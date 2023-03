Firmy widzą, że faktyczna równość płci zwyczajnie się opłaca, gdyż kobiety zwykle są świetnie wykształcone, pracowite, mniej skłonne do ryzyka, szybciej adaptują się do zmieniających okoliczności, a do tego statystycznie mają bardziej rozwinięte kompetencje miękkie, co z kolei sprzyja m.in. realizacji założeń CSR i lepszej identyfikacji potrzeb klientów - mówi nam Dr Magdalena Półtorak, adiunktka w Instytucie Nauk Prawnych WPiA UŚ w Katowicach, autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawnych gwarancji równości płci oraz współprzewodnicząca uczelnianej Komisji ds. Równości i Różnorodności.

Kobiety w branży mięsnej. Jakość, a nie ilość?

Dr Magdalena Półtorak, adiunktka w Instytucie Nauk Prawnych WPiA UŚ w Katowicach, autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawnych gwarancji równości płci oraz międzynarodowej ochrony praw kobiet w rozmowie z Portalem Spożywczym, przyznaje, że, jak wynika z jej obserwacji, kobiet w branży mięsnej jest "jak na lekarstwo", niemniej są one bardzo aktywne.

- Zatem póki co nie ilość, ale jakość w tym przypadku. (...) Raport zamówiony niedawno przez Meat Business Women wykazał, że kobiety stanowią 36 proc. pracowników branży mięsnej. Dokument ten − sporządzony na podstawie danych ankietowych z Australii, Irlandii, Nowej Zelandii, Wielkiej Brytanii oraz Stanów Zjednoczonych − podkreśla również, że kobiety zajmują jedynie 14 proc. stanowisk kierowniczych na poziomie zarządu oraz 5 proc. stanowisk prezesów zarządu w branży. W Europie również widać pewną preferencję wobec pracowników płci męskiej - dodaje.

Ekspertka cytuje także artykuł ‘Women underrepresented in meat industry workforce’, który ukazał się na łamach Global Ag Media:

"[...] Przemysł mięsny pozostaje w tyle za innymi sektorami, w tym spożywczym, jeśli chodzi o tworzenie miejsc pracy, które przyciągają i promują kobiece talenty. W ten sposób nie udaje się czerpać korzyści, które płyną z tworzenia i pielęgnowania zróżnicowanej siły roboczej. [...] "brak sformalizowanego mentoringu, możliwości nawiązywania kontaktów i wzorców kobiet na wyższym szczeblu jest szczególnym źródłem frustracji dla kobiet w tym sektorze. [...] "przemysł mięsny, poprzez stosunkowo niską liczbę kobiet na wysokich stanowiskach, sprawia wrażenie, że stanowiska kierownicze są niedostępne lub nieodpowiednie dla kobiet" [...] "Przesłanie, które słyszymy od kobiet w przemyśle mięsnym jest głośne i wyraźne: kochają ten sektor, są podekscytowane możliwościami, jakie oferuje i chcą pomóc mu odnieść sukces, ale istnieją pewne bariery".

Czy kobietom w biznesie jest dziś łatwiej?

Czy zatem kobiecie jest łatwiej zrobić karierę w branży mięsnej i szerzej polskim biznesie dziś niż np. 10-15 lat temu?

- To zależy od optyki, którą przyjmiemy. od branży. Z jednej strony, gdy mowa o biznesie w ogóle, Polki - przedsiębiorczynie od lat wiodą prym w różnych rankingach - głównie jednak, gdy mowa o małej, zwykle jednoosobowej działalności. Tu niewątpliwie jest łatwiej niż jeszcze 10-15 lat temu, przede wszystkim ze względu na nowe technologie, dzięki którym nie dość, że prościej jest dotrzeć do klienta (nawet zagranicą), to także "dopasować" prowadzenie firmy do życia prywatnego, by pogodzić te obszary i ponosić mniejsze koszty „osobowe” - wskazuje dr Magdalena Półtorak.

Z drugiej strony, specjalistka wskazuje, że duże firmy są dziś bardziej świadome korzyści wynikających z różnorodnych (także płciowo) zespołów.

- Firmy widzą, że równość płci zwyczajnie się opłaca, gdyż kobiety zwykle są świetnie wykształcone, pracowite, a przy tym mniej skłonne do ryzyka i często bardziej lojalne wobec pracodawcy (zwłaszcza, gdy decydują się założyć rodzinę). Co więcej, szybciej adaptują się do zmieniających okoliczności i statystycznie mają bardziej rozwinięte kompetencje miękkie, co z kolei sprzyja m.in. realizacji założeń CSR i lepszej identyfikacji potrzeb klientów. Jeśli dodać do tego silną kampanię na rzecz równowagi płci w zarządach spółek – można odnieść wrażenie, że mamy do czynienia ze swoistym „rynkiem kobiet”. Jeszcze 10 lat temu to rozwiązanie budziło silny sprzeciw, a dziś zwyczajnie już "nie wypada", by management był zmaskulinizowany - wskazuje.

Czym jest glass cliff w biznesie?

Nasza rozmówczyni zwraca jednocześnie uwagę na drugą stronę medalu pt. kariery kobiet. Ciekawym zjawiskiem jest np. tzw. 'glass cliff', czyli tendencja do zatrudniania kobiet na wysokich stanowiskach w … sytuacjach kryzysowych.

- Najkrócej rzecz ujmując: silnie zdeterminowana kobieta zrobi wiele, by sytuację firmy poprawić. Jeśli jednak się jej nie uda (a często nie ma szans, by się udało z uwagi na obiektywne - rynkowe przesłanki) – fakt ten tylko potwierdzi (utrwaloną społecznie) tezę, że kobiety do zarządzania się nie nadają (stąd metafora urwiska - łatwo spaść). Warto również pamiętać, że sukces i bycie lubianą nadal nie są pozytywnie skorelowane z płcią żeńską (w porównaniu do percepcji sukcesu męskiego). Wzrastająca liczba świetnie radzących sobie kobiet w polskim biznesie, które w dodatku często ze sobą współpracują (zamiast rywalizować) powoli, lecz konsekwentnie redukuje wspomniane zjawiska. Biorąc to wszystko pod uwagę , mam wrażenie, że kobietom, pod warunkiem, że nie padły ofiarą wychowania według stereotypowych ról płciowych, jest dziś znacznie łatwiej niż 10-15 lat temu - podsumowuje.

Parytety w biznesie. Jakie przepisy obowiązują w tym zakresie?

Wiele dużych firm także w branży spożywczej już wdraża polityki nakierowane na wspieranie aktywizacji zawodowej kobiet. Czy tego rodzaju rozwiązania są potrzebne i powinny być częścią aktów prawnych czy jednak powinien to regulować "wolny rynek"? A może najlepszy byłby jakiś wariant pośredni? Dr Półtorak wskazuje, że konkretne przepisy regulujące ten obszar już obowiązują:

W listopadzie 2022 r. uchwalona została dyrektywa o wprowadzeniu kwot w zarządach spółek notowanych na giełdzie. Jej celem jest "zapewnienie bardziej zrównoważonej reprezentacji kobiet i mężczyzn wśród dyrektorów spółek giełdowych poprzez ustanowienie skutecznych środków, których celem jest przyspieszenie postępów w osiąganiu równowagi płci, przy jednoczesnym pozostawieniu spółkom giełdowym wystarczającego czasu na wprowadzenie niezbędnych w tym celu rozwiązań".

Zgodnie z art. 5 dyrektywy, do dnia 30 czerwca 2026 r., państwa członkowskie powinny zapewnić nałożenie na spółki giełdowe obowiązku osiągnięcia któregokolwiek z poniższych celów:

a. zajmowania przez osoby należące do niedostatecznie reprezentowanej płci co najmniej 40 % stanowisk dyrektorów niewykonawczych;

b. zajmowania przez osoby należące do niedostatecznie reprezentowanej płci co najmniej 33 % wszystkich stanowisk dyrektorskich, w tym zarówno dyrektorów wykonawczych, jak i niewykonawczych.

Dr Magdalena Półtorak zwraca uwagę, że jednocześnie dyrektywa zobowiązuje, by kwestie płci zawsze korelować z kompetencjami ("W odniesieniu do selekcji kandydatów, którzy mają zostać powołani lub wybrani na stanowiska dyrektorskie, państwa członkowskie zapewniają, aby – przy wybieraniu między kandydatami posiadającymi równorzędne kwalifikacje pod względem odpowiedniości, kompetencji i wyników w pracy – pierwszeństwo przyznawano kandydatowi należącemu do niedostatecznie reprezentowanej płci [...]").