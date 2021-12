Czy przedsiębiorcy sprawdzają swoich kontrahentów?

Niespełna 58 procent MŚP deklaruje, że weryfikuje swoich potencjalnych partnerów przed zawarciem kontraktu. Pozostali nie robią tego. Dlaczego?



Autor: PB

Data: 23-12-2021, 10:26

Dlaczego przedsiębiorcy nie sprawdzają uczciwości swoich kontrahentów? /fot. shutterstock

Z danych Krajowego Rejestru Długów wynika, że polscy przedsiębiorcy mają do odzyskania od swoich klientów 58,4 mld zł, z czego 11,7 mld zł to długi firm.

Eksperci Rzetelnej Firmy informuą, że polscy przedsiębiorcy nie korzystają z informacji o nieuczciwości partnera z 3 powodów, przyczyniając się tym samym do pogłębiania się istotnego problemu gospodarczego, jakim są zatory płatnicze.

Jednak kiedy brakuje pieniędzy na regulowanie własnych zobowiązań, zaczynają się kłopoty. Tłumaczenia „nie płacę, bo mi nie zapłacili” nie każdego przekonują, zwłaszcza że nierzadko są nadużywane.

Biznes w ciemno

Jednym z podstawowych narzędzi do weryfikacji sytuacji finansowej są dane o zadłużeniu przedsiębiorstw, zbierane przez biura informacji gospodarczych. Według Krajowego Rejestru Długów w Polsce mamy blisko 283 tysiące firm, które mają na swoim koncie 11,7 mld zł zaległości wobec swoich kontrahentów. Wielu to multidłużnicy, czyli tacy, którzy mają co najmniej 3 wierzycieli.

- Według badania KRD „Priorytety płatności firm” niecałe 58 procent MŚP deklaruje, że weryfikuje swoich potencjalnych partnerów przed zawarciem kontraktu. I często to sprawdzanie przedsiębiorcy ograniczają albo do transakcji o dużej wartości, albo tylko do nowych klientów. Choć jednocześnie sami przyznają, że odsetek dłużników wśród nowych i starych jest podobny. To \przeciwieństwo tego, co robią duże firmy, gdzie weryfikacja każdego klienta jest standardem wpisanym w proces sprzedaży – mówi Andrzej Kulik ekspert Rzetelnej Firmy.

Z danych Krajowego Rejestru Długów wynika, że liczba raportów o potencjalnych klientach pobieranych przez małe i średnie firmy cały czas rośnie, ale powoli. W ostatnich 4 latach to 7-9 proc. wszystkich raportów pobieranych przez przedsiębiorców. Lepiej te statystyki wyglądają, jeśli wziąć pod uwagę tylko raporty pobierane o przedsiębiorcach.

sSentymenty w biznesie 0 kosztowna sprawa

Istotną rolę nadal odgrywają czynniki psychologiczne. - Główny powód jest niezmienny od lat: nie wypada, trzeba ufać innym, jak się dowiedzą, że ich sprawdzałem, to się obrażą. Te argumenty przewijają się bardzo często. Taka motywacja pojawia się jednak częściej u starszych przedsiębiorców, młodsi już znacznie rzadziej mają takie podejście – mówi Andrzej Kulik.

Drugim powodem, który podają firmy niemonitorujące swoich kontrahentów, jest brak czasu na wdrożenie takich procedur. Tymczasem zajmują one kilkanaście sekund, a do sprawdzenia, czy potencjalny klient nie jest dłużnikiem, wystarczy znać jego NIP.

Stabilność nie jest dana raz na zawsze

Kolejnym błędem w podejściu do weryfikacji partnerów biznesowych jest sprawdzanie ich jedynie jednorazowo, przy nawiązaniu współpracy. Jak podkreśla ekspert Rzetelnej Firmy, jest to wystarczające, gdy w grę wchodzi jedna transakcja. W przypadku współpracy rozciągniętej w czasie, jak np. kredyt kupiecki w hurtowni czy wykonywanie prac trwających kilka miesięcy, aby skutecznie dbać o bezpieczeństwo finansowe firmy, należy stale monitorować swoich kontrahentów.