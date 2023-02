- Downsizing w branży spożywczej w najbliższym czasie będzie coraz częstszym zjawiskiem. Inflacja oraz wymagania dużych sieci handlowych, które niechętnie patrzą na zwiększanie cen przez producentów, spowodują, że firmy spożywcze będą musiały w ten sposób "kombinować". - mówi nam Paweł Jaroszyński, CEO, Head of Social Media w agencji Pitted Cherries.

Downsizing w handlu to celowe zmniejszanie wag lub ilości produktów w opakowaniu lub zawartości głównych (droższych) składników w produkcie przy zachowaniu tej samej ceny, stosowane głównie w celu redukcji kosztów i zwiększenia zyskowności.

Teoria teorią. A w praktyce?

Ostatnio o downsizingu zrobiło się głośniej, kiedy Katarzyna Bosacka zdemaskowała producenta Ptasiego Mleczka, który z 500 g dawniej „odchudził” kultowy przysmak do 340 g w 2023 roku. Jednak przykładów tego "zjawiska" jest dużo więcej. (Zobacz materiał: Downsizing w handlu żywnością. Producenci zmniejszają opakowania, ale nie ceny. Przykłady)

Downsizing - jak to wyjaśnić konsumentom

- Konsumenci, jeśli nagle odkrywają, że ich ulubionego produktu jest mniej niż wcześniej, nie są oczywiście zadowoleni. Klient, który nagle odkrył, że w opakowaniu brakuje przysłowiowego jednego Ptasiego Mleczka, ma ogromną chęć, aby podzielić się tym ze swoimi znajomymi. Swoją frustrację przelewa w mediach społecznościowych, a to może skutkować kryzysem wizerunkowym - mówi Paweł Jaroszyński, CEO, Head of Social Media w agencji Pitted Cherries.

Z drugiej jednak strony - z badań wynika, że konsumentom łatwiej jest zaakceptować zmianę gramatury od zwiększenia ceny.

- Być może to jest właśnie droga, którą powinni obrać producenci, kiedy zastosowany przez nich downsizing zostanie "zdemaskowany"? Powinni wytłumaczyć konsumentom, że zmniejszyli gramaturę produktu, aby uniknąć drastycznej podwyżki. Wszystko oczywiście w trosce o portfele klientów w czasach szalejącej inflacji - wyjaśnia Paweł Jaroszyński.

Wielu producentów pakowanej żywności i napojów, którzy w ostatnich latach zmniejszali rozmiary porcji bez obniżania cen, próbowało to zrobić "po kryjomu". Nowe badania udowadniają, że zmniejszenie jako "kontrola porcji" ma pozytywny wydźwięk i konsumenci mogą nagradzać za to marki.

Coraz więcej konsumentów skłania się do kupowania żywności od razu do spożycia "na raz" i oczekują produktów, dzięki którym łatwiej będą zarządzać ilością spożywanych kilokalorii na posiłek.

Jednorazowe sięgnięcie po dany produkt powoduje, że konsumenci zjadają mniej, niż gdyby to była większa porcja. większe opakowanie. Nie ma też odruchu, że skoro zostało coś w paczce, to trzeba to dokończyć.

Małe porcje produktów pakowane w większej paczce pozwalają łatwiej dzielić tym produktem z innymi użytkownikami. To ważne w przypadku rodzin. Wykazano, że w Wielkiej Brytanii rosnące preferencje konsumentów dotyczące mniejszych opakowań dobrze współgrają ze zwiększonym zainteresowaniem opakowaniami zbiorczymi jako sposobem na zaoszczędzenie pieniędzy poprzez kupowanie hurtowe, ale nadal zaspokajając różne potrzeby członków gospodarstw domowych.

