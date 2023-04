Producenci żywności i napojów stoją przed wyzwaniem gruntownej zmiany modelu gospodarki z linearnego na cyrkularny. Zapraszamy na EEC 2023 i kluczowe sesje dla sektora, m.in. GOZ w przemyśle spożywczym.

Zapraszamy na EEC 2023 i kluczowe sesje dla sektora, m.in. GOZ w przemyśle spożywczym./fot. PTWP

Już 24-26 w MCK w Katowicach, odbędzie się XV edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Szczególnie Państwa uwadze polecamy panele, w których udział wezmą przedstawiciele branży rolno-spożywczej, handlowej i HoReCa.



Zapraszamy do rejestracji na EEC 2023.

EEC 2023. JUŻ ZA TYDZIEŃ

24-26 w MCK w Katowicach zapraszamy na XV edycję Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

– To już 15. edycja Kongresu, o którego sile stanowi synergia zaangażowania przedstawicieli biznesu, ekspertów i liderów opinii oraz samych uczestników, zainteresowanych wnioskami z tej ważnej dyskusji, jaka toczy się co roku w Katowicach. Program tegorocznej odsłony naszego wydarzenia, które aspiruje do miana najbardziej opiniotwórczej debaty dotyczącej wyzwań dla europejskiej gospodarki, poruszy tematy najistotniejsze dzisiaj, ale będzie także ramą dla stawiania diagnoz dotyczących społeczno-gospodarczej przyszłości Polski, Europy i świata – mówi Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, inicjator i organizator Kongresu.

Europejski Kongres Gospodarczy (European Economic Congress – EEC) w Katowicach to trzydniowy cykl debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących z udziałem gości z Polski, Europy, świata, wśród których wymienić można: unijnych komisarzy, premierów i przedstawicieli rządów państw europejskich, prezesów największych firm, naukowców i praktyków, decydentów mających realny wpływ na życie gospodarcze i społeczne.

EEC 2023. GOZ w przemyśle spożywczym

25 kwietnia 2023 w godzinach 15:00-16:00 zapraszamy na panel: GOZ w przemyśle spożywczym, podczas którego zostaną poruszone bieżące i istotne kwestie dla sektora spożywczego.

Paneliści porozmawiają m.in. na temat nowych regulacji UE, wymagań, terminów, stanu implementacji: projektu ROP, projektu systemu kaucyjnego, dyrektywy SUP (Single-use plastics). Zastanowimy się jak powinny być wprowadzone założenia GOZ w Polsce, aby osiągnąć założone cele i zapewnić stabilność przedsiębiorcom.

Działania adaptacyjne po stronie przedsiębiorców branży spożywczej – szacowane koszty, wpływ na konkurencyjność, przykładowe projekty.

Plan sesji GOZ w przemyśle spożywczym:

Wystąpienie (10’)

· Marcel Rakowski, wiceprezes, globalny lider DRS, RLG

Do udziału w sesji zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):

· Andrzej Gantner, wiceprezes zarządu, dyrektor generalny, Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców

· Andrzej Grzymała, wiceprezes zarządu, dyrektor zarządzający, RLG w Polsce

· Marek Piątkowski, dyrektor generalny, Bewa Sp. z o.o.

· Piotr Romańczuk, dyrektor ds. ochrony środowiska, Grupa Maspex, członek zarządu, Lubella

· Leszek Wieciech, Head of Anti-Corruption Programme, UN Global Compact Network Poland

System kaucyjny: jest trzeci projekt

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia, które ma wprowadzić system kaucyjny w Polsce. Wynika z nich, że wysokości kaucji wyniesie 50 gr na wszystkie rodzaje opakowań.

- Przedsiębiorcy wprowadzający napoje w opakowaniach objętych systemem kaucyjnym zobowiązani zostaną do umieszczania na tych opakowaniach oznakowania określającego wysokość kaucji, natomiast przedsiębiorcy prowadzący jednostkę handlu lub inny punkt objęty systemem kaucyjnym, uczestniczący w systemie kaucyjnym w zakresie co najmniej pobierania kaucji i zwracania kaucji oraz odbierania pustych opakowań i odpadów opakowaniowych, zobowiązani będą m.in. do zwrotu pobranej przy zakupie kaucji w momencie zwrotu opakowań lub odpadów opakowaniowych objętych systemem kaucyjnym - czytamy w uzasadnieniu do rozporządzenia.

- Długo czekaliśmy na kolejny krok na ścieżce legislacyjnej do systemu kaucyjnego w Polsce. Najnowsza wersja projektu wraz z projektami rozporządzeń po rozpatrzeniu przez Stały Komitet Rady Ministrów została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Prawniczą. W swoim wniosku Minister Jacek Ozdoba zwrócił się z prośbą o rozpatrzenie sprawy jako bardzo pilnej w najkrótszym możliwym terminie. Ten termin został wyznaczony na 21 kwietnia - informuje w mediach społecznościowych Andrzej Gantner, wiceprezes zarządu i dyrektorem generalnym Polskiej Federacji Producentów Żywności.

- Biorąc pod uwagę dalsze procedowanie, ustawa ma szansę zostać uchwalona we wrześniu. To oznacza, że obowiązek realizacji zbiórki przez podmioty reprezentujące (operatorów) powinien być przesunięty o rok, czyli na 1 stycznia 2026. Minimalny czas na uruchomienie systemu to dwa lata. Bez tego przesunięcia wprowadzający będą narażeni na karne opłaty - tłumaczy.

XV Europejskiemu Kongresowi Gospodarczemu towarzyszyć będą uroczyste gale wręczenia nagród. Rozstrzygnięte zostaną kolejne edycje konkursów: EEC Startup Challenge, Top Inwestycje Komunalne oraz Inwestor Bez Granic, swoją kontynuację będzie miał w rozszerzonej formule także Ranking Zielonych Inicjatyw.

Europejski Kongres Gospodarczy. 24-26 kwietnia w Katowicach

Organizatorem Europejskiego Kongresu Gospodarczego, od pierwszej edycji w 2009 roku, jest Grupa PTWP.

Więcej informacji:

Europejski Kongres Gospodarczy – www.eecpoland.eu

Więcej informacji o organizatorze – Grupa PTWP – www.ptwp.pl

Zapraszamy również:

Facebook: facebook.com/EECKatowice

LinkedIn: www.linkedin.com/showcase/europejski-kongres-gospodarczy/

Twitter: twitter.com/EECKatowice #EKG2023 #EEC2023