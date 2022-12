Biznes i technologie

Co przyniesie rok 2023 w technologii i cyfrowej transformacji

Autor: opr. RW

Data: 22-12-2022, 19:10

Koniec roku zbliża się wielkimi krokami. To dobra okazja do tego, aby zastanowić się, co czeka firmy w Nowym Roku. Rosnące koszty pracy, wysoka inflacja, lawinowo rosnące koszty nośników energii zmuszą firmy w 2023 do wielu zmian - uważa Nadine Wolanke, wiceprezes i dyrektor generalna na Europę Środkowo-Wschodnią i Austrię w Salesforce.

Co przyniesie rok 2023 w technologii i cyfrowej transformacji /fot. Shutterstock