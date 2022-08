Ekspertka: zmiany w Kodeksie pracy obejmą pracę zdalną. Co się zmieni?

Autor: PAP

Data: 02-08-2022, 08:39

Najbardziej wyczekiwanymi zmianami w Kodeksie pracy są regulacje dotyczące pracy zdalnej - ocenia dyrektorka HR w agencji zatrudnienia Trenkwalder Joanna Rutkowska. Dla pracodawców uregulowanie przepisami prawa takiej formy pracy jest bardzo ważne - dodaje.

Zmiany w Kodeksie pracy obejmą pracę zdalną. Co się zmieni? / fot. unsplash

Polska ma wprowadzić przepisy z dwóch unijnych dyrektyw z obszaru Kodeksu pracy - dyrektywę ws. przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy i dyrektywę rodzicielską.

Ekspertka: zmiany w kodeksie pracy będą znaczące

Dyrektorka HR w agencji zatrudnienia Trenkwalder Joanna Rutkowska w komentarzu dla PAP przypomniała, zmiany mają regulować m.in. zasady zawierania umów o pracę, w tym o pracę na okres próbny, zwiększyć elastyczność pracy, wydłużyć urlopy rodzicielskie z 32 do 41 tygodni, przy czym 9 tygodni będzie przysługiwało wyłącznie ojcu dziecka. Zwiększają też zasiłek macierzyński za cały okres urlopu rodzicielskiego, wprowadzają nowe dni wolne (nieodpłatny urlop opiekuńczy czy zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej), regulują także długo oczekiwane i przez pracodawców, i przez pracowników zasady pracy zdalnej.

Już dziś wiadomo, że zmiany w Kodeksie pracy będą znaczące. Dla pracodawców największą bolączką jest brak informacji o ostatecznym kształcie zmian, terminie ich ogłoszenia, a co najbardziej istotne, terminie ich wejścia w życie. Jeśli będzie to tylko 14 dni, pracodawcy mogą mieć duże problemy z wdrożeniem ich w swoich przedsiębiorstwach" - oceniła Joanna Rutkowska.

Jak zaznaczyła, chociaż ogólny zarys planowanych zmian w Kodeksie pracy jest znany, to jednak brak ostatecznych zapisów i informacji o terminie ich wdrożenia znacznie utrudnia pracodawcom przygotowanie się do "kodeksowej rewolucji".

Jej zdaniem pracodawcy nie powinni czekać na ogłoszenie zmian w Kodeksie pracy, ale już dzisiaj zastanowić się, w jakim stopniu dotkną one ich organizacje oraz ustalić, jakie działy w organizacji będą musiały zostać zaangażowane w ich wdrożenie.

Rutkowska radzi pracodawcom, aby przyjrzeć się kadrom - ilu mają pracowników, którzy będą korzystać z urlopów rodzicielskich, jakiego rodzaju umowy mają lub planują zawrzeć, jaki jest schemat zatrudniania pracowników, a także czy coś zamierzają zmienić w tym zakresie, jeśli zmiany wejdą w planowanym kształcie - wskazała.

Co dalej z pracą zdalną?

Ekspertka zwróciła uwagę na aspekty dotyczące pracy zdalnej. "Do tej pory firmy korzystały z wypracowanych w trakcie pandemii wewnętrznych regulaminów i zapisów. Teraz dobrze byłoby sprawdzić, które kwestie już znajdują się w naszych procedurach, a które obszary wymagają uzupełnienia" - oceniła. Stwierdziła, że "dla pracodawców, uregulowanie przepisami prawa pracy zdalnej jest więc bardzo ważne i chyba najbardziej wyczekiwane spośród planowanych zmian w Kodeksie pracy".

"Bez względu na to, kiedy i w jakim kształcie wejdzie nowelizacja Kodeksu pracy, niezwykle istotne z punktu widzenia pracodawców jest to, aby ustawodawca dał im odpowiedni bufor czasowy na wdrożenie zmian" - uważa Rutkowska. "Są to bowiem zmiany rozległe, które wymagają globalnego zaangażowania organizacji, odpowiedniego przygotowania się, a także dostosowania wielu procesów i procedur. Standardowe 14 dni od ogłoszenia nowych przepisów może nie wystarczyć przedsiębiorcom na wdrożenie tak rozległych zmian w swoich organizacjach" - podsumowała.

Trenkwalder jest częścią międzynarodowej grupy Trenkwalder International AG, jest dostawcą usług kadrowych (m.in. rozwiązaniami z zakresu rekrutacji i outsourcingu) w Europie centralnej i wschodniej. Spółka współpracuje z ponad 10 000 firm i działa na terenie 17 krajów Europy, w tym w Polsce.