Już 91 tys. numerów PESEL nadano uchodźcom z Ukrainy

Ponad 91 tys. numerów PESEL nadano dotychczas uchodźcom z ogarniętej wojną Ukrainy w woj. śląskim. Do regionu napływa znacznie mniej obywateli tego kraju niż kilka tygodni temu. Do szkół i przedszkoli w regionie uczęszcza już ponad 20 tys. dzieci i młodzieży.

Autor: PAP

Data: 15-04-2022, 13:32

Liczba osób z Ukrainy z nadanym numerem PESEL rośnie/ fot. PAP

Wojewoda śląski skierował już do samorządów 17 mln zł z przeznaczeniem na refundację kosztów zakwaterowania uchodźców dla goszczących ich Polaków.

"Liczba przybywających obecnie obywateli Ukrainy, którzy potrzebują zakwaterowania i pomocy znacznie spadła - do punktu recepcyjnego na dworcu w Katowicach zgłasza się teraz ok. 30 osób na dobę. Są przewożone busami straży pożarnej do punktu recepcyjnego w Katowicach i lokowane na terenie województwa" - powiedziała w piątek PAP rzeczniczka wojewody śląskiego Alina Kucharzewska.

"Zauważyliśmy, że przybywające obecnie osoby często wybierają się dalej na Zachód, Polska jest dla nich jedynie przystankiem na tej drodze" - dodała.

W związku ze spadkiem liczby osób potrzebujących tymczasowego zakwaterowania ograniczono liczbę łóżek w punkcie recepcyjnym w siedzibie Instytucji Kultury Katowice Miasto Ogrodów z 250 do 150 łóżek. Na dworcu PKP w Katowicach również ograniczono liczbę punktów, w których świadczona jest pomoc. Nadal działają tam: punkt informacyjny, wydawania suchego prowiantu, weterynaryjny, pokój matki z dzieckiem, a także namioty, w których wydawane są ciepłe posiłki zapewniane przez miasto. Działa także - i jest oblegany - punkt medyczny, obsługiwany przez Szpital MSWiA w Katowicach. Średnio korzysta z niego dziennie ok. 40 uchodźców. Wiele matek z dziećmi zgłasza się także z chorymi dziećmi po pomoc do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach.

Według ostatnich informacji Kuratorium Oświaty w Katowicach do przedszkoli i szkół w woj. śląskim przyjęto blisko 20,5 tys. uczniów - uchodźców z Ukrainy, najwięcej - do szkół podstawowych - 14 131, do przedszkoli - 4 465, do szkół ponadpodstawowych - 1 808. Utworzono dotychczas 255 tzw. oddziałów przygotowawczych, czyli klas z uczniami nieznającymi w ogóle języka polskiego. Uczęszcza do nich 4447 dzieci.