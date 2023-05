“Tymczasowe aresztowania a biznes - perspektywa polska, perspektywa europejska” były tematem debaty odbywającej się w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2023. Debatę prowadził Jacek Socha, minister Skarbu Państwa w latach 2004-2005.

Tymczasowe aresztowania a biznes - perspektywa polska, perspektywa europejska - debata na EEC 2023

Tymczasowe aresztowania zawsze będą budziły społeczne odczucia, ponieważ dotyczą osób, które mają zarzuty, są oskarżone, zostały uznane za potencjalnie skazane - rozpoczął debatę Jacek Socha. - Ta debata ma pokazać, jak tymczasowe aresztowania wyglądają obecnie. Wiemy, że liczba osób tymczasowo aresztowanych w Polsce wzrasta, czas trwania takiego aresztowania jest jednym z najdłuższych w Europie, a sama instytucja zaczyna stanowić problem systemowy.

Jacek Socha, minister Skarbu Państwa w latach 2004-2005

Tymczasowe aresztowanie skłania zatrzymanego do większej rozmowności

Krzysztof Kwiatkowski, minister sprawiedliwości i prokurator generalny w latach 2009-2011, prezes NIK w latach 2013-2019, senator RP powiedział, że wśród prokuratorów jest częsty pogląd, że tymczasowe aresztowanie nie jest środkiem zabezpieczającym postępowanie, ale środkiem skłaniającym zatrzymanego do większej rozmowności. Zmiana tego procesu musi dotyczyć, zdaniem Kwiatkowskiego, zmian prawnych oraz zmian w Policji Państwowej, prokuraturze i sądownictwie, na co liczy, że będzie możliwe jesienią tego roku.

Krzysztof Kwiatkowski, minister sprawiedliwości i prokurator generalny w latach 2009-2011, prezes NIK w latach 2013-2019, senator RP

- Obywatel powinien mieć przekonanie, że sądy są niezależne - mówił były minister sprawiedliwości. - Dzisiaj tego nie ma, bo mamy wadliwy system, co stwierdził Europejski Trybunał Sprawiedliwości, ale już wcześniej nie było z tym najlepiej, bo już wcześniej sędziowie z ograniczoną refleksją “klepali wnioski prokuratury”.

300 dni w areszcie tymczasowym

Marcin Wiącek, rzecznik praw obywatelskich, powiedział, że zna przypadek człowieka, który przebywa w areszcie tymczasowym od 300 dni tylko dlatego, że po jego aresztowaniu powstał Sąd Okręgowy w Sosnowcu i doszło do sporu o właściwość pomiędzy Sądem Okręgowym w Sosnowcu a Sądem Okręgowym w Katowicach.

- Przyczyna, dla której ten człowiek przebywa tak długo w areszcie nie ma nic wspólnego z uzasadnieniem aksjologicznym, które przyświeca instytucji tymczasowego aresztowania. Myślę, że to jest najważniejszy problem systemowy, który jest w Polsce od wielu lat, ta łatwość orzekania przez sądy o tymczasowym aresztowaniu. Zaradzić temu problemowi można zmieniając przepisy prawa - mówił Wiącek. - Nie jest zawsze tak, że mamy do czynienia z rozsądnym sędzią, który zajrzy w akta, przeczyta, zastanowi się i odpowiednio wyważy. Przepisy powinny być przygotowane na sędziego, który w sposób mniej skrupulatny pochyli się nad sprawą konkretnego człowieka - po to są przepisy - mówił prof. dr hab. nauk prawnych Marcin Wiącek.

prof. dr hab. nauk prawnych Marcin Wiącek, rzecznik praw obywatelskich



Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej powiedział, że stosowanie tymczasowego aresztowania w Polsce to “ciąg technologiczny” w którym bierze udział ustawodawca, prokuratorzy i sędziowie.

- Ustawodawca zapewne przewidział, że sędziowie będą stosowali przepisy w sposób zawężający, ale tak się nie dzieje - prokuratorzy składają wnioski, a sędziowie te wnioski uwzględniają. Jeżeli popatrzymy na statystykę, mamy sytuację dramatyczną - mówił Rosati. - Kiedyś uczestniczyłem w posiedzeniu w Katowicach w przedmiocie zastosowania tymczasowego aresztowania, które odbyło się między 1 a 3 w nocy. Nie pytajcie państwo, w jakiej kondycji był prokurator i sąd. W takich warunkach pozbawia się człowieka wolności.

Tymczasowe aresztowania - przesłanki

Nadrzędną przesłanką stosowania tymczasowego aresztowania jest zagrożenie dla prawidłowego przebiegu postępowania, ale mentalność jest taka, surowa kara musi powodować, że człowiek musi “siedzieć w areszcie”.

Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej

Naczelna Rada Adwokacka przeprowadziła badanie, które będzie opublikowane w maju - 70% adwokatów (z 22 tys. działających w Polsce) negatywnie oceniło przepisy, które kształtują sposób stosowania i przedłużania tymczasowego aresztowania.

Piotr Kładoczny, szef działu prawnego Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, członek zespołu ekspertów prawnych Fundacji Batorego powiedział, że to sądy głównie ponoszą odpowiedzialność za stosowanie przepisów tymczasowego aresztowania, ponieważ połączone przepisy prawne Polski i Unii Europejskiej pozwalają na prawidłowe stosowanie tego środka.

- Tak się nie dzieje, mam zarzut do polskich sądów, bo to one są gwarantem praw obywatelskich, i jeśli tego nie robią, to jest dramat. Ten dramat jest realny - mówił Kładoczny.

Piotr Kładoczny, szef działu prawnego Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, członek zespołu ekspertów prawnych Fundacji Batorego

Wstrząsające są badania statystyczne z których wynika, że ponad 30% sędziów uważa, że za wzrost ilości tymczasowych aresztowań odpowiada rutyna sędziego, wadliwego stosowania przepisów, a prawie 50% twierdzi, że wydłużenie czasu tymczasowego aresztowania spowodowane jest wydłużeniem czasu trwania procesu.

Wzrost ilości tymczasowych aresztowań wynika jednak z tego, że prokuratorzy składają więcej takich wniosków, a nie z tego, że kiedyś sędziowie w sposób odpowiedni się tym zajmowali.

Tymczasowe aresztowania w Polsce. Co mówi prawo?

Mikołaj Małecki, prezes Krakowskiego Instytutu Prawa Karnego, przedstawił obraz polskich przepisów w kontekście tymczasowych aresztowań.

- W Kodeksie postępowania karnego jest przesłanka ogólna: zabezpieczenie toku postępowania. Ona musi być wykazana in concreto, w danej sprawie - podkreślał Małecki. - Wpisanie do uzasadnienia postanowienia aresztowego treści przepisu nie jest uzasadnieniem aresztowania.

Mikołaj Małecki, prezes Krakowskiego Instytutu Prawa Karnego

Rzadko zwraca się uwagę na to, że “tymczasowe aresztowanie” jest pojęciem konstytucyjnym, wpisanym do art. 41 Konstytucji. Te słowa podlegają wykładni, która musi przebiegać ze standardem konstytucyjnym. Słowo “tymczasowe” można rozpatrywać z dwóch perspektyw: z jednej strony oznacza ono skondensowany czas trwania tego środka pozbawienia człowieka podstawowego prawa, jakim jest wolność, ale z drugiej strony wymaga pewnego pośpiechu - we wspomnianym artykule określony jest czas podjęcia decyzji, jest to jedyny artykuł Konstytucji, który zobowiązuje organ państwa do działania w ciągu kilku godzin. Z tego wynika wniosek, że jeśli tu jest pośpiech, to wszystkie inne czynności muszą być podejmowane jak najszybciej. Tylko wtedy będzie spełniony standard konstytucyjny.

Przedsiębiorcy są elementem igrzysk dla ludu

Wojciech Kostrzewa, prezes Polskiej Rady Biznesu, powiedział, że w polskiej praktyce przedsiębiorcy są elementem igrzysk dla ludu - bo wspaniale jest pokazać kolejnego, zatrzymanego w świetle reflektorów, przedsiębiorcę, mimo że współpracował z prokuraturą i udostępniał wszystkie dane. Nieistotne jest natomiast to, czy prokuratura jest w stanie doprowadzić do aktu oskarżenia.

Najbardziej dramatycznym wydarzeniem tego typu było zatrzymanie założyciela i prezesa firmy Altus.

- Pozwolę sobie wymienić nazwisko, bo niedawno ukazał się z nim duży wywiad - zastrzegł prezes Kostrzewa. - Piotr Osiecki, założyciel Altusa, był aresztowany 3 razy i spędził w sumie 16 miesięcy w areszcie tymczasowym. Jego notowana na giełdzie firma wyceniana na 800 mln. zł. straciła na wartości 750 mln. Ostatecznie 3 lata temu sąd nie zgodził się na przedłużenie aresztu tymczasowego. Od momentu jego pierwszego zatrzymania minęło 4,5 roku i przez ten czas nie został przedłożony akt oskarżenia.

Wojciech Kostrzewa, prezes Polskiej Rady Biznesu

Zdaniem prezesa PRB tymczasowe aresztowania w sprawach gospodarczych nie są konieczne:

- Sprawy gospodarcze to są z reguły sprawy oparte o dokumenty, tu nie ma wielkiego problemu związanego z wpływaniem na świadków, bo konfiskuje się dyski, materiały drukowane, inne nośniki - mówił Wojciech Kostrzewa. - Prawidłowo przygotowana prokuratura i prawidłowo przygotowane składy sędziowskie są w stanie szybko rozstrzygać, nierzadko skomplikowane, sprawy gospodarcze.

Tymczasowe aresztowania - biznes

Michał Rams, partner PwC Legal, lider zespołu White Collar Crime, adwokat zwrócił uwagę na to, że jeżeli mówimy o czasie tymczasowego aresztowania w sprawach gospodarczych zasadnicze jest to, że pierwsze tymczasowe aresztowanie stosuje wyłącznie sąd rejonowy - oznacza to, że wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania w najbardziej nawet skomplikowanej sprawie trafia do sądu rejonowego, gdzie będzie rozpoznawał go sędzia nie mający specjalizacji. Ten sędzia otrzymuje wniosek skierowany przez prokuratora Prokuratury Krajowej, podparty setkami tomów akt z trzema opiniami różnych biegłych - ds. rynków kapitałowych, ds. upadłości, ekonomisty i ma w ciągu 24 godzin podjąć decyzję, czy istnieje duże prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa.

- Zajmuję się tylko sprawami karnymi-gospodarczymi - mówił Michał Rams. - Na palcach jednej ręki mogę policzyć przypadki, kiedy sędzia z powołaniem się na przesłankę ogólną stosowania tymczasowego aresztowania w takich przypadkach uchylił areszt. Czy sędzia powoła biegłego, który oceni te opinie? Nie powoła. Czy jest w stanie samodzielnie przeanalizować otrzymane akta? Nie jest w stanie. Co powinien zrobić w takiej sytuacji? Powinien powiedzieć, że w wyznaczonym czasie nie jest w stanie tego zrobić i stwierdzić, czy istnieje duże prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa. Ale orzecznictwo sądów apelacyjnych mówi, że “duże prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa” nie oznacza, że sąd ma coś badać wnikliwie - wystarczy, że materiały mniej więcej wskazują na popełnienie przestępstwa - wyjaśniał adw. Rams.

Michał Rams, partner PwC Legal, lider zespołu White Collar Crime, adwokat