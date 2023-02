Temat 4-dniowego tygodnia pracy budzi duże emocje zarówno wśród przedsiębiorców, jak i pracowników. Jak na to zagadnienie zapatrują się producenci mięs i wędlin?

Czy wprowadzenie 4-dniowego tygodnia pracy w branży mięsnej jest możliwe? fot. shutterstock

4-dniowy tydzień pracy w branży spożywczej

Czy w Polsce możliwe jest wprowadzenie czterodniowego tygodnia pracy? Poselski projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ustanowienia 35-godzinnego tygodnia pracy autorstwa posłów Lewicy wpłynął do Sejmu we wrześniu 2022 roku.

Choć do wprowadzenia 4-dniowego tygodnia pracy w Polsce droga daleka, temat stał się przedmiotem licznych dyskusji i nic dziwnego - nawet perspektywa wprowadzenia tak radykalnej zmiany w Kodeksie Pracy budzi wiele emocji. Postanowiliśmy więc zapytać przedstawicieli branży spożywczej o opinie na ten temat.

4-dniowy tydzień pracy nierealny w sektorze spożywczym?

Producenci żywności są mocno sceptyczni wobec tego pomysłu. Jak mówi nam Leszek Wąsowicz, prezes Helio S.A. rentowność w branży spożywczej spada, więc żadna racjonalnie funkcjonująca firma nie utrzymuje niepotrzebnych etatów.

- Prywatnym przedsiębiorcom nie zależy na „odsiedzeniu godzin” w pracy, tylko wykonaniu określonych zadań. Przykładowo jeżeli dany pracownik czy zespół jest na tyle efektywny żeby wykonać pracę szybciej, nie widzę sensu aby dosiedział do przysłowiowej "16-tej". Z tego też względu w przypadku pracowników biurowych mamy wprowadzone elastyczne godziny pracy. Oczywiście w przypadku pracowników produkcyjnych sprawa jest dużo bardziej skomplikowana - mówi w wywiadzie Czterodniowy tydzień pracy. Czy branża spożywcza jest na to gotowa?

Czterodniowy tydzień pracy w branży mięsnej?

Co na to branża mięsna? Adam Zdanowski, współwłaściciel ZM Wierzejki i wiceprezes zarządu Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego w rozmowie z Portalem Spożywczym podkreśla, że o ile wprowadzenie 4-dniowego tygodnia pracy jest łatwiejsze do wprowadzenia w obszarze pracy biurowej, to w produkcji nie możemy zrobić czegoś na zapas.

- Produkcja to najbardziej skomplikowany element działalności przedsiębiorstwa. Wprowadzenie 4 dniowego tygodnia pracy, może zachwiać łańcuchami dostaw. Nie tylko tych wychodzących od nas, ale również dostaw surowca - dodaje.

4-dniowy tydzień pracy w branży mięsnej to niższe płace?

Zdanowski wskazuje, że 4-dniowy tydzień pracy to konieczność zatrudnienia większej liczby pracowników i duże ryzyko obniżenia wynagrodzeń dla obecnej załogi.

– Duża część wynagrodzeń wypłacana jest na zasadzie premii, równie często wykorzystywana jest praca na akord. Jeden dzień krócej w tygodniu, pozbawi naszych pracowników tych benefitów. Należy też pamiętać o tym, co może stać się z produktami w sklepach. Kto i na jakich zasadach będzie je dostarczał? Czy na przykład w piątek wstrzymamy dostawy do sieci handlowych i sklepów własnych? - pyta.

4-dniowy tydzień pracy. Czego uczą doświadczenia z pandemii?

Zdanowski zauważa również, że rozwiązania w typie czterodniowego dnia pracy są czerpane z zachodnich gospodarek, gdzie dominują usługi, a nie produkcja.

- Wystarczy popatrzeć, co działo się w czasie pandemii COVID-19. W krajach, w których dominująca liczba pracowników zatrudniona jest w biurach, takie rozwiązania mogą mieć zastosowanie. Ucierpiał jednak na przykład przemysł motoryzacyjny. Skracanie czasu pracy z uwagi na COVID-19 bardzo często łączyło się z obniżkami wynagrodzeń lub okresowym wstrzymaniem produkcji. Podobnie stanie się w polskim przemyśle mięsnym - ocenia.

4-dniowy tydzień pracy obniży konkurencyjność branży mięsnej?

Współwłaściciel ZM Wierzejki zwraca uwagę, że Polska jest ciągle krajem rozwijającym się, dlatego też duża część wynagrodzeń pracowników jest związana z efektami produkcji, której nie da się zatrzymać żadnym przepisem.

- Musimy również odpowiedzieć sobie na pytanie, skąd wziąć dodatkowych, nowych pracowników, którzy zapewniliby ciągłość produkcji. Każdy duży przedsiębiorca wie, że obecnie bardzo trudno jest znaleźć wykwalifikowanych pracowników. Czy mamy zastąpić ich tanią i niewykwalifikowaną siłą roboczą z zagranicy? Jeśli tak co stanie się z jakością i konkurencyjnością polskiej branży mięsnej, na rynku krajowym i zagranicznym - dodaje.

W opinii wiceprezesa zarządu UPEMI takie rozwiązanie wymaga bardzo daleko idących konsultacji z każdą branżą gospodarki.

- Na razie pojawia się więcej pytań niż odpowiedzi. Być może parlamentarzyści mogą pracować jeden dzień mniej, my jednak musimy zadbać o to, aby na polskich stołach pożywienie było dostępne cały czas - podsumował.

