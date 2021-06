FructoFresh, czyli jak Francuzi niszczyli polskiego producenta sałatek

Firma FructoFresh działa na rynku francuskim od 2007 r. Jej problemy zaczęły się 10 lat później, kiedy Delifruits, francuski konkurent, rozpoczął kampanię oszczerstw wobec polskiego producenta.

FructoFresh, polski producent sałatek, doświadczył szeregu szykan i oszczerstw ze strony francuskiego konkurenta.

Analiza problemów producenta sałatek wskazuje, że francuskie urzędy pozwalają francuskim firmom budować swoją pozycję na łamaniu prawa europejskiego, ze szkodą dla bezpieczeństwa konsumentów i integralności jednolitego rynku.

FructoFresh jest polską firmą, zlokalizowaną na terenie wiejskiej gminy Gubin, która powstała w 2004 r. Od początku swojej działalności funkcjonuje w sektorze spożywczym, produkując przede wszystkim sałatki owocowe. FructoFresh sprzedaje swoje produkty w ośmiu krajach: w Austrii, Belgii, Danii, Francji, Niemczech, Luksemburgu, Szwajcarii i w Polsce.

FructoFresh - problemy we Francji

Firma FructoFresh działa na rynku francuskim od 2007 r. Problemy FructoFresh zaczęły się 10 lat później, kiedy Delifruits, francuski konkurent, rozpoczął kampanię oszczerstw przeciwko FF. O sprawie pisaliśmy także na naszych łamach w 2017 roku w tekście Francja wprowadziła zakaz sprzedaży sałatek polskiej firmy Fructofresh. Problemy producenta przypomniał w najnowszym raporcie Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. Jak Francuzi utrudniają działalność polskim firmom? (raport)

Ekspert z Delifruits twierdził, że znalazł w produktach FructoFresh substancję konserwującą o nazwie Velcorin. Velcorin jest nazwą handlową substancji E 242, która jest dozwolona w napojach, lecz nie w żywności, w tym w sałatkach owocowych. Ponadto twierdzono, że FF nielegalnie zatrudnia pracowników z Azji.

Oba zarzuty odbiły się szerokim echem w mediach we Francji. Znane tytuły, takie jak Le Monde, opublikowały oszczercze artykuły, w tym jeden zatytułowany „Małe północnokoreańskie rączki FructoFresh, Polska”, w którym twierdzono, że „od 2004 roku ta polska firma produkująca sałatki owocowe zdobywa udział w rynku, dodając do swoich produktów zakazane dodatki i zatrudniając w swojej fabryce pracowników z Korei Północnej”.

Sprawa trafiła do sądu, który w drodze środka tymczasowego zakazał sprzedaży sałatek FructoFresh na rynku francuskim, opierając się jedynie na dowodach przedstawionych przez konkurenta FF. W wyniku tego sprzedaż FF do Francji spadła o 90 proc., a jej ogólny obrót o 50 proc. W trakcie procesu szybko wycofano się z zarzutu naruszenia standardów pracy. Pracownicy azjatyccy byli zatrudniani legalnie i od wielu lat. Co więcej, FF przeszła szczegółowy audyt społeczny, który nie wykazał żadnych nieprawidłowości.

Fructofresh oczyszczony z zarzutów...na chwilę

Polska Inspekcja Sanitarna skontrolowała siedzibę FF w kilka dni po wprowadzeniu francuskiego zakazu sprzedaży. Kontrole wykazały, że nie znaleziono śladów Velcorinu oraz że FF zachowuje wysokie standardy sanitarne. Produkty zostały również przebadane przez francuskiego dystrybutora, który dostarczał polski produkt na rynek francuski i który również nie stwierdził żadnych nieprawidłowości. FructoFresh wygrał i mógł wznowić sprzedaż.

Mimo to FructoFresh nie musiał długo czekać na ponowny pozew. Już w grudniu 2017 r. jego francuski konkurent przedstawił raport biegłego sądowego, który twierdził, że sałatki FF zawierają metanol, rzekomo pochodzący z rozkładu Velcorinu (w środowisku wodnym substancja ta rozkłada się na dwutlenek węgla i metanol). Biegły zapomniał jednak poinformować sąd, że metanol występuje naturalnie w owocach, jako produkt uboczny fermentacji i jest nieszkodliwy dla zdrowia. Tym samym, próbował wprowadzić sąd w błąd co do źródła pochodzenia metanolu.

Po trzech latach postępowania sądowego Sąd Gospodarczy w Creteil odrzucił wszystkie oskarżenia

wobec FructoFresh i dopiero wtedy zakaz sprzedaży, nałożony jako środek tymczasowy, został ostatecznie zniesiony. Mimo to skutki kampanii oszczerstw ciążą na firmie do dziś. Pomimo znacznych wysiłków komunikacyjnych i inwestycji, polskiemu producentowi trudno jest odbudować utracone zaufanie. Co więcej, francuskie banki obsługujące rachunki FF odmówiły ich dalszego prowadzenia, co spowodowało poważne problemy z obsługą klientów.





Bitwa o sorbinian potasu

Jak czytamy w raporcie ZPP, znaczenie tej sprawy wykracza poza konkretną sytuację firmy FructoFresh. Sprawa ta jest częścią szerszego zagadnienia regulacyjnego związanego ze stosowaniem środków konserwujących.

Sorbinian potasu, znany również pod nazwą E 202, to powszechnie stosowany konserwant do żywności, historycznie stosowany w sałatkach owocowych. W 2013 r., stosowanie E 202 w sałatkach owocowych zostało zakazane na mocy rozporządzenia 1333/2008. Większość państw członkowskich prawidłowo wdrożyła to rozporządzenie i wyeliminowała stosowanie sorbinianu potasu.

Implementacja wymusiła na FructoFresh i wielu innych firmach z sektora spożywczego dostosowanie swojej produkcji do nowych wymagań. Dla FructoFresh oznaczało to wielomilionowe inwestycje w działalność badawczo-rozwojową. W efekcie FF opracowała technologię produkcji pozwalającą na wprowadzenie na rynek sałatki owocowej z terminem przydatności do spożycia 14 dni bez użycia konserwantów.

W grudniu 2019 roku FructoFresh uzyskał patent na produkcję sałatek owocowych o przedłużonym terminie przydatności do spożycia.

Proces ten mógł wyglądać inaczej dla firm z państw członkowskich, a w szczególności tych z Francji. Francuska Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF – Generalna Dyrekcja ds. Konkurencji, Konsumentów i Kontroli Nadużyć Finansowych) w Réponse d'intérêt general n°2013-57 DGCCRF oświadczyła, że stosowanie sorbinianu potasu w sałatkach owocowych jest nielegalne, zgodnie z rozporządzeniem 1333/2008.

Jednakże, w wyniku nacisków francuskich producentów sałatek owocowych, decyzja o zakazie stosowania sorbinianu potasu została tymczasowo zawieszona. Następnie Association Des Entreprises de Produits Alimentaires Élaborés (Stowarzyszenie Firm Przetwórstwa Spożywczych) zwróciło się do Komisji Europejskiej z wnioskiem o przedłużenie pozwolenia na stosowanie sorbinianów w sałatkach

owocowych. Komisja odrzuciła ten wniosek.

Francuskie firmy faworyzowane przez urzędników?

Proces ten mógł wyglądać inaczej dla firm z państw członkowskich, Francuscy producenci twierdzili, że produkcja sałatek owocowych bez użycia sorbinianu potasu jest niemożliwa. Chociaż patent przyznany FructoFresh dowodzi czegoś przeciwnego, ważne jest, aby zrozumieć powody sprzeciwu francuskich przedsiębiorstw.

Po pierwsze, francuskie firmy uważają, że produkcja sałatek owocowych bez E202 jest niemożliwa, ponieważ większość swoich produktów wytwarzają poza granicami UE, w krajach takich jak Turcja czy Maroko, gdzie koszty pracy są znacznie niższe niż we Francji. Sam transport z tych krajów trwa od 2 do 3 dni, co tłumaczy konieczność stosowania konserwantów.

Po drugie, zapewnienie wydłużonego okresu przydatności do spożycia bez użycia konserwantów wymaga inwestycji w modernizację zakładów produkcyjnych. W przypadku Francji zakłady produkcyjne pochodzą z lat 1980. i początku 1990., co z kolei zwiększa koszty niezbędnych inwestycji w modernizację.

Francuskie urzędy pozwalają więc francuskim firmom budować swoją pozycję na łamaniu prawa europejskiego, ze szkodą dla bezpieczeństwa konsumentów i integralności jednolitego rynku.

Pełna treść Raportu ZPP: "Problemy polskich przedsiębiorców we Francji" dostępna jest na stronie organizacji.