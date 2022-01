Jak "wpadki" influencerów wpływają na wizerunek marki?

- Marki, które współpracują z influencerami, muszą liczyć się z tym, że ich "ekscesy" czy "wpadki" mogą wpłynąć także na wizerunek firmy - mówi serwisowi www.portalspozywczy.pl Paweł Jaroszyński, CEO, Head of Social Media w agencji Pitted Cherries

Autor: MB

Data: 29-01-2022, 09:54

Paweł Jaroszyński, CEO, Head of Social Media w agencji Pitted Cherries przyznaje, że brandy, które współpracują z influencerami, muszą liczyć się z tym, że ich "wpadki" mogą wpłynąć na wizerunek firmy./fot. za YouTube

"Wpadki" influencerów - jak wpływają na marki?

- Współpraca marki z influencerami - to współpraca z żywymi ludźmi i każdy skandal z ich udziałem może odbić się rykoszetem na wizerunku marki. Sprawa młodego Matczaka przypomina mi inną głośną sprawę z minionego roku. Chodzi o Panią Beatę Kozidrak i jej jazdę "po kilku głębszych" oraz to w jaki sposób odbiło się to na wizerunku Coca Coli, z którą Pani Beata współpracowała. Coca Cola wydała wtedy nawet oświadczenie, w którym stanowczo stwierdziła, że nie akceptuje jakichkolwiek przejawów łamania prawa ani zachowań, które mogą narażać na niebezpieczeństwo innych - przypomina Paweł Jaroszyński.

Czy restauracje Mcdonald's powinny zrobić podobnie?

- Raczej nie. Posiadanie niewielkich ilości marihuany (zapewne na własny użytek) nie jest moim zdaniem aż tak negatywnie postrzeganym przez ogół społeczeństwa przestępstwem jak jazda pod wpływem i ryzykowanie życia innych osób. Mata nie zrobił zresztą nic, do czego by się już wcześniej nie przyznawał w tekstach swoich piosenek :) Restauracja McDonald's, podejmując współpracę z Matczakiem, z pewnością zdawała sobie sprawę z tego, że do czegoś podobnego może dojść - dodaje Paweł Jaroszyński.

Zobacz również: Mata - kim jest raper, który współpracował z gigantem fast food?

Mata w McDonald's. Rekordowa sprzedaż giganta fast food