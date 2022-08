Czy niedługo zagraża nam blackout?

Autor: PAP

Data: 20-08-2022, 09:24

Polsce nie zagraża ryzyko blackoutu, nie jest jednak wykluczone zwiększenie stopni zasilania - zapewniają eksperci Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

/fot. shutterstock

Blackout - czy Polska jest bezpieczna?

W 2022 r. Polska produkowała więcej energii elektrycznej niż rok wcześniej; do połowy roku była jej eksporterem netto - informuje PIE. Zapotrzebowanie w miesiącach styczeń-lipiec 2022 r. oscylowało wokół wartości z tego samego okresu w 2021 r.

"Mimo skomplikowanej sytuacji geopolitycznej, kryzysu energetycznego i niedoborów surowców energetycznych krajowa produkcja energii elektrycznej do czerwca br. przekraczała zapotrzebowanie" - przypomnieli analitycy.

Fala upałów w lipcu i sierpniu br. zwiększyła zużycie i zmniejszyła produkcję w ujęciu rocznym, jednak do tej pory nie odnotowano problemów z bilansowaniem mocy w systemie.

Obecnie Polsce nie zagraża ryzyko blackoutu. Zdaniem ekspertów nie jest natomiast wykluczone zwiększenie stopni zasilania. "Latem istnieje wyższe prawdopodobieństwo wystąpienia mikroblackoutów, czyli wyłączeń dostaw energii elektrycznej na małym obszarze" - stwierdzili. Jest to spowodowane większym zużyciem energii do chłodzenia, niższym poziomem wód i remontami elektrowni cieplnych. "Ryzyko jest jednak niewielkie, tym bardziej, że kończy się fala największych upałów" - dodali.

Bezpieczne dostawy energii elektrycznej

Zdaniem analityków system elektroenergetyczny gwarantuje nieprzerwane dostawy energii elektrycznej - nawet w przypadku niespodziewanego wzrostu zapotrzebowania lub pojedynczej awarii. "Obowiązkiem operatora jest utrzymywanie nadwyżki mocy w systemie. Gdy jest ona niewystarczająca, operator może skorzystać z popytowych i podażowych usług regulacyjnych" - wyjaśnili. Tzw. rezerwa wirująca, czyli różnica między mocą znamionową zespołów wytwórczych a mocą pobieraną przy typowym obciążeniu, powinna wynosić w Polsce nie mniej niż 9 proc. zapotrzebowania na moc w systemie.

"Dodatkowo możliwe jest redukowanie zapotrzebowania na energię" - zauważyli. Dodali, że PSE operuje mechanizmem IRP (Interwencyjna Redukcja Poboru), który polega na dobrowolnym i chwilowym obniżeniu lub przesunięciu w czasie poboru energii przez firmy w zamian za wynagrodzenie. "Istnieje również możliwość interwencyjnego zakupu mocy za granicą, w ramach międzyoperatorskiej pomocy awaryjnej" - zaznaczyli.

Gdyby rozwiązania te nie bilansowały systemu, Rada Ministrów może ogłosić plan ograniczania poboru energii elektrycznej - plan ten odnosi się do odbiorców, którzy na dzień 1 stycznia danego roku zamówili łączną moc umowną na poziomie 300 kW i więcej. "W rzeczywistości oznacza to, że ograniczeniami mogą być dotknięte jedynie duże podmioty: zakłady produkcyjne, galerie handlowe czy hotele" - wskazali eksperci. Zwrócili uwagę, że ograniczenia nie dotyczą odbiorców wrażliwych, w tym gospodarstw domowych czy szpitali.

Do największej awarii sieci przesyłowych w Polsce doszło w Szczecinie w 2008 r. Przyczyną blackoutu były silne wichury i duże opady śniegu. Wyłączono cztery linie najwyższego napięcia, co skutkowało odcięciem od energii elektrycznej ponad 500 tys. osób - blackout trwał 5 dni. Z kolei latem 2015 r. uruchomiono tzw. 20. stopień zasilania, czyli ograniczenie poboru mocy tylko do wysokości ustalonego minimum, niepowodującego zagrożeń bezpieczeństwa osób i uszkodzenia lub zniszczenia obiektów technologicznych. "Odpowiedzią na blackout była wtedy redukcja zużycia oświetlenia w galeriach handlowych i ograniczenie klimatyzacji" - podsumowano.