Już 7-8 listopada zapraszamy na XV edycję Forum Rynku Spożywczego i Handlu. Podczas tego najważniejszego spotkania dla branży poruszymy kluczowe tematy dla sektora m.in. dot. systemu kaucyjnego.

Zapraszamy na FRSiH na sesję "GOZ i ROP, czyli kluczowe skróty dla branży FMCG i handlu "/fot. shutterstock

Jakiego systemu kaucyjnego potrzebuje Polska?

W rządzie trwają prace nad ustawą dot. systemu kaucyjnego dla opakowań jednorazowych po napojach. Jakie będą konsekwencje tych działań dla producentów z branży spożywczej?

Na początku października opublikowano drugą wersję projektu ustawy o systemie kaucyjnym. Cały czas trwają też dyskusje, czy system kaucyjny powinien uwzględniać jednorazowe butelki szklane.

Odpowiedzi na te pytania będziemy szukać podczas Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2022.

Zapraszamy na sesję "GOZ i ROP, czyli kluczowe skróty dla branży FMCG i handlu", która odbędzie się 7 listopada 2022 w godzinach: 13:30-15:00.

Panel rozpocznie się 15-minutową prezentacją Pana Konrada Robaka, Country & Business Development Manager Poland z firmy TOMRA Collection Poland.

Do udziału w sesji zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):

° Robert Chciuk, dyrektor, Departament Gospodarki Odpadami, pełnomocnik ds. gospodarki obiegu zamkniętego, Ministerstwo Klimatu i Środowiska

° Andrzej Gantner, wiceprezes zarządu, dyrektor generalny, Polska Federacja Producentów Żywności Związku Pracodawców [Asia]

° Zbigniew Groszyk, wiceprezes zarządu ds. produkcji, SM Mlekpol

° Renata Juszkiewicz, prezes zarządu, Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji

° Piotr Kasperuk, Business Developement Director, Poland, Czech Republic, Hungary, Slovakia CCL Label

° Jakub Tyczkowski, prezes zarządu, Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań SA

° Krzysztof Wiński, dyrektor, PwC Polska

Moderacja: Kalina Olejniczak, redaktor, PortalSamorzadowy.pl, WNP.pl

Forum Rynku Spożywczego i Handlu już po raz 15. Jubileuszowa edycja Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2022.

Zapraszamy do rejestracji na Forum Rynku Spożywczego i Handlu, które odbędzie się 7-8 listopada w Hotelu Sheraton Grand Warsaw. Prowadzimy osobną rejestrację na udział stacjonarny oraz udział online.

Głównymi nurtami tematycznymi tegorocznego Forum są:

THINK AGILE scenariusze i wyzwania dla branży w trakcie zawirowań geopolitycznych i finansowych, nowe modele biznesowe, eksport w czasach przełomu

THINK GREEN zielone zasady w produkcji, żywność roślinna, dekarbonizacja, neutralność klimatyczna wobec transformacji

THINK TECH innowacje i start-upy, foodtech, retailtech, e-commerce, zakupy jutra, nowe technologie dla konsumentów

THINK BETTER odpowiedzialność społeczna, ESG w branży spożywczej, budowanie lepszej marki

THINK HUMAN dobrostan, odpowiedzialność za środowisko i pracowników, cyrkularne wybory, transparentność, komfort zakupów, lokalność

Dlaczego warto zarejestrować się na Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2022?

● Networking. W jednym miejscu spotkają się: najważniejsi w kraju przedstawiciele i liderzy branży, inwestorzy, eksperci oraz przedstawiciele władz samorządowych. Od Ciebie zależy, jak wykorzystasz nowe kontakty.

● Najgorętsze tematy w branży: nowy handlowy ład | żywność i opakowania bez śladu | fabryka 4.0 | zarządzanie FMCG | ESG w branży spożywczej i handlu | foodtech, retailtech i e-commerce | trendy dla sektora HoReCa.

● Forum to 2 intensywne dni wypełnione dyskusjami o aktualnych wyzwaniach branży, najnowszych trendach w sprzedaży, szansa dzielenia się wiedzą oraz rozwiązaniami wdrożonymi w polskich realiach.

● Wiedza i inspiracje. Szansa na uzyskanie konstruktywnych wniosków, diagnoz dotyczących kształtu i perspektyw rozwoju jednej z największych gałęzi gospodarki w naszym kraju – branży spożywczej, handlowej i HoReCa.

● Udział w wieczornej gali wręczenia Nagród Food&Retail Award oraz certyfikatów Dobry Produkt przyznanych w drodze plebiscytu.

● Szansa na uzyskanie konstruktywnych wniosków, diagnoz dotyczących kształtu i perspektyw rozwoju jednej z największych gałęzi gospodarki w naszym kraju – branży spożywczej, handlowej i HoReCa.

Organizatorem 15. edycji Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2022 jest Grupa PTWP wraz z redakcjami PortalSpozywczy.pl, DlaHandlu.pl oraz HoReCaTrends.pl.