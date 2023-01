Czy w Polsce możliwe jest wprowadzenie czterodniowego tygodnia pracy? Choć od lat apeluje o to Lewica, rząd PiS jest sceptyczny wobec tego pomysłu. Jak 4-dniowy tydzień pracy miałby wyglądać w szczegółach?

Czy w Polsce możliwe jest wprowadzenie czterodniowego tygodnia pracy? fot. shutterstock

Czterodniowy tydzień pracy. Jest projekt ustawy

Poselski projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ustanowienia 35-godzinnego tygodnia pracy autorstwa posłów Lewicy wpłynął do Sejmu we wrześniu 2022 roku.

Projekt dotyczy stopniowego skrócenia normy tygodniowego czasu pracy z przeciętnie 40 do przeciętnie 35 godzin przy zachowaniu dotychczasowej wysokości wynagrodzeń.

Projekt zakłada zmiany w Kodeksie pracy oraz w aż 32 innych ustawach regulujących czas wykonywania pracy, pełnienia służby, odbywania przygotowania zawodowego lub odbywania praktyk.

Rząd PiS o czterodniowym tygodniu pracy

Choć projekt Partii Razem znajduje się wciąż na bardzo wczesnym etapie procesu legislacyjnego - od października pozostaje konsultowany przez organizacje samorządowe, obecny rząd niechętnie odnosi się do wprowadzenia 4-dniowego tygodnia pracy.

- To jest przykład idealnego oderwania od rzeczywistości. Polska gospodarka potrzebuje dzisiaj podniesienia produktywności, poniesienia innowacyjności, podniesienia wydajności. Potrzebujemy nadrabiać ten czas, który nam ukradziono po drugiej wojnie światowej, tak abyśmy byli społeczeństwem coraz bogatszym, społeczeństwem coraz silniejszym także gospodarczo, także demograficznie, militarnie, kulturowo, tożsamościowo – komentował złożenie projektu w Sejmie wiceminister finansów Artur Soboń w Polskim Radiu 24.

Czterodniowy tydzień pracy poprawi zdrowie Polaków?

Lewica argumentuje, że skrócenie tygodnia pracy pozwoli na zwiększenie czasu,

który pracownicy i pracownice mogą przeznaczyć na odpoczynek. Przyczyni się to do poprawy stanu zdrowia Polaków i zapobiegania wypaleniu zawodowemu.

- Krótszy tydzień pracy pozwoli pracownikom spędzać więcej czasu z rodziną i przyjaciółmi. Mniejsze zmęczenie pracą zachęci do częstszego kontaktu z kulturą i większej aktywności fizycznej oraz ułatwi naukę, w tym zwiększanie kompetencji zawodowych. Dodatkowe godziny wolne od pracy pozwolą na większe zaangażowanie społeczne, w tym w formie wolontariatu. Spodziewanymi skutkami skrócenia czasu pracy są również wzrost wydajności pracy i nieznaczne zwiększenie zatrudnienia - czytamy w treści projektu.

Jak wygląda czterodniowy tydzień pracy we Francji?

Czterodniowy tydzień pracy nie jest niczym nowym w Europie. Francja już w 1982 r. skróciła tygodniowy czas pracy do 39 godzin. W 1996 r. w życie weszło loi Robien, zakładające częściowe zwolnienia pracodawców z odprowadzania składek społecznych w przypadku znacznego ograniczenia i reorganizacji czasu pracy w przedsiębiorstwach.

W 1998 r. przyjęto pierwszą reformę Aubry, która zakładała skrócenie czasu pracy w sektorze prywatnym do 35 godzin tygodniowo od 2000 r., z wyjątkiem małych firm (do 20 pracowników), w których skrócenie czasu pracy miało nastąpić najpóźniej w 2002 r. Ustawa zakładała również zachęty finansowe dla przedsiębiorstw, które zdecydowały się skrócić czas pracy przed wymaganym terminem.

Przyjęte w 2000 r. loi Aubry II ustanowiło dodatkowy okres przejściowy dla małych firm, zmieniło definicję czasu pracy i wprowadziło możliwość organizacji pracy w rocznym okresie rozliczeniowym. Reformy Aubry przyczyniły się do skrócenia czasu

pracy w całej francuskiej gospodarce, przy czym realny spadek liczby godzin przepracowanych przez przeciętnego pracownika wynosił około 2 godzin tygodniowo.

Czy we Francji nadal obowiązuje 4-dniowy tydzień pracy?

Od 2002 r., w związku ze zmianą władzy, reformy Aubry zostały w znacznym stopniu zdemontowane – pomimo teoretycznego zachowania normy 35 godzin tygodniowo, rząd Raffarina ustanowił zasady bardzo niekorzystne dla przedsiębiorstw pracujących w 35-godzinnym trybie w porównaniu z tymi firmami, które pozostały przy 39 godzinach tygodniowo (35 godzin normy + 4 godziny w nadgodzinach). Niemalże uniemożliwia to pełną ocenę długoterminowych skutków reform Aubry - wskazują twórcy polskiego projektu ustawy o 4-dniowym tygodniu pracy.

Szacuje się, że w krótkim terminie skrócenie tygodnia pracy umożliwiło powstanie

250-350 tys. miejsc pracy. Zauważono ponadto, że krótszy czas pracy przyczynił się

do zmniejszenia problemów z nadmierną masą ciała i częstotliwości palenia papierosów.

Poprawił się też, w ocenie samych pracownic i pracowników, stan ich zdrowia. Według analiz francuskich ministerstw pracy i finansów koszt netto wprowadzenia 35-godzinnego tygodnia pracy miał wynieść dla finansów publicznych w 2002 r. między 200 mln a 1,5 mld euro.

Przeprowadzone przez resort pracy badania ankietowe wśród pracodawców wskazują, że zauważyli oni pozytywny wpływ skrócenia czasu pracy na produktywność pracy. Nie zauważono negatywnego wpływu na konkurencyjność przedsiębiorstw, które przeszły na 35-godzinny tydzień pracy - wskazuje Partia Razem.

Pilotaże skrócenia czasu pracy wprowadzano także w Islandii w latach 2015-2019 oraz w sektorze publicznym w Szwecji w latach 1989-2005. Pilotaż 4-dniowego tygodnia pracy planuje też Hiszpania.

Pod koniec 2022 roku także rząd Belgii oficjalnie dał obywatelom wybór, czy chcą pracować cztery dni w tygodniu czy pięć. (Czterodniowy tydzień pracy w jednym z krajów UE) Jednak zgodnie z nową regulacją, liczba godzin pracy niezależnie od wybranej opcji niemal się nie zmieni.

W 2020 roku firma Unilever testowała czterodniowy tydzień pracy w formie pilotażu w Nowej Zelandii na grupie 80 pracowników.

Jak informuje koncern, wyniki pilotażu okazały się bardzo dobre, zarówno pod kątem efektywności pracowników, jak i wyników firmy. W okresie prowadzenia testów - od 1 grudnia 2020 r. do 30 czerwca 2022 r. Unilever w Nowej Zelandii odnotował poprawę wydajności pracy, co przełożyło się na realizację celów biznesowych, w tym wzrost przychodów.

Większość pracowników firmy miała poczucie większego zaangażowania w obowiązki zawodowe. Poprawiło się indywidualne samopoczucie pracowników,, a poziom stresu spadł o 33 procent. Poczucie wigoru i sił do pracy wzrosły o 15 procent, a konflikty wynikające z braku równowagi między pracą a życiem prywatnym zmniejszyły się o 67 procent.

Unilever był na tyle zadowolony z wyników pilotażu czterodniowego tygodnia pracy w Nowej Zelandii, że model został przedłużony do połowy 2023 roku. Firma na razie nie ma planów wprowadzenia podobnego rozwiązania w Polsce.

W lipcu 2022 r. podczas spotkania z młodzieżą w Szczecinie lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk zapowiedział, że partia do wyborów parlamentarnych przygotuje precyzyjny program pilotażu na czterodniowy tydzień pracy.

Tusk zaznaczył, że dynamiczne zmiany rynku pracy, w tym postępująca automatyzacja wymusza dostosowanie się do nowych trendów. Jego zdaniem są dwa modele tego rozwiązania - skracanie dnia pracy lub całego tygodnia.

Pomysł został częściowo skrytykowany przez niektórych ekspertów. Najbardziej krytycznie wypowiedział się Leszek Balcerowicz, który w rozmowie z Interią nazwał koncepcję czterodniowego tygodnia pracy "niebywałą populistyczną brednią, która oznaczałaby z jednej strony ograniczenie produkcji, a z drugiej podbicie inflacji".

Politycy PO przekonywali, że krytyka m.in. ze strony Balcerowicza nie jest uzasadniona, bo pomysł byłby po pierwsze wdrażany w formie pilotażu, a po drugie dotyczyłby tylko niektórych sektorów gospodarki.

Czy Polacy chcą pracować cztery dni w tygodniu? Już 68 proc. pracowników jest zdania, że skrócenie tygodnia pracy do 4 dni wpłynęłoby pozytywnie na ich zdrowie – wynika z badania zleconego przez Personnel Service w 2021 roku.

Zdecydowanie za tą opcją opowiada się 53 proc. osób w wieku 25-34 lata i 45 proc. w wieku 35-44 lata. Liczba zwolenników tego rozwiązania rośnie wraz z ich wykształceniem – tylko 30 proc. pracowników z wykształceniem podstawowym jest za skróceniem czasu pracy, natomiast w przypadku osób z wykształceniem wyższym i średnim, takie rozwiązanie ucieszyłoby 43 proc. zatrudnionych. Najwięcej zwolenników skróconego tygodnia pracy można znaleźć wśród zatrudnionych w największych firmach, gdzie już niemal co druga osoba uważa, że taka decyzja pozytywnie wpłynęłaby na ich zdrowie. Dla porównania, w najmniejszych firmach zatrudniających do 9 osób 4-dniowego tygodnia pracy chciałoby 31 proc.

Skrócony wymiar pracy nie spotkał się z aprobatą 17 proc. pracowników. Głównie chodzi o osoby powyżej 55 roku życia. Wśród nich co czwarty uważa, że skrócony tydzień pracy nie wpłynie na zdrowie pracowników. Przeciwnikami 4-dniowego tygodnia pracy jest również 40 proc. osób prowadzących własną działalność gospodarczą.

- To, że za opcją krótszego tygodnia pracy opowiedzieli się przede wszystkim ludzie młodzi i z wyższym wykształceniem, wcale nie dziwi. To właśnie ich cechuje najbardziej elastyczne podejście i gotowość na zmiany. Kluczowy jest również fakt, że osoby po studiach wykonują zwykle prace biurowe, które łatwiej zoptymalizować i wykonać w 4 dni. W przypadku m.in. budowlańca skrócenie pracy o jeden dzień może spowodować opóźnienia, a szybsze tempo to ryzyko błędów – wyjaśnia Krzysztof Inglot, ekspert rynku pracy, Personnel Service S.A.