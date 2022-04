Jak przebiega ekstradycja obywateli Polski z Argentyny? Pytamy prawnika

Jak wygląda procedura ekstradycji obywateli polskich z Argentyny? Czy osoba oczekująca na ekstradycję przebywa w areszcie? Czy Argentyna mogłaby odmówić wydania obywatela polskiego? Odpowiada Anna Herman, Senior Associate w Kancelarii Noerr Biedecki sp.k.

13-04-2022

Jak wygląda procedura ekstradycji polskich obywateli z Argentyny? fot. unsplash

Jak przebiega ekstradycja z Argentyny?

Adam Tubilewicz, Portalspozywczy.pl: Polska ma od 2019 r. podpisaną umowę o ekstradycji z Argentyną. Czy oznacza to, że wcześniej ekstradycja obywatela polskiego z tego kraju nie była możliwa?

Anna Herman, Senior Associate w Kancelarii Noerr Biedecki sp.k.: Ekstradycji dokonuje się na podstawie umów bilateralnych oraz konwencji i innych aktów prawa międzynarodowego. W stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Argentyńską do 2019 brak było umowy dwustronnej czy wielostronnej łączącej obydwa państwa, która regulowałaby problematykę ekstradycji. Ustawodawstwo Argentyny, przy braku podstaw traktatowych, nie przewidywało możliwości wydawania osób na wnioski organów innych niż sądowe. Tym samym polskie prokuratury nie mogły wcześniej skutecznie występować z wnioskami o wydawanie osób z terytorium Argentyny. Okoliczność ta powodowała zniweczenie zabiegów zmierzających do oskarżenia osób ściganych, często w bardzo poważnych sprawach. Zawarcie umowy z Argentyną stworzyło ramy prawne dla prokuratur do występowania z wnioskami o wydanie osób ściganych. Taka współpraca bez ratyfikacji i wejścia w życie umowy nie była możliwa. Dzięki umowie prokuratury zostały zaopatrzone w szczególny, kompleksowy instrument, który stanowi podstawę do występowania o ekstradycję.

Co się dzieje z osobą, która czeka na ekstradycję?

Co się dzieje z osobą, która czeka na ekstradycję? Przebywa w areszcie, na wolności? Od czego to zależy?

Nie ma ujednoliconych zasad w tym względzie. To zależy od treści konkretnej umowy ekstradycyjnej. Na przykładzie umowy z Argentyną, z uwagi na zabezpieczenie prawidłowego toku postępowania karnego i czynności procesowe wykonywane przez organy ścigania, w tej umowie przewidziano możliwość tymczasowego aresztowania osoby wskazanej we wniosku o ekstradycję.

Z kolei na przykładzie przepisów regulujących europejski nakaz aresztowania jeśli ekstradycja odbywać się będzie z terytorium Polski do innego kraju UE na postawie europejskiego nakazu aresztowania to na wniosek prokuratora sąd okręgowy może zastosować tymczasowe aresztowanie, oznaczając jego termin na czas niezbędny do przekazania osoby ściganej. Łączny okres stosowania tymczasowego aresztowania nie może przekroczyć 100 dni. Samoistną podstawą zastosowania tymczasowego aresztowania w takiej sytuacji jest natomiast istnienie wydanego w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej prawomocnego wyroku skazującego lub innej decyzji stanowiącej podstawę pozbawienia wolności osoby ściganej.

Czym różni się ekstradycja od Europejskiego Nakazu Aresztowania?

Czym różni się ekstradycja od Europejskiego Nakazu Aresztowania? Na czym polega uproszczony charakter tego drugiego środka?

Z dniem 1 stycznia 2004 r. przepisy Europejskiej Konwencji o Ekstradycji mające zastosowanie w stosunkach między Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej zostały zastąpione, przez przepisy w sprawie europejskiego nakazu aresztowania i procedury wydawania osób między Państwami Członkowskimi UE. Zatem można powiedzieć że jest to rodzaj ekstradycji stosowany na terenie UE. Europejski nakaz aresztowania może zostać wydany wobec osoby ściganej za przestępstwo niezależnie od jej obywatelstwa, a więc osoba ta może być zarówno obywatelem polskim, obywatelem jednego z pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej, jak i każdą osobą przebywającą na terytorium Unii Europejskiej. Przesłanką o podstawowym znaczeniu dla wydania nakazu jest podejrzenie przebywania osoby ściganej na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Czy Argentyna mogłaby odmówić wydania obywatela polskiego?

W jakim przypadku kraj może odmówić ekstradycji zatrzymanego na miejscu obywatela polskiego?

Na przykładzie umowy z Argentyną bezwzględną przesłanką odmowy wykonania wniosku o wydanie jest m.in. sprzeczność z zasadami porządku publicznego strony wezwanej albo zagrożenie dla jej suwerenności. Z kolei wśród fakultatywnych przesłanek wymieniono np. fakt, że przestępstwo zostało popełnione w całości lub w części na terytorium strony wezwanej. Należy także podkreślić, iż podstawę wydania stanowią przestępstwa, które zgodnie z prawem obu stron zagrożone są karą pozbawienia wolności lub innego środka polegającego na pozbawieniu wolności o maksymalnym wymiarze co najmniej dwóch lat lub karą surowszą.

Dziękuję za rozmowę.