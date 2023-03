Wydarzenia ostatnich lat, nagłe zmiany geopolityczne i ekonomiczne postawiły przedsiębiorstwa przed nowymi wyzwaniami. Firmy mierzą się z niedoborami pracowników, inflacją i presją płacową, przy tym nieustannie konkurują o talenty. Oczekiwania pracowników również ewoluowały.

Ewolują oczekiwania pracowników; fot. unsplash.com

28 lutego miała miejsce premiera najnowszego raportu Skandynawsko-Polskiej Izby Gospodarczej (SPCC) „Miejsce pracy na nowe czasy. Jak skandynawscy pracodawcy motywują i inspirują ludzi”.

Raport został zaprezentowany podczas konferencji zorganizowanej we współpracy z partnerami projektu w siedzibie firmy DSV International Shared Service Center.

Co jest ważne dla pracowników, poza wynagrodzeniem?

SPCC wspólnie z firmą Antal przeprowadziło badanie „Jakiej kultury organizacyjnej oczekują pracownicy”. Odpowiedzi 1050 specjalistów i menadżerów dają obraz tego, co poza wynagrodzeniem, stanowi ważną wartość dla kandydatów i pracowników.

Jednocześnie przyjrzeliśmy się też drugiej stronie rynku pracy - zapytaliśmy skandynawskich pracodawców - to czwarta co do wielkości grupa zagranicznych inwestorów zatrudniająca w Polsce łącznie ponad 180 000 pracowników – z jakimi wyzwaniami się mierzą i jakie praktyczne rozwiązania stosują.

Praca hybrydowa - zarządzanie zespołami rozproszonymi

Dla części firm to nadal wyzwanie, dla innych codzienność. Firmy wykazują dużą inwencję w poszukiwaniu narzędzi wspomagających zarządzanie zespołami rozproszonymi. Chętnie sięgają po narzędzia cyfrowe jak wirtualne tablice czy Kanban board ułatwiające wizualizację pracy, ale przykładają też dużą wagę do działań integrujących pracowników. Jak wskazują doświadczenia norweskiej firmy Zalaris nawet w pracy zdalnej można stworzyć atmosferę współpracy i zaufania - ważną rolę pełni tu otwarta, dwustronna komunikacja i liderzy, dla których bliski jest model empatycznego przywództwa.

Pracownicze well-being

Dbanie o dobrostan pracowników w przypadku firm skandynawskich nie jest nowym zjawiskiem. Jednak wydarzenia ostatnich lat spowodowały wzrost znaczenia działań z tego obszaru i zmieniły ich formę. Wiele firm jak np. AstraZeneca, która zatrudnia w Polsce już 3000 osób, oferuje swoim pracownikom wsparcie psychologiczne, co jeszcze trzy lata temu należało do rzadkości. Na znaczeniu zyskuje również profilaktyczna opieka zdrowotna oraz indywidualne dopasowanie benefitów do stylu życia i potrzeb pracowników. W KMD, duńskiej firmie technologicznej pracownicy rozwijają swoje pasje w klubach: biegowym, piłkarskim, motocy­klowym, czy tenisowym. Wspólnie startują w zawodach lub biorą udział w wydarzeniach sportowych poza firmą.

Zarządzanie międzypokoleniowymi zespołami

Zarządzanie międzypokoleniowymi zespołami to wyzwanie dla wielu organizacji. Zmieniają się też liderzy – młode pokolenie oczekuje płaskiej struktury, inspiracji i otwartości na różne opinie.

W tym kontekście otwarta komunikacja zyskuje jeszcze bardziej na znaczeniu. To wartość wspólna zarówno dla pokolenia „graczy” jak i „boomerów”.

Dla roczników urodzonych po roku 1995 work-life balance, jak i inkluzywność i podejście firmy do kwestii zrównoważonego rozwoju, wydają się szczególnie ważne.

To dobra wiadomość dla firm skandynawskich, które są liderami we wdrażaniu takich inicjatyw. Tak jak IKEA, największy skandynawski pracodawca w Polsce. IKEA Retail w Polsce od kilku lat realizuje Strategię Równości, Różnorodności i Włączania, a w zeszłym roku dołączyła do inicjatywy „Liczą się Umiejętności”, który jest skierowany do osób z doświadczeniem uchodźczym.