Franczyzodawca i franczyzobiorca muszą wspólnie stawić czoła wyzwaniom. Widać było to dobrze podczas pandemii koronawirusa. Jaka jest obecnie kondycja tego systemu i jak wyglądają jego uregulowania prawne? O tym będziemy rozmawiać podczas Forum Rynku Spożywczego i Handlu.

Franczyza: Zmiany prawne a nowe możliwości biznesowe, fot. shutterstock

Jaka jest atrakcyjność modelu franczyzy?

Wiele firm w Polsce funkcjonuje w systemie franczyzowym, który ma wiele zalet, ale też i wady. Nie jest on jednak jednakowy, bowiem występuje w bardzo licznych odmianach, nie tylko jako "miękka" i "twarda" franczyza. Część przedsiębiorców uważa, że warto byłoby uregulować prawnie rynek franczyzowy, inni zaś obawiają się takiej zmiany. Tłumaczą, że istnieje kodeks dobrych praktyk, który jest wystarczającym regulatorem dla branży.

Czy rynek pracy wspiera potrzeby franczyzodawców? Jaka jest atrakcyjność modelu franczyzy i jego słabości? Jakie są możliwości biznesowe modelu franczyzowego w obecnej sytuacji prawnej?

O tym będziemy rozmawiać podczas Forum Rynku Spożywczego i Handlu w trakcie debaty "Franczyza – model biznesowy, uregulowania prawne". Sesja odbędzie się 8 listopada w godzinach 13.30-15.00.

Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2022

Zapraszamy do rejestracji na udział w tegorocznej edycji Forum Rynku Spożywczego i Handlu, która odbędzie się 7-8 listopada w Hotelu Grand Sheraton Warsaw. Prowadzimy osobną rejestrację na udział stacjonarny oraz udział online.

Forum Rynku Spożywczego i Handlu to doroczna okazja do spotkania i dyskusji w jednym miejscu przedstawicieli największych firm sektora spożywczego i HoReCa: producentów, przetwórców, dystrybutorów i handlowców, a także osób z rządu i organizacji branżowych mających realny wpływ na zmiany w sektorze spożywczym i handlowym.

Głównymi nurtami tematycznymi tegorocznego Forum są:

THINK AGILE scenariusze i wyzwania dla branży w trakcie zawirowań geopolitycznych i finansowych, nowe modele biznesowe, eksport w czasach przełomu

THINK GREEN zielone zasady w produkcji, żywność roślinna, dekarbonizacja, neutralność klimatyczna wobec transformacji

THINK TECH innowacje i start-upy, foodtech, retailtech, e-commerce, zakupy jutra, nowe technologie dla konsumentów

THINK BETTER odpowiedzialność społeczna, ESG w branży spożywczej, budowanie lepszej marki

THINK HUMAN dobrostan, odpowiedzialność za środowisko i pracowników, cyrkularne wybory, transparentność, komfort zakupów, lokalność

Organizatorem 15. edycji Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2022 jest Grupa PTWP wraz z redakcjami PortalSpozywczy.pl, DlaHandlu.pl oraz HoReCaTrends.pl.