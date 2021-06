Gowin ostrzega przed szybkim tempem podnoszenia płacy minimalnej

Zbyt szybkie tempo podnoszenia płacy minimalnej może być dla wielu firm trudne do udźwignięcia - powiedział wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin.

Autor: PAP

Data: 19-06-2021, 09:53

Zbyt szybkie tempo podnoszenia płacy minimalnej może być dla wielu firm trudne do udźwignięcia - mówi Jarosław Gowin. fot. PTWP

We wtorek Rada Ministrów przyjęła propozycję dotyczącą minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2022 r. w kwocie 3.000 zł oraz minimalnej stawki godzinowej dla określonych umów cywilnoprawnych w 2022 r. w kwocie 19,60 zł. Obecnie minimalne wynagrodzenie to 2.800 zł, a minimalna stawka godzinowa obowiązująca w 2021 roku to 18,30 zł.

Jaka płaca minimalna w 2022?

Na pytanie o gotowość rządu do zwiększenia podwyżki płacy minimalnej w 2022 roku, wicepremier Gowin odpowiedział, że we wtorek przedstawiona została propozycja, która w optymalny sposób odpowiada potrzebom polskiej gospodarki.

"W moim przekonaniu zbyt szybkie tempo podnoszenia płacy minimalnej mogłoby dla wielu firm, a nawet dla całych dużych sektorów gospodarczych dotkniętych skutkami pandemii, okazać się ciężarem trudnym do udźwignięcia" - zaznaczył.

Dodał, że liczy na to, że partnerzy społeczni, przede wszystkim strona związkowa, zaakceptują to stanowisko.

W Polsce minimalne wynagrodzenie jest określane na podstawie przepisów ustawy, która przewiduje tzw. zasadę negocjacyjnego trybu kształtowania jej wysokości. Oznacza to, że jej wysokość każdego roku jest przedmiotem negocjacji RDS.