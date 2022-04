EEC: Kompetencje miękkie w cenie na rynku pracy

Pandemia pokazała, że nauka przez całe życie oraz rozwój kompetencji są bardzo istotne. Edukacja nie kończy się na studiach czy szkole średniej - jest kontynuowana w firmach.



Autor: PulsHR

Data: 27-04-2022, 16:27

Kompetencje miękkie w cenie na rynku pracy /fot. Unsplash

Jak zaznacza Daniel Nowak, ekspert departamentu rozwoju kadr w przedsiębiorstwach w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, edukacja polega na tym, że za publiczne pieniądze uczymy dzieci nie tylko konkretnego zawodu, ale także ogólnych kompetencji, które pozwolą im na życie w społeczeństwie.

Znaczenie permanentnej edukacji

- Możemy ich kształcić w zawodzie, ale za 5 lat może się okazać, że ta wiedza nie jest już aktualna. Potem te osoby wchodzą do firm, a rola edukacyjna spada na przedsiębiorstwo i na pracowników, którzy muszą być odpowiedzialni za to, co umieją i co chcą robić. Firma to miejsce, gdzie człowiek dalej się uczy. Nasze badania pokazują, że sporo szkoleń osób dorosłych wykonuje się w przedsiębiorstwach – podkreśla Daniel Nowak.

W podobnym tonie wypowiada się Daria Gostkowska, dyrektorka wykonawcza obszaru zarządzania zasobami ludzkimi w Banku BNP Paribas. Jej zdaniem nauka przez całe życie to coś, czego nie unikniemy.

Szybkość nauki najważniejsza

- To nie jest tak, że nauczymy się czegoś w szkole i później nic się nie dzieje. Oczywiście umiejętności twarde są niezbędne, ale niejedyne. Dla mnie podczas rekrutacji jest istotne, czy kandydat potrafi mieć otwartą głowę, myśleć i dostosowywać się do bardzo szybko zmieniającej się rzeczywistości, a także współpracować z innymi – ocenia Daria Gostkowska.

- W biznesie współpraca to słowo klucz. Istotna jest umiejętność poruszania się w zespołach interdyscyplinarnych, budowania relacji, odnajdywania pewnych rzeczy i łączenia ich ze sobą. Specjalizacja jest bardzo ważna, ale istotna jest także kreatywność. My tego jako pracodawca uczymy. Najważniejsze jednak, żeby każdy miał otwartą głowę i chciał się uczuć. Pandemia w tym pomogła – dodaje Gostkowska.

* Tekst powstał podczas debaty "Kadry w zmieniającym się świecie", która odbyła sie w trakcie Europejskiego Kongresu Gospodarczego.