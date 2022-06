KAS: Co czwarty zakup kontrolowany skończył się mandatem

Autor: PAP

Data: 23-06-2022, 08:39

Przez cztery miesiące 2022 r. pracownicy i funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej dokonali 3156 nabyć sprawdzających, w trakcie których nałożyli 814 mandatów karnych na łączną kwotę prawie 800 tys. zł – wynika z informacji Ministerstwa Finansów przekazanych "DGP".

KAS przeprowadziła zakupy kontrolowane, aby sprawdzić uczciwość sprzedawców/ fot. Tobias Tullius on Unsplash

"Dane MF wskazują, że ponad jedna czwarta zakupów sprawdzających zakończyła się wystawieniem mandatu, i to średnio na ok. 1 tys. zł. Innymi słowy, w jednym na cztery przypadki sprzedawca nie wystawił paragonu przedstawicielowi KAS, który udawał klienta. To niepokojący wynik, obrazujący wpływ tzw. szarej strefy na straty budżetu z tytułu niepobranych podatków. W obecnych realiach wpływ ten może tylko rosnąć" - komentuje w rozmowie z gazetą Przemysław Antas, radca prawny w Ontilo.

Czy KAS powinna zajmować się zakupami kontrolowanymi?

Inaczej najnowsze dane o efektach zakupów kontrolowanych ocenia w rozmowie z gazetą doradca podatkowy Wojciech Kliś. "Mam wątpliwości chociażby co do ekonomicznej zasadności takich działań. Średni wpływ z mandatów wystawionych wskutek legalnych prowokacji fiskusa przyniósł nieco ponad 250 zł. Czy faktycznie opłaca się to budżetowi? Weźmy pod uwagę, że pracownicy i funkcjonariusze KAS wykonują w tym zakresie dodatkowe obowiązki, za które nie otrzymują wyższego wynagrodzenia. Zamiast przeznaczać czas na nabycie sprawdzające, mogliby zająć się prowadzeniem kontroli w efektywniejszy sposób" - uważa ekspert.