Dozwolone formy reklamy alkoholu są wyjątkiem od reguły

- Zakaz reklamy alkoholi nie oznacza, że producent alkoholu nie może posiadać strony internetowej lub konta social media na którym pojawi się jego znak towarowy - mówi nam Anna Mirek, radca prawny i Senior Associate w Kancelarii Noerr Biedecki sp.k

Bartłomiej M. odpowie za reklamowanie i sprzedaż "Misiewiczówki" bez zezwolenia.

W Polsce obowiązuje powszechny zakaz reklamy i promocji alkoholu, a wyjątki są ściśle określone w ustawie.

Zakaz nie oznacza jednak, że producent alkoholu nie może posiadać strony internetowej lub konta social media.

Do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy trafił akt oskarżenia przeciwko Bartłomiejowi M. Były współpracownik Antoniego Macierewicza i b. rzecznik MON odpowie przed sądem za reklamowanie i sprzedawanie wódki "Misiewiczówka" bez wymaganego zezwolenia. Bartłomiej M. oskarżony o sprzedawanie wódki Misiewiczówka

Zakaz reklamy alkoholu - jakie wyjątki?

Anna Mirek, radca prawny i Senior Associate w Kancelarii Noerr Biedecki sp.k przypomina, że co do zasady sprzedaż alkoholu w Polsce jest dopuszczalna tylko w przypadku posiadania stosownego zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

- Co więcej, w przeciwieństwie do innego rodzaju produktów spożywczych, których reklamowanie jest dozwolone, w przypadku alkoholu obowiązuje powszechny zakaz prowadzenia jakichkolwiek działań mających na celu jego reklamę i promocję. Dozwolone są jedynie wybrane formy reklamy, przy czym można ją prowadzić tylko na warunkach ściśle określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Tym samym, można powiedzieć, że dozwolone formy reklamy i promocji alkoholu są wyjątkiem od reguły, którą jest całkowity zakaz reklamy i promocji alkoholu w Polsce. Łamanie tego zakazu stanowi wykroczenie zagrożone grzywną do 5000 zł, przy czym warto wspomnieć, że w doktrynie prawniczej pojawiają się także głosy, że tego rodzaju działania mogą także stanowić przestępstwo - dodaje.

Mirek wskazuje, że wśród wspomnianych wyjątków od reguły dopuszczono możliwości kierowania do powszechnej wiadomości reklamy piwa lub - w przypadku trunków o wyższej zawartości alkoholu - możliwość prowadzenia reklamy i promocji prowadzonej wewnątrz pomieszczeń hurtowni, wydzielonych stoisk lub punktów prowadzących wyłącznie sprzedaż napojów alkoholowych oraz na terenie punktów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

Alkohole w internecie - kluczowy charakter informacji

- W tym kontekście, należy podkreślić, że zakaz ten nie oznacza, że producent alkoholu nie może posiadać strony internetowej lub konta social media na którym pojawi się jego znak towarowy lub że ma on usunąć z internetu wszelkie informacje lub wzmianki o istnieniu swojego produktu - mówi.

W ocenie prawniczki kluczowy będzie charakter treści prezentowanych na takich portalach.

- Czym innym jest bowiem zamieszczenie informacji o firmie i produkcie, a czym innym jest aktywne promowanie i popularyzowanie znaków towarowych, pod którymi są sprzedawane alkohole wysokoprocentowe. Warto też dodać, że niejednokrotnie treści, które mogą być uznawane za reklamowe nie są zamieszczane na polskich, a zagranicznych stronach internetowych przez podmioty trzecie względem producentów i dystrybutorów - podsumowuje.