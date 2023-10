Jak wynika z badania przeprowadzonego przez agencję SEC Newgate, 61 proc. Polaków deklaruje zainteresowanie wartościami ESG. W porównaniu z raportem z roku ubiegłego, liczba ta wzrosła o 13 punktów proc. Czy to oznacza, że Polacy wykazują dużą świadomość dotyczącą wartości zrównoważonego rozwoju?

Czy konsumenci oczekuja od producentów przestrzegania zasad ESG?; fot. schutterstock/chayanuphol

Problematyka dotycząca idei ESG będzie jednym z tematów przewodnich konferencji Forum Rynku Spożywczego i Handlu, która odbędzie się w dniach 6-7 listopada 2023 r.

Panel dyskusyjny „ESG w branży spożywczej: dobrostan zwierząt, klimat, konsument" odbędzie się pierwszego dnia wydarzenia, 6 listopada, w godz. 12.45-14.00.

Badanie wykazało, że niestety, ale w ujęciu globalnym Polska nadal znajduje się znacznie poniżej średniej, która w tym roku wyniosła 53 proc. Największą wiedzę (85 proc.) w zakresie społecznej odpowiedzialności posiadają mieszkańcy Hongkongu. Najmniejsze natomiast zainteresowanie problematyką ESG wykazali Brytyjczycy (49 proc.) i Niemcy (54 proc.).

- Tylko 29% badanych uważa, że działania w Polsce zmierzają w dobrą stronę. W tym aspekcie również znajdujemy się daleko od czołówki światowej (98% Zjednoczone Emiraty Arabskie) oraz od średniej (49%). Wyprzedzamy jednak Francję (27%) oraz Wielką Brytanię (26%) - czytamy w podsumowaniu raportu na stronie secnewgatecee.com.

Co Polacy uważają na temat działalności producentów w zakresie zrownoważonego rozwoju?

Z analizy wynika również, że nadal większość Polaków uważa, że krajowe działania w zakresie zrównoważonego rozwoju nie idą w dobrym kierunku, co więcej 71% respondentów jest zdania, że zmiany nabierają złego obrotu. Jak podkreślają jednak autorzy raportu, pozytywnym aspektem jest w tym kontekście fakt, że w ubiegłym roku ta liczba wynosiła aż 82%.

- Z naszych badań jasno wynika, że oczekiwania konsumentów uległy zmianie, a społeczność oczekuje od korporacji myślenia o ich wpływie na planetę. Pracodawcy będą również musieli obserwować i reagować na zmiany pokoleniowe i społeczne podczas komunikowania kwestii ESG. Dobrą wiadomością jest natomiast fakt, że zrozumienie działań ESG stale rośnie, a obecnie istnieje wiele organizacji, z którymi firmy mogą współpracować, aby zwiększyć swoje kompetencje w obszarze zrównoważonego rozwoju i prowadzić komunikację w bardziej przystępny sposób – powiedział Fiorenzo Tagliabue, CEO Grupy SEC Newgate.

SEC Newgate ESG Monitor jest globalnym badaniem, które zostało przeprowadzone na ponad dwunastu tysiącach respondentów z 12 krajów. Analiza jest trzecią edycją raportu. Polska została ujęta w niej po raz drugi.

Zrównoważony rozwój i społeczna odpowiedzialność a raportowanie

Dyrektywa o sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (tzw. CSRD) obowiązuje od 5 stycznia 2023 r. Jak czytamy na stronie rządowej, regulacja ta ma przyczynić się do otrzymania szerszego dostępu do porównywalnych, wiarygodnych i wysokiej jakości danych na temat zrównoważonego rozwoju. Raportowanie będzie również, jak podkreślono, formą dodatkowego narzędzia służącego do wywierania większego wpływu na podmioty gospodarcze w tej kwestii.

Największe firmy zostaną objęte raportowaniem już od 2025 r., pozostałe duże jednostki od 2026 r., natomiast małe i średnie spółki giełdowe od 2027 r. Dzięki raportowaniu zrównoważonego rozwoju jednostki raportujące mają szansę, jak podkreślono na stronie rządowej, na wykazanie swoich aktywności na rzecz zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności. Ma to znaczenie również w kontekście pozyskania finansowania na dalszy rozwój.

Problematyka dotycząca idei ESG będzie jednym z zagadnień Forum Rynku Spożywczego i Handlu, które odbędzie się w dniach 6-7 listopada w Warszawie. Panel dyskusyjny „ESG w branży spożywczej: dobrostan zwierząt, klimat, konsument" odbędzie się pierwszego dnia wydarzenia, 6 listopada, w godz. 12.45-14.00.

