bardzo cieszą nas zmiany skierowane do wytwórców fermentowanych napojów winiarskich (win owocowych, cydrów, miodów pitnych) z surowców pozyskanych we własnym gospodarstwie, którzy do tej pory funkcjonowali na warunkach trudniejszych niż producenci wina z upraw własnych.

Czy projekt był przygotowywany w porozumieniu z branżą? Jeśli tak to jak branża ocenia współpracę z rządem w tej kwestii?

- Aktualna ustawa, obowiązująca od 2011 r., wymagała zmian i dostosowania do obecnej sytuacji na rynku. O to wnioskowaliśmy zresztą już od 2018 r. - wiele z naszych postulatów zostało uwzględnionych, a po publikacji projektu uczestniczyliśmy w konsultacjach społecznych. Nie ukrywamy jednak, że liczyliśmy na bardziej aktywną i owocną współpracę pomiędzy Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a Ministerstwem Finansów.

Bardzo nam zależało na harmonizacji powstającej ustawy z przepisami akcyzowymi tj. takim sformułowaniu ustawy winiarskiej, żeby przedsiębiorcy mogli mieć pewność, że na jej podstawie wyprodukują wyroby, które pod względem akcyzowym też będą uznane za napoje fermentowane. To niestety nie doszło do skutku, a w naszym przekonaniu było najlepszą i najprostszą metodą na rozwiązanie problemu klasyfikacji. Przedsiębiorstwa pozostają w stanie niepewności, a nowe przepisy nie porządkują tej kwestii. Określenie zasad klasyfikacji, na które bardzo czekamy, nastąpić będzie musiało inną, okrężną drogą.

Wielka szkoda więc, że w trakcie pisania nowych przepisów nie zadbano o zharmonizowanie prawa i nie wykorzystano możliwości stworzenia spójnego środowiska prawnego dla funkcjonujących w nim przedsiębiorstw.

Bardzo dziękuję za rozmowę.