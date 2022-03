Ekipa umiejętnie wykorzystuje moment, w którym się znalazła. Kapitalizuje swój sukces

- Ekipa myśli biznesowo. Chce wykorzystać moment i ciężko im się też dziwić, skoro popularność może kiedyś przeminąć. Wymaga się od nich oraz od Maty pełnej świadomości i odpowiedzialności za promowane produkty, odrzucając takie wymagania względem dużych koncernów - komentuje dla nas Marek Myślicki, Chief Growth Officer w Stor9.

Marek Myślicki, Chief Growth Officer w Stor9 /fot. Linkedin

Ekipa znów namieszała na spożywczym rynku. Wszystko za sprawą donutów i współpracy z Dooti Donuts i Biedronką.

"Internety" huczą od hejtu, który spadł na produkt przez swój długi skład. A my zapytaliśmy marketingowca o wyjaśnienie zjawiska, które obecnie ma miejsce.

Donuty Ekipy - hit czy kit?

- Z czysto biznesowego punktu widzenia nie można mieć absolutnie żadnych zastrzeżeń czy pretensji do Ekipy. Po niewątpliwym sukcesie lodów i ogromnej popularności, naturalnym jest to, że sama zaczęła też bardzo polaryzować komentujących oraz konsumentów. Z jednej strony posiada bardzo zaangażowaną grupę fanów i obserwujących, którzy nadal (sami bądź z rodzicami) stanowią dużą siłę zakupową w segmentach produktów sygnowanych marką „EKIPA”. Z drugiej strony są ci którzy postrzegają Ekipę jako zagrożenie dla swoich dzieci i wykorzystają każdą okazję, aby Ekipę wypunktować - takie sytuacje miały już miejsca przy okazji promocji lodów, napojów, ubrań czy zeszytów - przyznaje Marek Myślicki.

Jego zdaniem, jeżeli chodzi o najnowszy produkt, czyli pączki, uwaga komentujących skupia się na ich składzie tylko i wyłącznie, dlatego że są one promowane przez Ekipę.

- Ekipa istnieje po to, żeby dostarczać rozrywkę i bawić – w ich DNA nie ma miejsca na promocję zdrowych diet i produktów stricte naturalnych jak robi np. Ania Lewandowska, której misja jest zgoła inna. Nie dziwi więc fakt pójścia w taką stronę i taki wybór produktów. Zakładam też , że taki sam bądź podobny produkt jak pączki Ekipa dostępny jest bez ich logotypu, posiada identyczny skład jednak nikt nie komentuje, że w danej sieci dyskontów dostępny jest taki i taki pączek o takim składzie i nie nawołuje do jego natychmiastowego wycofania z oferty i bojkotu. Nie widziałem nigdy kolejek niezadowolonych rodziców pod siecią Dunkin Donuts, kiedy ta otwierała swoje punkty w Polsce - dodaje Myślicki.

I jest przekonany, że żaden pączek nie będzie też tak szeroko komentowany w mediach czy na portalach społecznościowych jak pączek Ekipy… a to dodatkowo nakręci promocję tego produktu i usłyszy o nim jeszcze więcej osób.

Donuty Ekipy - Ekipa myśli biznesowo

- Oczywiście można mieć pytania co do odpowiedzialnośi Ekipy względem promowania tego typu produktów do młodej grupy docelowej, jednak to samo dotyczyło promocji Maty i jego zestawu w McDonalds – poruszano w tym wypadku kwestie zarówno promocji niezdrowych produktów, ale też promowania spożywania mięsa wśród młodych odbiorców, co też według niektórych też było niezbyt na miejscu. Ja nie oczekiwałbym od Twórców dostarczających rozrywkę promocji innych produktów… Działania takie nie jest też regulowane przez prawo – może kolejnym etapem tworzonej samoregulacji branży infleuncer marketingu będzie implementacja zasad promocji produktów o wysokiej zawartości tłuszczu, cukru i soli na wzór tych istniejących w TV bądź w regulacjach europejskich – wtedy będą podstawy do osądzania Ekipy o to czy postępuje słusznie czy nie - dodaje Marek Myślicki.

Jego zdaniem wątpliwości i krytykę można mnożyć bez końca, jednocześnie pomijając fakty, że tego typu produkty są powszechnie dostępne na rynku i każdy może po nie sięgnąć nawet bez promocji Ekipy.

- Ekipa myśli biznesowo – chce wykorzystać moment i ciężko im się też dziwić, skoro popularność może kiedyś przeminąć. Jednocześnie, jak chcą krytycy, wymaga się od nich oraz od Maty pełnej świadomości i odpowiedzialności za promowane przez siebie produkty, odrzucając wymagania względem dużych koncernów i producentów, którzy takich produktów jak omawiane pączki mają w swoim portfolio dziesiątki. W przypadku pączków pozostaje dokonanie wyboru zgodnie z własnymi wartościami i zdrowym rozsądkiem, a w przypadku dzieci edukacja na temat zasad odżywiania i wpływu ich idoli na ich wybory - dodaje.

- Sam osobiście pączka spróbuję z czystej ciekawości żeby przekonać się, o co znowu tyle szumu - zapewnia.