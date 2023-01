Firma Goldman Recruitment w najnowszym raporcie Salary Survey 2023 podała stawki, jakie zarabia się dziś w Polsce na ponad 130 stanowiskach. Ile płaci się na kluczowych stanowiskach w sektorze FMCG u progu 2023 roku?

Ile płaci się w branży FMCG w 2023? fot. shutterstock

Ile zarabia dyrektor sprzedaży w branży FMCG?

Dyrektor ds. sprzedaży odpowiada za tworzenie długoterminowej polityki handlowej przedsiębiorstwa oraz nadzorowanie jej realizacji. W wykonaniu tych zadań współpracuje bezpośrednio z zarządem spółki.

Rola dyrektora ds. sprzedaży jest kluczowa dla przedsiębiorstwa, ponieważ od poziomu efektywności działu, którym zarządza, zależy rentowność całej organizacji, a co za tym idzie – również jej pozycja na rynku - podkreślają autorzy raportu.

W Warszawie dyrektor sprzedaży w sektorze FMCG może liczyć na zarobki średnio wynoszące 36 tys. zł, choć wiele firm oferuje także stawki powyżej 40 tys. zł. Poza stolicą mediana zarobków na tym stanowisku to 33 tys. zł.

Przeciętna premia na tym stanowisku to: 15% – 50%.

Ile zarabia dyrektor ds. marketingu w branży FMCG?

Dyrektor ds. marketingu nadzoruje całość działań marketingowych prowadzonych w obrębie wszystkich linii produktów w portfolio firmy. Do jego zadań należy zarządzanie procesami w obszarach opracowywania strategii marketingowych, analizowania badań rynkowych i planowania budżetu dla swojego działu oraz nadzorowanie strategii materiałów promocyjnych.

Dyrektor ds. marketingu ściśle współpracuje z działem sprzedaży jako podmiot odpowiedzialny za budowanie relacji z działami produkcji jako właściciel wizerunku

marek. Jest to rola bardzo odpowiedzialna i złożona, ponieważ planuje on strategiczne działania dla wszystkich kanałów komunikacji oraz dociera do każdej z grup docelowych.

Dyrektor ds. marketingu w branży FMCG może dziś liczyć na średnie zarobki rzędu 32 tys. zł (Warszawa) lub 30 tys. zł (poza Warszawą).

Przeciętna premia na tym stanowisku to: 10% – 30%.

Ile zarabia Brand Manager w branży FMCG?

Brand Manager to stanowisko o bardzo szerokim spektrum obowiązków uzależnionych od potrzeb danej firmy, a także stopnia doświadczenia kandydata.

Zadaniem osób pracujących w działach marketingu jest opracowanie strategii i kampanii reklamowych dla swoich linii produktów. Docierają one do odpowiedniej grupy odbiorców, wykorzystując dedykowane kanały informacyjne, zachęcają do kupowania określonych produktów lub korzystania z oferowanych usług, odpowiadają też za rotację asortymentu.

Brand Manager opracowuje również szeroko rozumiane treści reklamowe oraz promocyjne, współtworzy strategię budowania przewagi konkurencyjnej, odpowiada za analizy rynkowe i przewidywanie trendów. Stanowisko może być zarówno samodzielne, jak też liderskie z odpowiedzialnością za zespół specjalistów.

Na stanowisku Brand Managera mediana zarobków kształtuje się na poziomie 16-17 tys. zł. Przeciętna premia na tym stanowisku to: 10% – 20%.

Ile zarabia Trade Marketing Manager w branży FMCG?

Zadaniem Trade Marketing Managera jest koordynacja działań marketingowych w punkcie sprzedaży. Ściśle współpracuje z działem marketingu i działem sprzedaży, analizuje dane rynkowe i na ich podstawie współtworzy strategie dystrybucyjne oraz projektuje narzędzia handlowe.

Osoba zatrudniona w tej roli jest odpowiedzialna za tworzenie kalendarzy aktywności

promocyjnych, zarządzanie budżetem BTL w korelacji z budżetem sprzedaży, projektowanie i zarządzanie materiałami POS.

Trade Marketing Manager jest także koordynatorem konsumenckich programów lojalnościowych i działań motywacyjnych w obszarze sprzedaży i dystrybucji dla pracowników. Opracowuje strategię wejścia na rynek, przeprowadza szkolenia dla działu handlowego, który to ostatecznie będzie sprzedawał dany produkt/usługę.

Trade Marketing Manager może dziś zarobić w sektorze FMCG średnio 18-19 tys. zł, choć nietrudno znaleźć osoby na tym stanowisku o pensji przekraczającej 20 tys. zł. Przeciętna premia na tym stanowisku to: 10% – 20%

Ile zarabia Key Account Manager w branży FMCG?

Key Account Manager (inaczej kierownik ds. kluczowych klientów) to osoba zarządzająca procesem sprzedaży produktów lub usług oferowanych przez daną firmę.

Do głównych zadań na tym stanowisku należy nawiązywanie, utrzymywanie oraz ciągłe rozwijanie relacji handlowych ze strategicznymi dla firmy partnerami biznesowymi. Dodatkowo Key Account Manager odpowiada za kontrolowanie procesu obsługi klienta oraz za przygotowanie, negocjowanie i zawieranie umów z kontrahentami.

Średnie zarobki na stanowisku Key Account Managera to 15-16 tys. zł.

Ile zarabia przedstawiciel handlowy w branży FMCG?

Stanowisko przedstawiciela handlowego jest podstawowym, ale jednocześnie jednym

z najważniejszych stanowisk w dziale sprzedaży każdego przedsiębiorstwa.

Do kluczowych zadań na tym stanowisku należą pozyskiwanie klientów, utrzymywanie

relacji z obecnymi oraz sprzedaż produktów firmy na terenie podległego rejonu. Przedstawiciel handlowy powinien również efektywnie wdrażać przyjętą strategię marketingową oraz na bieżąco monitorować działania konkurencji.

Średnie zarobki przedstawicieli handlowych w FMCG to 6 tys. zł (poza Warszawą) oraz 6,8 tys. zł w Warszawie.

Jak wyliczono zarobki w branży FMCG?

Pełna wersja raportu dostępna jest na stronie firmy Goldman Recruitment. Zawarte w dokumencie dane zostały opracowane na podstawie ponad 500 przeprowadzonych procesów rekrutacyjnych oraz ponad 10 000 spotkań z kandydatami w 2022 roku.