Czy firma może zostać ukarana za greenwashing?

Autor: Sylwia Uziebło-Kowalska, radca prawny w Osborne Clarke

Data: 11-08-2022, 16:09

Ważne jest, aby przedsiębiorca zweryfikował czy wszystkie używane przez niego twierdzenia o "przyjaznym środowisku" czy "zrównoważonym" charakterze produktów umieszczone na ich opakowaniach lub w materiałach promocyjnych są prawdziwe. W przeciwnym wypadku narazi się na kryzys wizerunkowy jak i ryzyko nałożenia kar - mówi nam Sylwia Uziebło-Kowalska, radca prawny w Osborne Clarke.

Zagadnienie greenwashingu przybliża Sylwia Uziebło-Kowalska, radca prawny w Osborne Clarke. fot. mat. pras.

Czy greenwashing to realne zagrożenie?

Coraz więcej produktów na sklepowych półkach jest oznaczanych jako "przyjazne środowisku", "zrównoważone" czy "eko", a ich producenci chwalą się swoim pozytywnym wpływem na środowisko. Wynika to z jednej strony z presji konsumentów, którzy w swoich wyborach coraz częściej skłaniają się ku produktom "zielonym", jak i chęcią wpisania się w panujące trendy dot. ESG.

Nadużywanie twierdzeń o ekologicznym charakterze produktów lub działalności generuje jednak istotne ryzyko – zarówno wizerunkowe jak i prawne.

Czym jest greenwashing?

Greenwashing polega na stwarzaniu fałszywego wyobrażenia, że dana firma lub jej produkty są przyjazne dla środowiska. Poprzez greenwashing firma sprawia mylne wrażenie, że robi dla środowiska więcej niż w rzeczywistości.

W praktyce wielu przedsiębiorców może dopuszczać się greenwashingu, nawet nieświadomie. Jak wynika z badania stron internetowych pod kątem stwierdzenia tzw. "pseudoekologicznego marketingu" przeprowadzonego przez Komisję Europejską, we współpracy z krajowymi organami odpowiedzialnymi za ochronę praw konsumentów, ok. 42% przeanalizowanych twierdzeń przedsiębiorców o ich pro-ekologicznej działalności może potencjalnie stanowić nieuczciwą praktykę handlową (wyniki badania opublikowano w styczniu 2021 r. i są dostępne na stronach KE).

Co grozi za greenwashing?

Kolejne kraje decydują się na walkę z greenwashingiem. W lipcu 2021 r. francuski rząd przyjął regulacje dotyczące używania określeń wskazujących na przyjazny środowisku charakter produktu określając kary, także finansowe, za ich naruszenie. W Wielkiej Brytanii lokalny organ ochrony konkurencji opublikował w 2021 r. wytyczne dla przedsiębiorców w zakresie używania "zielonych" twierdzeń i obecnie weryfikuje ich stosowanie przez kolejne podmioty. W Niemczech sądy coraz bardziej rygorystycznie podchodzą do badania czy twierdzenia przedsiębiorców o "zrównoważonym" charakterze czy "neutralności klimatycznej" nie wprowadzają konsumentów w błąd.

Na gruncie polskiego prawa greenwashing, stanowiący nierzetelny marketing ekologiczny, może być kwalifikowany jako nieuczciwa praktyka rynkowa lub czyn nieuczciwej konkurencji. W przypadku nieuzasadnionych twierdzeń o "ekologiczności" produktu przedsiębiorca musi liczyć się z ryzykiem wszczęcia postępowania w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. To – poza ryzykiem wizerunkowym – generuje ryzyko nałożenia na przedsiębiorcę kary w wysokości do 10% obrotu osiągniętego w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary, i to nawet gdy przedsiębiorca naruszył zbiorowe interesy konsumentów nieumyślnie.

O tym, że ryzyka roszczeń związanych z greenwashingiem mogą się zmaterializować przekonał się jeden z dystrybutorów ekogroszku. Fundacja ClientEarth skierowała przeciwko niemu pozew, w którym domaga się zaniechania nieuczciwej praktyki rynkowej oraz zaprzestania wprowadzających w błąd działań promocyjnych. Chodzi o użycie w nazwie ekogroszek przedrostka "eko-", który może wprowadzać w błąd, że jego spalanie jest przyjazne dla środowiska.

Komisja Europejska a greenwashing

Nad regulacjami mającymi umożliwić skuteczną walkę z greenwashingiem pracuje także Unia Europejska.

Obecnie trwają konsultacje projektu zmian do dyrektywy o nieuczciwych praktykach handlowych. Zakładają one m.in. rozszerzenie listy głównych cech produktu, co do których przedsiębiorca nie może wprowadzać w błąd, o skutki środowiskowe lub społeczne oraz określenie nowej praktyki, która w drodze indywidualnej oceny uznawana jest za wprowadzającą w błąd, polegającej na formułowaniu twierdzeń dotyczących ekologiczności związanych z przyszłą efektywnością środowiskową bez jasnych, obiektywnych i weryfikowalnych zobowiązań ani celów oraz bez niezależnego systemu monitorowania.

Planowane jest także opracowanie metod określania śladu środowiskowego produktów i usług, które byłyby wiarygodne, porównywalne i możliwe do zweryfikowania.

Jakie wyzwania stoją przed przedsiębiorcami w kontekście greenwashingu?

Patrząc na trendy i działania na szczeblu unijnym w przyszłości można spodziewać się zintensyfikowania działań UOKiK ukierunkowanych na zwalczanie nierzetelnego marketingu środowiskowego. Przedsiębiorcy muszą się liczyć z ewentualnymi roszczeniami organizacji ekologicznych jak i konkurencji. Otwartym pozostaje pytanie na ile wprowadzające w błąd twierdzenia o ekologiczności produktów staną się podstawą dla roszczeń konsumentów przeciwko producentom i dystrybutorom produktów nierzetelnie oznaczanych jako "zielone".

Dlatego tak ważne jest, aby przedsiębiorca zweryfikował czy wszystkie używane przez niego twierdzenia o "przyjaznym środowisku" czy "zrównoważonym" charakterze produktów umieszczone na ich opakowaniach lub w materiałach promocyjnych są prawdziwe. W przeciwnym wypadku narazi się na kryzys wizerunkowy jak i ryzyko nałożenia kar.