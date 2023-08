Dotychczas system ochrony praw pracowników skupiony był jedynie na osobach zatrudnionych na umowie o pracę. Sytuacja miałaby się zmienić wraz z ogłoszeniem ustawy o Rzeczniku Praw Pracowniczych, który chroniłby również interesy osób wykonujących pracę zależną. Zajmowałby się więc prawami m.in. samozatrudnionych, zleceniobiorców i zarobkujących za pośrednictwem aplikacji internetowych.

Zgodnie z projektem ustawy o Rzeczniku Praw Pracowniczych, utworzony niezależny organ władz publicznych byłby podporządkowany Sejmowi. Do jego głównych zadań należałaby ochrona wolności, praw i interesów osób wykonujących pracę, niezależnie od podstawy zatrudnienia.

- Rzecznik Praw Pracowniczych stoi w szczególności na straży wolności zrzeszania się w związkach zawodowych, prawa dostępu do służby publicznej na jednakowych zasadach, wolności wyboru i wykonywania zawodu oraz wyboru miejsca pracy, prawa do minimalnego wynagrodzenia za pracę, prawa do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, prawa do wypoczynku, prawa do zabezpieczenia społecznego, a także wolności od dyskryminacji oraz równości kobiet i mężczyzn – czytamy w projekcie ustawy o Rzeczniku Praw Pracowniczych.