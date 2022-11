Już o 9.30 rozpocznie się sesja inauguracyjna drugiego dnia Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2022 pt.: Nowy Handlowy ład.

Przed nami kolejne 6 sesji tematycznych – poznaj dzisiejszy program wydarzenia.

Forum Rynku Spożywczego i Handlu. Poznaj agendę II dnia konferencji/fot. PTWP

Forum Rynku Spożywczego i Handlu to doroczna okazja do spotkania i dyskusji w jednym miejscu przedstawicieli największych firm sektora spożywczego i HoReCa: producentów, przetwórców, dystrybutorów i handlowców, a także osób z rządu i organizacji branżowych mających realny wpływ na zmiany w sektorze spożywczym i handlowym.

Co w dzisiejszym programie? Zobacz tematy sesji i prelegentów biorących w nich udział.

9.30-11.00 | ● Nowy handlowy ład

11.00-13.00 | ● Konsumenckie motto: tanio, online, blisko

11.00-13.00 | ● ESG w branży spożywczej i handlowej

11.00-13.00 | ● Foodtech i Retailtech – innowacje i strat-upy zmieniają obraz rynku

13.30-15.00 | ● Power of e-commerce

13.30-15.00 | ● HoReCa TrendsTalks

Głównymi nurtami tematycznymi tegorocznego Forum są:

THINK AGILE scenariusze i wyzwania dla branży w trakcie zawirowań geopolitycznych i finansowych, nowe modele biznesowe, eksport w czasach przełomu

THINK GREEN zielone zasady w produkcji, żywność roślinna, dekarbonizacja, neutralność klimatyczna wobec transformacji

THINK TECH innowacje i start-upy, foodtech, retailtech, e-commerce, zakupy jutra, nowe technologie dla konsumentów

THINK BETTER odpowiedzialność społeczna, ESG w branży spożywczej, budowanie lepszej marki

THINK HUMAN dobrostan, odpowiedzialność za środowisko i pracowników, cyrkularne wybory, transparentność, komfort zakupów, lokalność

Organizatorem 15. edycji Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2022 jest Grupa PTWP wraz z redakcjami PortalSpozywczy.pl, DlaHandlu.pl oraz HoReCaTrends.pl.