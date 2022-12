Handel pełen obaw o system kaucyjny

Robert Chciuk, dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami, pełnomocnik ds. gospodarki obiegu zamkniętego w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, opowiedział o obecnym stanie prawnym projektowanych ustaw. Marcin Poniatowski, członek zarządu i dyrektor marketingu Lewiatan Holding wyraził swoje obawy o realizację ustawy.









Marcin Poniatowski, członek zarządu i dyrektor marketingu Lewiatan Holding/ fot. PTWP

Jak mądrze redukować ślad opakowaniowy? Czy opakowania po produktach mleczarskich powinny znaleźć się w systemie kaucyjny? Jak poradzą sobie z nowymi obowiązkami małe sklepy - nad tymi tematami zastanawiali się uczestnicy debaty „GOZ i ROP, czyli kluczowe skróty dla branży FMCG i handlu”, która odbyła się podczas FRSIH.

System kaucyjny. Na czym stoimy

- Projekt dotyczący ROP jest obecnie w konsultacjach resortowych. Kiedy pojawią się nowe przepisy? Trudno na to pytanie odpowiedzieć. Został on objęty tarczą antykorupcyjną CBA, dlatego też nie mogę zdradzać szczegółów prac nad ustawą. W ramach konsultacji wpłynęło ponad tysiąc pytań, uwag. Pokazały one niesamowitą różnorodność interesów grup społecznych, wielu branż a nawet samorządów. To spowodowało, że musimy wypracować całkowicie nowe modele, także fiskalne. Na obecną chwilę praktycznie opracowaliśmy nową formułę projektu i zostaje ona przekazana kierownictwu. Każda z tych ustaw - SUP, ROP czy system kaucyjny - w moim przekonaniu pełni samodzielną rolę jako element narzędzia do osiągnięcia celu - mówił Chciuk.

Andrzej Gantner, wiceprezes zarządu, dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności Związku Pracodawców, odniósł się do projektu ustawy o systemie kaucyjnej.

Jego zdaniem ważną kwestią jest, aby ustawa kaucyjna nie została objęta podatkiem VAT. Poza tym, jak dodał, należy poprawić zapis mówiący o zbieraniu puszek. W jego ocenie resort powinien zdefiniować materiał jako puszka metalowa, a nie aluminiowa. Konsumenci mogą mylić te pojęcia. - Jeśli na puszkę stalową nie będzie kaucji, może dojść do ciekawej sytuacji, gdy puszka stalowa „skanibalizuje” puszkę aluminiową - dodał.

Handel pełen obaw o system kaucyjny

- Lewiatan wnioskował o objęcie zapisami ustawy kaucyjnej placówek o powierzchni od 500 mkw. Chcieliśmy mniejszym sklepom dać dobrowolność w tym zakresie. Wielu z nich nie da rady realizować odbioru opakowań. Klienci będę chcieli wygodnego systemu, czyli będą przynosić opakowania do najbliższych placówek, także tych najmniejszych. W tych sklepach nie będzie można ustawić maszyn, które mogłyby pomóc w tym zakresie. Pamiętajmy, że zbiórka będzie odbywała się głównie ręcznie. Opakowania muszą być przechowowane w całości, nie mogą być zgniecione, a tym samym będą zajmowały dużo miejsca. Dużym wyzwaniem będzie też logistyka, ewidencja, sprawy reklamacji uszkodzonych opakowań. Tego systemu będzie się trzeba nauczyć - przyznał Marcin Poniatowski.

Fot. Debata „GOZ i ROP, czyli kluczowe skróty dla branży FMCG i handlu”, która odbyła się podczas FRSIH.

Przedstawiciel sieci Lewiatan wspomniał również o miesięcznym okresie rozliczania kaucji. Jego zdaniem istnieje obawa, że sklepy przy większych ilościach opakowań będą musiały finansować przez jakiś czas część systemu.

- Kolejny temat to edukacja pracowników sklepu. Rzecz która nas niepokoi to obowiązek - pod groźbą kary - zawarcia umowy przez sklep z każdym operatorem, który się do niego zgłosi. Może powstać problem komu przekazywać opakowania. Klienci będą kupowali produkty w jednym miejscu, a opakowania będą oddawać w innym. Są przecież produkty dedykowane tylko dla jednej sieci sklepów. Mogą być problemy z kodami produktowymi. To sklepy będą na pierwszej linii ognia w kontaktach z klientami i ich pytaniami o zwroty - wyliczał uczestnik debaty.

Sieć Lewiatan nie widzi możliwości odbierania opakowań po produktach mlecznych. - Nie wiem jak ten problem zostanie rozwiązany. To jest sprzeczne z przepisami sanepidu - podsumował uczestnik debaty.