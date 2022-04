Co piąty Polak permanentnie zestresowany pracą (analiza)

Jak wynika z Raportu „Stres w pracy 2021”, obserwujemy drastyczny wzrost liczby osób, które nieustannie odczuwają stres podczas wykonywania obowiązków zawodowych – z 4 proc. w 2020 r. do aż 19 proc. w 2021 r. Powodów tego zjawiska można oczywiście upatrywać w pandemii i przejściu na pracę zdalną oraz niepewnej sytuacji gospodarczej. Jednak obecna sytuacja wojny w Ukrainie i obawy Polaków z nią związane, mogą doprowadzić do nasilenia tego zjawiska na niespotykaną dotąd skalę. Czy i co powinni zrobić w tym zakresie pracodawcy?

Autor: oprac. JS

Data: 26-04-2022, 12:19

Jak wynika z Raportu „Stres w pracy 2021”, obserwujemy drastyczny wzrost liczby osób, które nieustannie odczuwają stres podczas wykonywania obowiązków zawodowych / fot. unsplash

Firmy coraz częściej zmagają się z wypaleniem zawodowym oraz depresją pracowników.

Według ostatnich danych WHO, depresja jest czwartą najpoważniejszą chorobą na świecie, na którą w Polsce choruje około 4 mln osób. Eksperci przewidują, że do 2030 roku depresja stanie się także pierwszą najczęściej diagnozowaną jednostką chorobową na świecie. Natomiast, jak wynika z Raportu „Zdrowie psychiczne w środowisku pracy”, wg 71 proc. pracowników to właśnie pracodawca powinien interesować się ich samopoczuciem. Depresja i obniżenie tzw. dobrostanu psychicznego przestały już być tematem tabu.

- Dbanie o tzw. well being z nastawieniem na wsparcie psychiczne dla pracowników staje się obecnie wyzwaniem dla wielu pracodawców. Nie jest to już fanaberia, ale wprost zaadresowane oczekiwania pracowników. Zdecydowanie mamy już za sobą czas, w którym o tych problemach się po prostu nie rozmawiało. Kiedy pracownicy za wszelką cenę musieli trzymać pozę silnych, wydajnych i wypełniających swoje obowiązki cały czas na pełnych obrotach. Dzisiaj świadomość problemów, ale również możliwości działań profilaktycznych po stronie pracodawcy jest o wiele większa – mówi Marek Błądek, Coach W&W Consulting.

Co mogą zrobić pracodawcy, aby wspomóc odporność psychiczną swoich pracowników?

Należy zacząć od kwestii dość oczywistych, jak wspieranie aktywności fizycznej, która pozytywnie wpływa na pracę mózgu, wspomaga proces uczenia się i kreatywność. Tak popularne wśród pracowników karnety sportowe czy wspólne aktywności bądź rozgrywki na świeżym powietrzu mogą stanowić również element team building, co przełoży się na większe zaufanie i lepszą współpracę w ramach zespołów. Należy pamiętać również o promowaniu i wspieraniu zdrowego odżywiania, które wg badań Światowej Organizacji Zdrowia może zwiększyć wydajność pracowników nawet o 20 proc.

- Kluczowe jednak pozostaje zapewnienie pracownikom wsparcia w obszarach stricte powiązanych ze stresem. Wg badania Mindy już 76 proc. pracowników jest zainteresowanych benefitami w obszarze well being. Czasem wystarczy tylko obserwacja i rozmowa, ale lepszym rozwiązaniem wydaje się oddanie tego tematu w ręce specjalistów: od coachów, przez psychologów i terapeutów, na psychiatrach kończąc. Jeśli barierę do podjęcia tego typu działań profilaktycznych pracodawca widzi w kosztach współpracy ze specjalistami, warto przywołać dane ZUS wskazujące, że liczba zaświadczeń chorobowych z tytułu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania wzrosła o 25 proc. rok do roku, a Polacy nie chodzili z tego powodu do pracy łącznie przez 27,7 mln dni. Kalkulacja wydaje się więc zbędna – odpowiednia dbałość o well being pracowników nie tylko uchroni firmę przed nawet wielotygodniową absencją pracownika, ale co najważniejsze – przełoży się pozytywnie na jego dobrostan psychiczny, a więc i zawodowy – podsumowuje Coach W&W Consulting.