Kampania promuje bezpieczne warunki pracy sezonowej w UE

Rusza polska odsłona ogólnoeuropejskiej kampanii promującej bezpieczne warunki pracy sezonowej w krajach UE. - Chcemy podnieść świadomość pracowników sezonowych nt. przysługujących im praw, obowiązków i usług doradczych - powiedziała PAP wiceminister rozwoju, pracy i technologii Iwona Michałek.

Autor: PAP

Data: 19-07-2021, 09:12

MRPiT: Chcemy podnieść świadomość pracowników sezonowych; fot. unsplash.com

Kampania prowadzona jest w ramach sieci Europejskich Służb Zatrudnienia EURES. Zainaugurował ją Europejski Urząd ds. Pracy we współpracy z Komisją Europejską, państwami członkowskimi i partnerami społecznymi.

Jak poinformowała Michałek, resort rozwoju chce promować szukanie bezpiecznej pracy, szczególnie przez pracowników branży rolno-spożywczej, za pośrednictwem prowadzonego przez EURES europejskiego portalu mobilności zawodowej (www.eures.europa.eu) oraz krajowej strony EURES (https://eures.praca.gov.pl).

Poszukiwanie pracy sezonowej

"Chcemy zwrócić uwagę polskich pracowników sezonowych, że są duże możliwości poszukiwania pracy dzięki sieci EURES. Tutaj można uzyskać wszystkie informacje, gdzie znaleźć pracę, jacy pracodawcy poszukują pracowników, jakie przepisy prawa pracy i zabezpieczenia społecznego obowiązują w danym kraju. W tej chwili na portalu jest zarejestrowanych prawie 3,3 mln wolnych miejsc pracy w całej UE, z czego 30 tys. w Polsce. W całej UE zgłosiło się prawie 5 tys. pracodawców ze swoimi ofertami pracy, a 820 osób poszukujących pracy złożyło swoje CV" - powiedziała wiceminister.

Zaznaczyła, że za pośrednictwem portalu EURES można znaleźć pracę legalną i bezpieczną. "To są dobre oferty, nie z szarej strefy. EURES to uczciwy pośrednik, z którego warto korzystać. Usługi są ogólnodostępne, skierowane do wszystkich osób szukających pracy sezonowej lub długoterminowej w Polsce i krajach członkowskich" - wskazała wiceszefowa MRPiT.

"Chcielibyśmy, by Polacy pracowali godnie, w dobrych warunkach" - dodała Michałek.

Jak przekazała, w ub.r. pandemia wpłynęła na niewielki spadek liczby pracowników sezonowych w Polsce. W tym roku, według wstępnych szacunków, nie ma większych różnic w porównaniu z zeszłym rokiem.

W ramach kampanii urzędy pracy i Ochotnicze Hufce Pracy będą organizować spotkania informacyjne i warsztaty na terenie całego kraju. Publikowane będą informacje na stronach m.in. MRPiT, na polskiej stronie EURES www.eures.praca.gov.pl i w mediach społecznościowych.