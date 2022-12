Kinga Marczak, dyrektor operacyjna Personnel Service podczas sesji "Transformacja branży mięsnej" na Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2022 podsumowała sytuację na polskim rynku pracy w sektorze mięsnym tuż po rosyjskiej agresji na Ukrainę.

- Sytuacja była dynamiczna w każdym sektorze przemysłu. Wywołała lekki popłoch na rynku pracy. Analizując wszystkie dane, które na bieżąco monitorowaliśmy, refleksja po pół roku ma wydźwięk pozytywny. Mieliśmy do czynienia z największą falą migracyjną w powojennej historii Europy - ponad 11 mln ludzi zdecydowało się opuścić swój kraj - dodała.

Marczak wskazała, że z tej liczby ponad 7,4 mln przekroczyło polską granicę, z czego ponad 5 mln w pierwszych okresach.

- Mówi się, że 3 mln Ukraińców przebywają w Polsce do tej pory. Wiemy, że numer PESEL wyrobiło 1,3 mln osób, ponad 700 tys. jest zgłoszonych w ZUS, a 420 tys. po raz pierwszy podjęło pracę w Polsce. Spośród osób, którym nadano PESEL ponad 600 tys. jest w wieku produkcyjnym, ale fala migracyjna to głównie kobiety i dzieci. Udźwignięcie aktywizacji zawodowej tych osób to gigantyczny sukces polskiego społeczeństwa - dodała.