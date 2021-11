COVID-19 - co skuteczne w zapobiega zakażeniom?

Najnowsze analizy badań dowodzą, że maseczki, dystans i higiena rąk są skuteczne w zapobieganiu zakażeniom i zachorowaniom na COVID-19.

Maseczki, dystans i higiena skuteczne w zapobieganiu zakażeniom?/ fot. shutterstock

Wyniki metaanalizy publikuje "British Medical Journal", obejmują one 72 badania przeprowadzone w odniesieniu do przydatności podstawowych zaleceń sanitarnych w walce z zakażeniami, jakimi są maseczki, dystans społeczny i higiena rąk (mycie i dezynfekcja). Wynika z nich, że wszystkie te sposoby ochrony są skuteczne i zmniejszają ryzyko zakażenia, jak i zachorowania na COVID-19.

Najlepsze efekty daje używanie maseczek, szczególnie w pomieszczeniach zamkniętych, zmniejszają one ryzyko zakażenia wirusem SARS-CoV-2 o 53 proc. Zachowanie dystansu fizycznego redukuje to ryzyko o 25 proc.

"Przegląd badań i metaanaliza sugeruje, że osobiste i społeczne zasady takie jak higiena rąk, noszenie maseczki oraz zachowanie fizycznego dystansu redukują liczbę przypadków COVID-19" - przekonują autorzy badania, specjaliści Monash University oraz University of Edinburgh. Zwracają też uwagę, że inne działanie ochronne, takie jak lockdown, zamykanie granic, szkół oraz zakładów pracy, wymagają dalszych badań, by w pełni ocenić ich skuteczność w walce z pandemią. Na podstawie dotychczas przeprowadzonych badań nie można przedstawić jednoznacznych wniosków. Może to wynikać z trudności w metodologii badań, bo te, które dotąd przeprowadzono nie zawsze są w pełni wiarygodne.

Skuteczność zasad sanitarnych w ochronie przed zakażeniem, zarówno COVID-19, jak i innych infekcji takich jak grypa sezonowa, nie świadczy o tym, że nie trzeba się szczepić. Szczepienia zapewniają największą ochronę przed chorobą zakaźną, zarówno przed COVID-19, jak i grypą, choć nie zawsze chronią przed samym zakażeniem.

Autorzy badań zwracają uwagę, że same szczepienia przeciwko COVID-19 mogą nie być wystarczające w walce z pandemią. Po zaszczepieniu się należy nadal przestrzegać zasad sanitarnych, takich jak noszenie maseczek, zachowanie dystansu i higiena rak. Zasady te redukują dawkę wirusów, na które możemy być narażeni w kontaktach społecznych. Dzięki temu organizm lepiej może sobie z nimi poradzić, tym bardziej gdy jesteśmy zaszczepieni i nasz układ odpornościowy jest lepiej do tego przygotowany.